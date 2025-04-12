Лазикс® (Lasix)
Лазикс инструкция по применению
Состав
Фуросемид - 40 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Фуросемид — петлевой диуретик быстрого действия, что приводит к установлению относительно сильного и кратковременного диуретического эффекта. Фуросемид блокирует Na+K+2CI-котранспортер, расположенный в базальных мембранах клеток толстого сегмента восходящей части петли Генле: эффективность салуретического действия фуросемида, таким образом, зависит от того, попадает ли лекарственное средство к канальцам в местах просветов путем анионо-транспортного механизма. Диуретический эффект возникает в результате реабсорбции натрия хлорида в этом сегменте петли Генле. Вследствие этого фракционная экскреция натрия может достигать 35% гломерулярной фильтрации натрия. Вторичные эффекты повышенной экскреции натрия состоят в повышенном выведении мочи (благодаря осмотично связанной воде) и в увеличенной дистальной канальцевой секреции калия. Также повышается экскреция ионов кальция и магния.
Фуросемид вызывает дозозависимую стимуляцию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. При сердечной недостаточности фуросемид приводит к быстрому снижению сердечной преднагрузки (путем сужения емкостных венозных сосудов). Этот ранний сосудистый эффект является простагландинопосредованным и предполагает адекватную функцию почек с активацией ренин-ангиотензиновой системы и нормальным синтезом простагландинов. Кроме этого, благодаря присущему ему натрийуретическому эффекту, фуросемид снижает реактивность сосудов по отношению к катехоламинам, которая повышена у больных с АГ.
Антигипертензивная эффективность фуросемида объясняется повышением экскреции натрия, уменьшением объема крови и снижением ответа гладких мышц сосудов на стимуляцию вазоконстрикторами или сосудосуживающими средствами.
Начало диуретического эффекта наблюдается на протяжении 1 ч после перорального приема лекарственного средства.
Дозозависимое увеличение диуреза и натрийуреза наблюдалось у здоровых пациентов, применявших фуросемид в дозах 10–100 мг. Продолжительность действия у здоровых людей составляет приблизительно 3–6 ч после перорального приема 40 мг фуросемида.
Эффект фуросемида уменьшается при снижении канальцевой секреции или взаимодействии лекарственного средства с альбумином внутри канальцев.
Фармакокинетика. Фуросемид быстро абсорбируется в ЖКТ. Максимальное время абсорбции — 1–1,5 ч. Абсорбция лекарственного средства свидетельствует о значительной индивидуальной вариабельности.
Биодоступность фуросемида у здоровых волонтеров составляет приблизительно 50–70%. У пациентов на биодоступность лекарственного средства влияют разные факторы, включая имеющиеся заболевания, биодоступность может снижаться до 30% (например при нефротическом синдроме).
Возможно влияние употребления пищи одновременно с приемом фуросемида на абсорбцию фуросемида.
Объем распределения фуросемида составляет 0,1–0,2 л/кг массы тела. Объем распределения может быть больше в зависимости от заболевания.
Фуросемид (>98%) образует прочные соединения с протеинами плазмы крови, особенно с альбумином.
Фуросемид выводится главным образом в виде неизмененного лекарственного средства путем секреции в проксимальный каналец.
Метаболит фуросемида — глюкуронид — составляет 10–20% веществ, которые содержатся в моче. Остаточная доза выводится с калом, вероятно, путем билиарной секреции.
Фуросемид проникает в грудное молоко; проникает через плацентарный барьер и медленно проникает в плод. Фуросемид определяется у плода или новорожденного в тех же концентрациях, что и у матери.
Заболевания почек
При почечной недостаточности выведение фуросемида замедленное, а Т½ удлиненный; конечный Т½ может длиться до 24 ч у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
При нефротическом синдроме снижение концентрации белков плазмы крови приводит к повышению концентрации несвязанного (свободного) фуросемида. С другой стороны, эффективность фуросемида у этих пациентов снижена благодаря связыванию с интратубулярным альбумином и сниженной канальцевой секреции.
Фуросемид плохо поддается диализу у пациентов, которым проводят гемодиализ, перитонеальный диализ и хронический перитонеальный диализ в амбулаторных условиях.
Печеночная недостаточность
При печеночной недостаточности Т½ фуросемида увеличивается на 30–90%, главным образом благодаря большему объему распределения. Следует также отметить, что в данной группе пациентов наблюдается широкое разнообразие всех фармакокинетических параметров.
