Иммуновир-Здоровье (Imunovir-Zdorovye)
Иммуновир-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: инозин пранобекс;
1 мл препарата содержит инозина пранобекса 50 мг;
вспомогательные вещества: сахароза; метилпарабен (Е 218); пропилпарабен (Е 216); натрия гидроксид; кислота лимонная; вода очищенная; ароматизатор «Лимон».
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: прозрачная от бесцветного до желтого цвета жидкость с легким запахом лимона.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства для системного применения. Остальные противовирусные средства. Код ATС J05A X05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
ИммуноВир-Здоровье содержит метизопринол (инозина пранобекс), являющийся синтетическим производным пурина и обладающей иммуномодулирующими и противовирусными свойствами, возникающими в результате выраженной стимуляции иммунного ответа хозяина in vivo под действием препарата.
В клинических исследованиях было показано, что инозин пранобекс нормализует дефицит или дисфункцию клеточного иммунитета путем индукции ответов Th1-типа, что приводит к созреванию и дифференцированию Т-лимфоцитов и потенцированию лимфопролиферативного ответа в митогенных или антигеноактивных клетках. Кроме того, было доказано, что препарат регулирует механизмы цитотоксичности Т-лимфоцитов и NK-клеток, функционирование супрессорных CD8+ лимфоцитов и вспомогательных лимфоцитов CD4+, а также повышает уровень IgG и маркеров поверхностного комплемента. В исследованиях in vitro инозин пранобекс усиливает продукцию цитокинов IL-1 и IL-2, одновременно увеличивая экспрессию рецептора IL-2. В исследованиях in vivo значительно увеличивалась секреция эндогенного γ-интерферона (IFN-γ) и уменьшалась секреция IL-4. Также было показано, что препарат усиливает хемотаксис и фагоцитоз нейтрофилов, моноцитов и макрофагов.
В исследованиях in vivo выявлено, что инозин пранобекс активирует пониженный синтез матричной РНК (mRNK) белков лимфоцитов и эффективность процесса трансляции с одновременным торможением синтеза вирусной РНК в таких механизмах (участие в них требует дальнейших исследований):
1. Включение связанной с инозином оротовой кислоты в полирибосомы.
2. Ингибирование присоединения полиадениловой кислоты к вирусной матричной РНК.
3. Реструктуризация мезотелиальных белковых комплексов, участвующих в отправке сигнала через специфический T-клеточный рецептор (TcR) в лимфоцитарных внутримембранных частицах (IMP), что почти втрое увеличивает их плотность.
Инозин пранобекс ингибирует цГМФ-фосфодиэстеразу in vitro только в высоких концентрациях; этот эффект не проявляется при концентрациях лекарственного средства, обеспечивающих иммунофармакологическую активность in vivo.
Фармакокинетика.
Всасывание
При пероральном приеме у людей метизопринол быстро и полностью всасывается (≥ 90%) из желудочно-кишечного тракта в кровь. Аналогично, 94–100% дозы его компонентов, DIP (N, N-диметиламино-2-пропанол) и PABA (парааминобензойная кислота), введенной внутривенно, выявляется в моче после перорального введения у макак-резус.
Распределение
При применении препарата у животных меченный радиоизотопами материал обнаруживали в следующих органах (в порядке снижения специфической активности): почки, легкие, печень, сердце, селезенка, яички, поджелудочная железа, мозг и скелетные мышцы.
Метаболизм
После перорального приема у людей 1 г меченного радиоизотопами метизопринола было обнаружено, что такие концентрации DIP и PАBA в плазме составляют 3,7 мкг/мл (2 ч) и 9,4 мкг/мл (1 ч) соответственно.
В процессе исследований дозовой переносимости установлено, что пиковое последозовое повышение концентрации мочевой кислоты как индикатора метаболизма метизопринола носит нелинейный характер и может варьировать в пределах ± 10% в течение 1–3 часов.
Выведение
Суточная экскреция с мочой PАBA и ее основного метаболита в условиях равновесного состояния при дозировке 4 г/сут составила примерно 85% принятой дозы. 95% радиоактивного DIP обнаруживали в моче в виде неизмененного вещества и его метаболита N-оксида. Период полувыведения составляет 3,5 часа для DIP и 50 минут для PABA. Основными метаболитами метизопринола в организме человека являются N-оксид для DIP и орто-ацилглюкуронид для PABA. Поскольку молекула инозина метаболизируется путем биодеградации пурина в мочевую кислоту, эксперименты с инозином пранобексом, меченным радиоактивным изотопом, у людей неинформативны. У животных до 70% введенного инозина пранобекса может выводиться с мочой в виде мочевой кислоты после перорального применения таблетированной формы, а остальные — в виде обычных метаболитов — ксантина и гипоксантина.
