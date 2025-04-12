Нерекомендуемые комбинации

В отдельных случаях прием фуросемида на протяжении 24 ч после хлоралгидрата может вызвать приливы крови, повышенное потовыделение, возбужденное состояние, тошноту, повышение АД и тахикардию. Поэтому не рекомендуется одновременное применение фуросемида и хлоралгидрата.

Фуросемид может потенцировать ототоксичность аминогликозидов и других ототоксических лекарственных средств. Поскольку это может привести к необратимым изменениям, эти лекарственные средства не следует применять одновременно с фуросемидом.

Комбинации, требующие мер предосторожности

В случае одновременного применения цисплатина и фуросемида существует риск возникновения ототоксических эффектов. Кроме этого, может усиливаться нефротоксичность цисплатина, если фуросемид не назначается в низких дозах (например 40 мг пациентам с нормальной функцией почек) и с положительным балансом жидкости, когда применяется для достижения эффекта форсированного диуреза во время терапии цисплатином.

Фуросемид для перорального приема и сукральфат не следует применять с интервалом менее 2 ч, поскольку сукральфат уменьшает абсорбцию фуросемида в кишечнике, то есть снижает его действие.

Фуросемид уменьшает выведение солей лития и может приводить к повышению уровней лития в сыворотке крови, результатом чего является повышенный риск токсичности лития, включая повышение риска возникновения кардиотоксических и нейротоксических эффектов лития. Таким образом, рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровней лития у пациентов, получающих такую комбинированную терапию.

У пациентов, применяющих диуретики, могут возникать тяжелая артериальная гипотензия и ухудшение функции почек, включая случаи почечной недостаточности, особенно при первом применении ингибитора АПФ или антагониста рецепторов ангиотензина ІІ, или же при первом повышении дозы этих лекарственных средств. Следует решить, есть ли необходимость временно прекратить применение фуросемида, или, по крайней мере, снизить дозу фуросемида за 3 дня до начала лечения, или повышения дозы игнибитора АПФ или антагониста рецепторов ангиотензина II.

Рисперидон: следует соблюдать осторожность и тщательно взвешивать соотношение риск/польза, прежде чем принять решение о проведении комбинированной терапии или одновременного применения с фуросемидом или другими мощными диуретиками.

Комбинации, которые следует принимать во внимание

Одновременное применение НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту, может уменьшать действие фуросемида. У пациентов с обезвоживанием организма или с гиповолемией НПВП могут привести к острой сердечной недостаточности. Под действием фуросемида может повышаться токсичность салицилатов.

Снижение эффективности фуросемида может возникать после одновременного применения фенитоина.

Применение кортикостероидов, карбеноксолона, корня солодки в высоких дозах и продолжительное применение слабительных средств может повысить риск развития гипокалиемии.

Некоторые нарушения электролитного баланса (такие как гипокалиемия, гипомагниемия) могут повышать токсичность определенных лекарственных средств (например препаратов дигиталиса и лекарственных средств, которые могут удлинять интервал Q–T).

Если антигипертензивные препараты, диуретики или другие лекарственные средства, обладающие свойством снижать АД, применяют одновременно с фуросемидом, следует ожидать еще большего снижения АД.

Пробенецид, метотрексат и другие лекарственные средства, которые, как и фуросемид, подвергаются значительной канальцевой секреции в почках, могут снижать эффективность фуросемида. И наоборот, фуросемид может уменьшать выведение этих лекарственных средств почками. Проведение лечения с применением высоких доз (в частности как фуросемида, так и других лекарственных средств) может привести к повышению их уровней в сыворотке крови и росту риска побочных эффектов, вызванных фуросемидом или применением сопутствующей терапии.

Может уменьшаться эффективность антидиабетических лекарственных средств и симпатомиметиков, обладающих свойством повышать АД (например эпинефрина, норэпинефрина). Может усиливаться действие курареподобных мышечных релаксантов или теофиллина.

Возможно усиление негативного влияния нефротоксических лекарственных средств на почки.

Нарушение функции почек может развиваться у пациентов, получающих сопутствующую терапию фуросемидом и высокие дозы отдельных цефалоспоринов.

Одновременное применение циклоспорина А и фуросемида ассоциируется с повышением риска возникновения подагрического артрита, вторичного по отношению к гиперурикемии, вызванной фуросемидом, и нарушение почечной экскреции уратов, вызванной циклоспорином.

У пациентов, которые относятся к группе высокого риска развития нефропатии вследствие терапии радиоконтрастными веществами, при лечении фуросемидом наблюдалась высокая частота ухудшения функции почек после получения радиоконтрастных веществ сравнительно с таковой у пациентов группы высокого риска, которым проводили только в/в гидратацию до назначения радиоконтрастных веществ.