Застойная сердечная недостаточность, тяжелая АГ, пациенты пожилого возраста
Выведение фуросемида замедлено из-за снижения функции почек у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, тяжелой АГ и у лиц пожилого возраста.
Недоношенные и доношенные дети грудного возраста
В зависимости от уровня сформированности почек выведение фуросемида может быть замедленным. Метаболизм лекарственного средства также уменьшается, если у детей грудного возраста нарушена способность к глюкуронизации. Конечный Т½ длится <12 ч у плода с гестационным возрастом 33 нед. У детей грудного возраста старше 2 мес конечный клиренс такой же, как у взрослых пациентов.
Показания Лазикс
- Отеки при хронической застойной сердечной недостаточности (если необходимо лечение с применением диуретиков).
- Отеки при ХПН.
- ОПН, в том числе у беременных или во время родов.
- Отеки при нефротическом синдроме (если необходимо лечение с применением диуретиков).
- Отеки при заболеваниях печени (в случае необходимости — для дополнения лечения с применением антагонистов альдостерона).
- АГ.
Применение Лазикс
режим дозирования устанавливают индивидуально с учетом выраженности нарушений водно-электролитного баланса, величины клубочковой фильтрации, тяжести состояния пациента. В процессе лечения водно-электролитный баланс корригируют с учетом показателей суточного диуреза и динамики общего состояния. Препарат назначают обычно натощак.
Для взрослых рекомендуемая максимальная суточная доза фуросемида — 1500 мг.
Специальные рекомендации относительно дозирования
Дозирование для взрослых базируется на применении нижеследующих рекомендаций.
Отеки при хронической застойной сердечной недостаточности
Рекомендуемая начальная доза лекарственного средства для перорального приема составляет 20–50 мг/сут. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Рекомендуется принимать суточную дозу, распределенную на 2 или 3 приема.
Отеки при ХПН
Натрийуретическое действие фуросемида зависит от определенного количества факторов, включая степень тяжести почечной недостаточности и баланс натрия. Таким образом, невозможно точно прогнозировать эффективность дозы. Для пациентов с ХПН необходимо осторожно титровать дозу для обеспечения постепенной начальной потери жидкости. Для взрослых больных это означает применение такой дозы, которая приводит к дневному уменьшению массы тела приблизительно на 2 кг (приблизительно 280 ммоль Na+) .
Рекомендуемая начальная суточная доза для перорального приема составляет 40–80 мг. В случае необходимости можно корригировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общую суточную дозу можно назначать однократно или разделить на 2 приема. Для пациентов, находящихся на гемодиализе, общая суточная пероральная доза составляет 250–1500 мг.
При ОПН, прежде чем начать прием фуросемида, необходимо компенсировать гиповолемию, артериальную гипотензию и электролитный и кислотно-щелочной дисбаланс.
Рекомендуется как можно скорее осуществить переход от в/в введения к пероральному приему.
Отеки при нефротическом синдроме
Рекомендуемая начальная доза для перорального приема составляет 40–80 мг/сут. При необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общую суточную дозу можно назначать однократно или разделить на несколько приемов.
Отеки при заболеваниях печени
Фуросемид назначают как дополнение к терапии антагонистами альдостерона в тех случаях, когда применения только антагонистов альдостерона недостаточно. Для предотвращения осложнений, таких как ортостатическая гипотензия или нарушение электролитного и кислотно-щелочного баланса, дозу необходимо осторожно титровать, чтобы обеспечить постепенную начальную потерю жидкости. Для взрослых пациентов это означает применение такой дозы, которая приводит к дневному уменьшению массы тела приблизительно на 0,5 кг.
Рекомендуемая начальная суточная пероральная доза составляет 20–80 мг. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общую суточную дозу можно назначать однократно или распределить на несколько приемов. Если в/в введение абсолютно необходимо, начальная разовая доза составляет 20–40 мг.
Дети. Препарат в форме таблеток назначают детям с массой тела >10 кг.
Для детей рекомендуемая доза фуросемида для перорального приема составляет 2 мг/кг массы тела, но максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг.
Для детей, которые не могут принимать таблетки, например, недоношенных и новорожденных, следует рассмотреть возможность применения формы для парентерального введения.
Противопоказания
гиперчувствительность к фуросемиду или другим компонентам препарата. У пациентов с аллергией на сульфонамиды (например на сульфонамидные антибиотики или сульфонилмочевину) может быть перекрестная чувствительность к фуросемиду.
