Бодрекс (Bodrex) (360132) - инструкция по применению Диетические добавки
Бодрекс инструкция по применению
Характеристика
Бодрекс — комплексная диетическая добавка, в состав которой входят аминокислоты и витамины.
Бодрекс является источником аминокислот и витаминов, которые восстанавливают энергетический потенциал эндотелиальных клеток, защищают сосудистую стенку, предотвращают развитие сосудистых спазмов, улучшают сосудистое кровообращение. Сбалансированный состав компонентов Бодрекс способствует улучшению здоровья сосудистой системы и повышению эректильной функции и потенции у мужчин, усилению сперматогенеза. Бодрекс улучшает кровообращение и капиллярную систему в целом, увеличивая доставку питательных веществ к мышечным тканям из кровотока.
L-аргинин. Аминокислота, которая участвует в биосинтезе белка, метаболизме мочевины, способствует выделению конечных продуктов распада белка, усиливает детоксикационную функцию печени.
При хронических заболеваниях, вирусных инфекциях, отравлениях нарушается превращение аммиака в мочевину. Цикл мочевины — важнейший путь обезвреживания аммиака, при его нарушении поражается весь организм и прежде всего — печень и почки, поскольку высокая концентрация мочевины ведет к их повреждению. L-аргинин является субстратом для синтеза мочевины в печени. L-аргинин способствует обезвреживанию аммиака путем активизации его преобразования в нетоксичную мочевину и ускорению ее выделения почками из организма, а также способствует поддержанию оптимального азотистого баланса в организме, выведению конечного азота, снижает образование вредных для клеток печени свободных радикалов, чем усиливает детоксикационную функцию печени.
L-аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), который осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, улучшает здоровую циркуляцию крови. L-аргинин повышает содержание в крови инсулина, глюкагона, соматотропного гормона и пролактина, принимает участие в синтезе пролина, полиамина, агматина, включается в процессы фибринолиза, сперматогенеза, оказывает мембранодеполяризующее действие. L-аргинин стимулирует работу тимуса, который продуцирует Т-клетки, регулирует содержание глюкозы в крови во время физической нагрузки.
L-карнитин. Аминокислота, которая способствует нормализации метаболических процессов, обеспечивающих поддержание активности кофермента А. L-карнитин приводит к замедлению распада белковых и углеводных соединений за счет стимуляции жирового обмена. L-карнитин играет главную роль в выработке клеточной энергии путем перенесения жирных кислот в митохондрии, являющиеся структурой, ответственной за генерацию энергии в клетках. Повышает работоспособность, приводит к увеличению массы мышц и уменьшению массы жировой ткани за счет липолитического действия, уменьшает периферическое действие тиреоидных гормонов, способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе. Уменьшает выраженность симптомов физической и психической усталости, оказывает нейро-, гепато- и кардиопротекторное действие, обладает антиишемическими свойствами, способствует ограничению инфарктной зоны, улучшает процессы передачи нервного импульса в синапсах и аксонах путем повышения синтеза холина и ацетилхолина, глутаминовой кислоты, снижает концентрацию аммиака в нервной ткани, стимулирует клеточный иммунитет.
Сухой экстракт гинкго билоба. Природный источник флавоноидов, линоленовой и хинной кислоты, универсальный природный антиоксидант. Экстракт гинкго билоба снижает уровень ХС в крови, улучшает кровоснабжение и обмен веществ. Он ускоряет нейромедиаторные процессы. Активными действующими компонентами гинкго билоба являются флавоновые гликозиды и терпены — гинкголиды и билобалиды, а также проантоцианидины и органические кислоты, ситостерин, терпеноиды, которые проявляют сосудорасширяющий эффект при нарушениях мозгового кровообращения, улучшают кровоснабжение тканей головного мозга благодаря регулирующему воздействию на кровоток в артериях, капиллярах и венах, обусловливают противоотечное действие. Оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.
Никотиновая кислота (витамин РР). Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, процессах тканевого дыхания, реакциях энергетического обмена организма. Расширяет мелкие кровеносные сосуды (в том числе головного мозга), улучшает микроциркуляцию. Оказывает гипохолестеринемическое и дезинтоксикационное действие.
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6). Участвует в качестве кофермента в функционировании многих ферментов, прежде всего ферментов аминокислотного обмена. Необходим для усвоения белков и жиров, вместе с витамином РР участвует в производстве энергии в организме, стимулирует синтез гемоглобина в эритроцитах, регулирует состояние нервной системы.
Сфера использования:
• восстанавливает энергетический потенциал эндотелиальных клеток, защищает стенки сосудов, предотвращает развитие сосудистых спазмов, улучшает кровоток;
• улучшает кровообращение и капиллярную систему в целом, увеличивает доставку питательных веществ к мышечным тканям;
• улучшает эрекцию за счет восстановления эндотелия сосудов, улучшения их сократительной способности и повышения продукции NO;
• повышает устойчивость сердечно-сосудистой системы во время нагрузок. Способствует улучшению настроения, делает человека более активным, инициативным и выносливым.
Рекомендации по употреблению
за счет комплексного воздействия (гепатопротекторного, антитоксического, антиастенического, метаболического) и общеукрепляющих свойств Бодрекс может быть назначен:
• для защиты сосудов и сердца при оксидативном стрессе;
• для улучшения эректильной функции у мужчин;
• для предотвращения развития и формирования атеросклеротических бляшек, а также для оптимизации уровня ХС;
• для минимизации риска формирования тромбов;
• для нормализации высокого АД;
• для нормализации функционирования печени во время реабилитации после тяжелых заболеваний печени;
• для поддержания азотистого оптимального баланса в организме, снижения формирования свободных радикалов при связанных с нарушением обмена белков состояниях;
• для поддержания нормального кровообращения и поступления в различные органы кислорода;
• для общего укрепления организма, усиления иммунной защиты;
• для улучшения репродуктивной функции у женщин и мужчин;
• для повышения устойчивости сердечно-сосудистой системы во время нагрузок, умственной и физической работоспособности и адаптационных возможностей;
• для улучшения микроциркуляции в тканях ЦНС.
Способ употребления и рекомендуемые дозы: растворить содержимое пакетика в 200 мл холодной воды, тщательно размешать. Употреблять взрослым ежедневно по 1 пакетику в сутки за 60 мин до еды или физических нагрузок. Наиболее выраженный эффект наблюдается через 3 нед после употребления продукта. Продолжительность употребления — 1–2 мес. При необходимости курс повторить после месячного перерыва. По назначению врача курс употребления может быть продлен. Перед употреблением требуется консультация врача. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку Бодрекс не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не является лекарственным средством. Не содержит ГМО.
Противопоказания
чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью, дети в возрасте до 17 лет, шизофрения, желудочно-кишечные заболевания, при активном проявлении инфицирования вирусом герпеса, при онкологических заболеваниях.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 2–25 °С при относительной влажности воздуха не более 75%.