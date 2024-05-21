Бодрекс — комплексная диетическая добавка, в состав которой входят аминокислоты и витамины.

Бодрекс является источником аминокислот и витаминов, которые восстанавливают энергетический потенциал эндотелиальных клеток, защищают сосудистую стенку, предотвращают развитие сосудистых спазмов, улучшают сосудистое кровообращение. Сбалансированный состав компонентов Бодрекс способствует улучшению здоровья сосудистой системы и повышению эректильной функции и потенции у мужчин, усилению сперматогенеза. Бодрекс улучшает кровообращение и капиллярную систему в целом, увеличивая доставку питательных веществ к мышечным тканям из кровотока.

L-аргинин. Аминокислота, которая участвует в биосинтезе белка, метаболизме мочевины, способствует выделению конечных продуктов распада белка, усиливает детоксикационную функцию печени.

При хронических заболеваниях, вирусных инфекциях, отравлениях нарушается превращение аммиака в мочевину. Цикл мочевины — важнейший путь обезвреживания аммиака, при его нарушении поражается весь организм и прежде всего — печень и почки, поскольку высокая концентрация мочевины ведет к их повреждению. L-аргинин является субстратом для синтеза мочевины в печени. L-аргинин способствует обезвреживанию аммиака путем активизации его преобразования в нетоксичную мочевину и ускорению ее выделения почками из организма, а также способствует поддержанию оптимального азотистого баланса в организме, выведению конечного азота, снижает образование вредных для клеток печени свободных радикалов, чем усиливает детоксикационную функцию печени.

L-аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), который осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, улучшает здоровую циркуляцию крови. L-аргинин повышает содержание в крови инсулина, глюкагона, соматотропного гормона и пролактина, принимает участие в синтезе пролина, полиамина, агматина, включается в процессы фибринолиза, сперматогенеза, оказывает мембранодеполяризующее действие. L-аргинин стимулирует работу тимуса, который продуцирует Т-клетки, регулирует содержание глюкозы в крови во время физической нагрузки.

L-карнитин. Аминокислота, которая способствует нормализации метаболических процессов, обеспечивающих поддержание активности кофермента А. L-карнитин приводит к замедлению распада белковых и углеводных соединений за счет стимуляции жирового обмена. L-карнитин играет главную роль в выработке клеточной энергии путем перенесения жирных кислот в митохондрии, являющиеся структурой, ответственной за генерацию энергии в клетках. Повышает работоспособность, приводит к увеличению массы мышц и уменьшению массы жировой ткани за счет липолитического действия, уменьшает периферическое действие тиреоидных гормонов, способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе. Уменьшает выраженность симптомов физической и психической усталости, оказывает нейро-, гепато- и кардиопротекторное действие, обладает антиишемическими свойствами, способствует ограничению инфарктной зоны, улучшает процессы передачи нервного импульса в синапсах и аксонах путем повышения синтеза холина и ацетилхолина, глутаминовой кислоты, снижает концентрацию аммиака в нервной ткани, стимулирует клеточный иммунитет.

Сухой экстракт гинкго билоба. Природный источник флавоноидов, линоленовой и хинной кислоты, универсальный природный антиоксидант. Экстракт гинкго билоба снижает уровень ХС в крови, улучшает кровоснабжение и обмен веществ. Он ускоряет нейромедиаторные процессы. Активными действующими компонентами гинкго билоба являются флавоновые гликозиды и терпены — гинкголиды и билобалиды, а также проантоцианидины и органические кислоты, ситостерин, терпеноиды, которые проявляют сосудорасширяющий эффект при нарушениях мозгового кровообращения, улучшают кровоснабжение тканей головного мозга благодаря регулирующему воздействию на кровоток в артериях, капиллярах и венах, обусловливают противоотечное действие. Оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.

Никотиновая кислота (витамин РР). Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, процессах тканевого дыхания, реакциях энергетического обмена организма. Расширяет мелкие кровеносные сосуды (в том числе головного мозга), улучшает микроциркуляцию. Оказывает гипохолестеринемическое и дезинтоксикационное действие.

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В 6 ). Участвует в качестве кофермента в функционировании многих ферментов, прежде всего ферментов аминокислотного обмена. Необходим для усвоения белков и жиров, вместе с витамином РР участвует в производстве энергии в организме, стимулирует синтез гемоглобина в эритроцитах, регулирует состояние нервной системы.

Сфера использования:

• восстанавливает энергетический потенциал эндотелиальных клеток, защищает стенки сосудов, предотвращает развитие сосудистых спазмов, улучшает кровоток;

• улучшает кровообращение и капиллярную систему в целом, увеличивает доставку питательных веществ к мышечным тканям;

• улучшает эрекцию за счет восстановления эндотелия сосудов, улучшения их сократительной способности и повышения продукции NO;

• повышает устойчивость сердечно-сосудистой системы во время нагрузок. Способствует улучшению настроения, делает человека более активным, инициативным и выносливым.