Пациенты с гиповолемией или обезвоживанием организма.
Пациенты с почечной недостаточностью в виде анурии, у которых не наблюдается терапевтический ответ на фуросемид.
Пациенты с почечной недостаточностью вследствие отравления нефротоксическими или гепатотоксическими препаратами.
Пациенты с тяжелой гипокалиемией.
Пациенты с тяжелой гипонатриемией.
Пациенты с прекоматозными и коматозными состояниями, которые ассоциируются с печеночной энцефалопатией.
Период кормления грудью.
Период беременности.
Побочные эффекты
Метаболические и алиментарные нарушения.
Фуросемид приводит к повышению экскреции из организма натрия и хлора и как следствие — жидкости. Кроме этого, усиливается экскреция других электролитов (в частности калия, кальция и магния). Симптоматические нарушения электролитного баланса и метаболический алкалоз могут перейти в форму постепенно возрастающего электролитного дефицита. При применении у пациентов с нормальной функцией печени фуросемида в более высоких дозах может возникнуть острое ухудшение состояния ввиду выраженной потери электролитов.
К симптомам нарушений электролитного баланса относят усиленное ощущение жажды, головную боль, спутанность сознания, судороги мышц, тетанию, слабость мышц, нарушения сердечного ритма и симптомы со стороны ЖКТ.
Диуретический эффект фуросемида может привести или способствовать гиповолемии и обезвоживанию организма, особенно у лиц пожилого возраста. Существенное уменьшение количества жидкости в организме может привести к усилению процессов свертывания крови с тенденцией к развитию тромбозов.
Лечение фуросемидом может привести к преходящему повышению уровней креатинина крови и уровней мочевины, а также к повышению уровней ХС и ТГ в сыворотке крови. Могут повыситься уровни мочевой кислоты в сыворотке крови и возникать приступы подагры.
Толерантность к глюкозе может снижаться в результате применения фуросемида. У больных сахарным диабетом это может обусловить ухудшение метаболического контроля; сахарный диабет может перейти из латентной формы в выраженную форму течения заболевания.
Со стороны ЖКТ
Редко могут возникать реакции со стороны ЖКТ, такие как тошнота, рвота, диарея или острый панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы
В отдельных случаях может развиваться внутрипеченочный холестаз, повышение уровней печеночных трансаминаз.
Со стороны органа слуха и лабиринта
Редко могут возникать нарушения слуха и звон в ушах, хотя обычно они являются преходящими, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, гипопротеинемией (например при нефротическом синдроме) и/или в случае быстрого в/в введения фуросемида.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
В отдельных случаях могут возникать реакции со стороны кожи и слизистых оболочек, например зуд, крапивница, другие виды высыпаний на коже или буллезная сыпь, мультиформная эритема, буллезный пемфигоид, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, эксфолиативный дерматит, пурпура, в отдельных случаях — повышенная чувствительность к свету (фоточувствительность).
Со стороны иммунной системы
Тяжелые анафилактические или анафилактоидные реакции (например сопровождающиеся шоком) возникают редко.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Артериальная гипотензия, в том числе ортостатическая гипотензия. О тенденции к возникновению тромбозов сообщалось в отдельных случаях. Васкулит. Фуросемид может вызывать артериальную гипотензию, что, в свою очередь, может привести к возникновению признаков и симптомов, таких как нарушение концентрации и реакции, бред, ощущение давления в голове, головная боль, головокружение, сонливость, слабость, нарушения зрения, сухость во рту, ортостатическая гипотензия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Острая задержка мочи у пациентов с частичной обструкцией мочевыводящих путей может возникать в отдельных случаях. Интерстициальный нефрит. У недоношенных детей грудного возраста фуросемид может вызывать нефрокальциноз/нефролитиаз. Увеличение образования мочи может вызывать или увеличить количество жалоб у пациентов с обструкцией оттоку мочи. Таким образом, может возникать острая задержка мочи с возможными вторичными осложнениями, например, у пациентов с нарушениями опорожнения мочевого пузыря, гиперплазией предстательной железы или сужением уретры.
Со стороны нервной системы
Иногда может возникать парестезия, печеночная энцефалопатия у пациентов с гепатоцелюллярной недостаточностью.
Со стороны крови и лимфатической системы
Иногда может возникать тромбоцитопения, эозинофилия, лейкопения. В отдельных случаях может развиваться агранулоцитоз, апластическая или гемолитическая анемия.
