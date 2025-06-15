пища с высоким содержанием пищевых волокон, жиров снижает абсорбцию кальция, поэтому следует делать перерывы между приемом такой пищи и приемом лекарственного средства (не менее 2 ч).

Во время длительного лечения необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и мочи и проводить мониторинг функции почек путем измерения креатинина плазмы крови, особенно у пациентов пожилого возраста при совместной терапии с сердечными гликозидами или тиазидными диуретиками и пациентам с высокой склонностью к нефролитиазу. В случае появления признаков гиперкальциемии или нарушения функции почек необходимо уменьшить дозу или прекратить прием препарата. Рекомендуется уменьшить дозу или временно приостановить лечение, если кальций мочи превышает 7,5 ммоль/сут (300 мг/сут).

Необходимо контролировать уровень фосфатов. Следует принимать во внимание риск кальцификации мягких тканей.

С осторожностью применять больным с легкой или средней степенью тяжести нарушением функции почек. В случае повышения концентрации кальция или креатинина в плазме крови следует уменьшить дозу лекарственного средства или временно прекратить лечение.

У пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени тяжести витамин в виде колекальциферона не может нормально метаболизироваться, поэтому следует применять другие формы витамина D.

Чтобы избежать передозировки, необходимо учесть поступление кальция и витамина D 3 из других источников в пределах рекомендуемых суточных норм потребления кальция и витамина D 3 .

Нежелательно одновременное применение препарата с другими лекарственными средствами, содержащими кальций и витамин D 3 . Следует учитывать дозу витамина D 3 (400 МЕ) в 1 таблетке и любое другое назначение витамина D. Дополнительные дозы кальция или витамина D следует принимать под наблюдением врача. В таких случаях необходимо часто контролировать уровень кальция в плазме крови и выведение кальция с мочой. Может развиваться молочно-щелочной синдром (синдром Бернетта), то есть гиперкальциемия, алкалоз и нарушение функции почек, когда потребляется большое количество кальция вместе с щелочными веществами, абсорбируются.

Лекарственное средство следует применять с осторожностью иммобилизованным больным с остеопорозом в связи с риском развития гиперкальциемии. В случае длительной иммобилизации пациентов с гиперкальциурией и/или гиперкальциемией лечения кальцием и витамином D возможно только после восстановления подвижности пациента.

Лекарственное средство с осторожностью применяют больным саркоидозом из-за риска повышения метаболизма витамина D 3 в его активную форму. Необходимо контролировать уровень кальция в плазме крови и мочи.

Одновременное применение препаратов тетрациклинового ряда или хинолоновых антибиотиков не рекомендуется. Если такое лечение необходимо, его нужно проводить с осторожностью.

Это лекарственное средство содержит сахарозу. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Беременность . Это лекарственное средство можно применять в период беременности при дефиците кальция и/или витамина D 3 . Однако суточный прием не должен превышать 1500 мг кальция и 600 МЕ витамина D 3 .

В период беременности следует избегать передозировки колекальциферолом. Доказано, что передозировка витамина D во время беременности вызывает тератогенные эффекты у животных. Беременным женщинам необходимо предотвращать передозировки витамина D, поскольку долговременная гиперкальциемия может привести к физической и умственной отсталости, надклапанному аортальному стенозу и ретинопатии у ребенка. Однако известно о нескольких случаях рождения у матерей, получавших очень высокие дозы витамина D по поводу гипопаратиреоз, детей без патологий. Нет подтверждений, что витамин D 3 в рекомендованных дозах может вызвать тератогенный эффект у человека

Кормления грудью . Это лекарственное средство можно применять в период кормления грудью.

Кальций и витамин D проникает в грудное молоко, поэтому необходимо учитывать дополнительное поступление кальция и витамина D 3 из других источников у матери и ребенка.

Фертильность . Нет информации о вредном влиянии эндогенных уровней кальция и витамина D, находятся в диапазоне нормальных значений, на фертильность. Данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении лекарственного средства в рекомендуемых дозах отрицательного воздействия не наблюдается.