Врожденные и наследственные/генетические нарушения
Если фуросемид применяют для лечения недоношенных детей грудного возраста на протяжении первых недель жизни, это может повышать риск возникновения постоянно открытого артериального протока.
Общие нарушения
Лихорадка.
Особые указания
во время лечения препаратом Лазикс следует обеспечивать постоянный отток мочи. Пациенты с частичной обструкцией оттока мочи требуют тщательного наблюдения, особенно на начальных этапах лечения.
Лечение с применением препарата Лазикс требует регулярного медицинского наблюдения.
Необходим особенно тщательный мониторинг:
- больных с артериальной гипотензией;
- пациентов, которые относятся к группе особого риска вследствие значительного снижения АД, например, лиц с выраженным стенозом коронарных артерий или магистральных кровеносных сосудов, кровоснабжающих головной мозг;
- пациентов с латентной или выраженной формой сахарного диабета;
- больных подагрой;
- пациентов с гепаторенальным синдромом, то есть с функциональной почечной недостаточностью, которая ассоциируется с тяжелым заболеванием печени;
- пациентов с гипопротеинемией, например, ассоциирующейся с нефротическим синдромом (эффект фуросемида может ослабляться одновременно с потенцированием ототоксичности); необходимо осторожное титрование дозы;
- недоношенных грудных детей (возможно развитие нефрокальциноза/нефролитиаза); необходим мониторинг функции почек и ультрасонография почек.
Регулярный мониторинг уровня натрия, калия и креатинина сыворотки крови рекомендуется во время терапии фуросемидом. Особенно тщательного наблюдения требуют пациенты группы высокого риска развития электролитного дисбаланса или в случае значительной дополнительной потери жидкости (например в результате рвоты, диареи или интенсивного потовыделения). Гиповолемия или обезвоживание организма, а также любые существенные нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса следует скорригировать. Для этого может понадобиться временное прекращение терапии фуросемидом.
На развитие нарушений электролитного баланса влияют такие факторы, как существующие заболевания (например цирроз печени, сердечная недостаточность), сопутствующее применение лекарственных средств и питание. Например, в результате рвоты или диареи может возникнуть недостаток калия.
При применении препарата Лазикс целесообразно рекомендовать пациенту употреблять пищу с высоким содержанием калия (печенный картофель, бананы, томаты, шпинат, сухофрукты). Необходимо помнить, что при применении препарата Лазикс может возникнуть потребность в медикаментозной компенсации дефицита калия.
Одновременное применение с рисперидоном
В плацебо-контролируемых исследованиях рисперидона среди пациентов пожилого возраста с деменцией более высокий уровень летальности наблюдался у пациентов, получавших фуросемид + рисперидон, по сравнению с пациентами, получавшими монотерапию только рисперидона или только фуросемида.
Следует соблюдать осторожность и тщательно взвешивать соотношение риска/пользы до принятия решения о применении такой комбинации или одновременного лечения с применением других мощных диуретиков. Следует избегать обезвоживания.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкоза-галактозной мальабсорбции не следует применять это лекарственное средство.
Период беременности и кормления грудью. Фуросемид проникает через плацентарный барьер. Его не следует назначать в период беременности.
Фуросемид проникает в грудное молоко и может подавлять лактацию. Женщинам следует прекратить кормление грудью во время лечения фуросемидом.
Дети. Для детей дозу следует снижать согласно массе тела (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Для детей, которые не могут принимать лекарственную форму для перорального применения, например, недоношенных и новорожденных, необходимо рассматривать возможность применения формы для парентерального введения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Некоторые побочные эффекты (например неожидаемое значительное снижение АД), могут нарушать способность пациента к концентрации внимания и скорость его реакции, поэтому следует воздержаться на период лечения от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Нерекомендуемые комбинации
В отдельных случаях прием фуросемида на протяжении 24 ч после хлоралгидрата может вызвать приливы крови, повышенное потовыделение, возбужденное состояние, тошноту, повышение АД и тахикардию. Поэтому не рекомендуется одновременное применение фуросемида и хлоралгидрата.
Фуросемид может потенцировать ототоксичность аминогликозидов и других ототоксических лекарственных средств. Поскольку это может привести к необратимым изменениям, эти лекарственные средства не следует применять одновременно с фуросемидом.
Комбинации, требующие мер предосторожности
В случае одновременного применения цисплатина и фуросемида существует риск возникновения ототоксических эффектов. Кроме этого, может усиливаться нефротоксичность цисплатина, если фуросемид не назначается в низких дозах (например 40 мг пациентам с нормальной функцией почек) и с положительным балансом жидкости, когда применяется для достижения эффекта форсированного диуреза во время терапии цисплатином.
Фуросемид для перорального приема и сукральфат не следует применять с интервалом менее 2 ч, поскольку сукральфат уменьшает абсорбцию фуросемида в кишечнике, то есть снижает его действие.
Фуросемид уменьшает выведение солей лития и может приводить к повышению уровней лития в сыворотке крови, результатом чего является повышенный риск токсичности лития, включая повышение риска возникновения кардиотоксических и нейротоксических эффектов лития. Таким образом, рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровней лития у пациентов, получающих такую комбинированную терапию.
У пациентов, применяющих диуретики, могут возникать тяжелая артериальная гипотензия и ухудшение функции почек, включая случаи почечной недостаточности, особенно при первом применении ингибитора АПФ или антагониста рецепторов ангиотензина ІІ, или же при первом повышении дозы этих лекарственных средств. Следует решить, есть ли необходимость временно прекратить применение фуросемида, или, по крайней мере, снизить дозу фуросемида за 3 дня до начала лечения, или повышения дозы игнибитора АПФ или антагониста рецепторов ангиотензина II.
Рисперидон: следует соблюдать осторожность и тщательно взвешивать соотношение риск/польза, прежде чем принять решение о проведении комбинированной терапии или одновременного применения с фуросемидом или другими мощными диуретиками.
Комбинации, которые следует принимать во внимание
Одновременное применение НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту, может уменьшать действие фуросемида. У пациентов с обезвоживанием организма или с гиповолемией НПВП могут привести к острой сердечной недостаточности. Под действием фуросемида может повышаться токсичность салицилатов.
Снижение эффективности фуросемида может возникать после одновременного применения фенитоина.
Применение кортикостероидов, карбеноксолона, корня солодки в высоких дозах и продолжительное применение слабительных средств может повысить риск развития гипокалиемии.
Некоторые нарушения электролитного баланса (такие как гипокалиемия, гипомагниемия) могут повышать токсичность определенных лекарственных средств (например препаратов дигиталиса и лекарственных средств, которые могут удлинять интервал Q–T).
Если антигипертензивные препараты, диуретики или другие лекарственные средства, обладающие свойством снижать АД, применяют одновременно с фуросемидом, следует ожидать еще большего снижения АД.
Пробенецид, метотрексат и другие лекарственные средства, которые, как и фуросемид, подвергаются значительной канальцевой секреции в почках, могут снижать эффективность фуросемида. И наоборот, фуросемид может уменьшать выведение этих лекарственных средств почками. Проведение лечения с применением высоких доз (в частности как фуросемида, так и других лекарственных средств) может привести к повышению их уровней в сыворотке крови и росту риска побочных эффектов, вызванных фуросемидом или применением сопутствующей терапии.
Может уменьшаться эффективность антидиабетических лекарственных средств и симпатомиметиков, обладающих свойством повышать АД (например эпинефрина, норэпинефрина). Может усиливаться действие курареподобных мышечных релаксантов или теофиллина.
Возможно усиление негативного влияния нефротоксических лекарственных средств на почки.
Нарушение функции почек может развиваться у пациентов, получающих сопутствующую терапию фуросемидом и высокие дозы отдельных цефалоспоринов.
Одновременное применение циклоспорина А и фуросемида ассоциируется с повышением риска возникновения подагрического артрита, вторичного по отношению к гиперурикемии, вызванной фуросемидом, и нарушение почечной экскреции уратов, вызванной циклоспорином.
У пациентов, которые относятся к группе высокого риска развития нефропатии вследствие терапии радиоконтрастными веществами, при лечении фуросемидом наблюдалась высокая частота ухудшения функции почек после получения радиоконтрастных веществ сравнительно с таковой у пациентов группы высокого риска, которым проводили только в/в гидратацию до назначения радиоконтрастных веществ.
Передозировка
клиническая картина острой или хронической передозировки зависит главным образом от степени и последствий потери электролитов и жидкости и включает такие признаки, как гиповолемия, обезвоживание организма, гемоконцентрация, сердечная аритмия (включая AV-блокаду и фибрилляцию желудочков). К симптомам этих нарушений относится тяжелая артериальная гипотензия (прогрессирует до шока), ОПН, тромбоз, бред, периферический паралич, апатия и спутанность сознания.
Специфического антидота фуросемида нет. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.