Биодоступность (AUC)
Определение в моче, при равновесном состоянии, PABA и его метаболита составляло > 90% от ожидаемого значения раствора. Определение DIP и его метаболита составило >76%. Плазменные значения AUC DIP были ≥ 88%, PABA — ≥ 77%.
Показания
Лекарственное средство показано для лечения пониженного или нефункционального клеточного иммунитета и для лечения клинической симптоматики при таких заболеваниях:
- первичные и вторичные вирусные респираторные инфекции;
- вирусные инфекции, вызванные вирусом простого герпеса типа 1 и 2, вирусом ветряной оспы (VZV), цитомегаловирусом (CMV) или вирусом Эпштейна-Барр (EBV);
- генитальные кондиломы (condyloma acuminata) — внешние поражения (за исключением меатальной и перианальной локализации) как монотерапия или как вспомогательное средство для обычного местного или хирургического лечения;
- инфекции слизистых, субклинические вульвовагинальные инфекции или инфекции, вызванные ВПЧ (папилломавирус человека), связанные с эндоцервиксом;
- вирусный гепатит;
- корь со сложным течением или с осложнениями;
- подострый склерозирующий паненцефалит (SSPE).
Противопоказания
Лекарственное средство не следует применять:
- пациентам, у которых обнаружена повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- пациентам во время острого приступа подагры;
- пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови (гиперурикемией).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
С осторожностью назначают пациентам, принимающим ингибиторы ксантиноксидазы (например, аллопуринол) и средства, которые усиливают выведение мочевой кислоты с мочой, включая тиазидные диуретики (например, гидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид) и петлевые диуретики (фуросемид, торасемид, этакриновая кислота).
Не следует принимать лекарственное средство во время терапии иммуносупрессорами, поскольку одновременное применение иммуносупрессоров может повлиять на его ожидаемый терапевтический эффект из-за особенностей фармакокинетических механизмов (применение возможно только после завершения терапии).
Одновременное применение лекарственного средства с зидовудином (азидотимидином или AZT) усиливает образование нуклеотидов зидовудином через различные механизмы вследствие повышения биодоступности зидовудина в плазме крови и повышения внутриклеточного фосфорилирования в моноцитах крови. Это приводит к усилению эффектов зидовудина под действием препарата.
Особенности применения
Лекарственное средство может вызвать кратковременное увеличение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и моче, но обычно остается в пределах нормы (верхний предел составляет 8 мг/дл или 0,42 ммоль/л соответственно), особенно у пожилых людей и мужчин младшего возраста. Увеличение уровня мочевой кислоты происходит в результате катаболического метаболизма инозинового компонента действующего вещества в мочевую кислоту и не является результатом изменений ферментной активности или почечного клиренса, вызванных применением лекарственных средств. Следовательно, инозин пранобекс следует с осторожностью применять пациентам с подагрой, гиперурикемией, мочекаменной болезнью и нарушениями функции почек в анамнезе. Пациенты должны следить за уровнем мочевой кислоты во время лечения.
У некоторых пациентов могут возникнуть тяжелые реакции гиперчувствительности (крапивница, ангионевротический отек, анафилаксия). В случае возникновения прием лекарственного средства необходимо прекратить.
При продолжительном лечении могут образовываться почечные камни. У каждого пациента во время длительного лечения следует проводить регулярный мониторинг уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и моче, функции печени, показателей крови и почечной функции.
Вспомогательные вещества
Лекарственное средство содержит сахарозу, которая может быть вредна для зубов. В 1 мл сиропа содержится 650 мг сахарозы. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Лекарственное средство содержит метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216) и может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Способ применения и дозы
Это лекарственное средство предназначено только для перорального применения.
Суточную дозу следует распределить равномерно на приемы в течение суток.
Дозировка
Дозировка определяется индивидуально, в зависимости от массы тела пациента и течения болезни.
Взрослые, включая пациентов пожилого возраста
Рекомендуемая суточная доза составляет 50 мг/кг массы тела в сутки (т.е. 1 мл/кг), обычно 3 г (или 60 мл) сиропа, распределенные на 3–4 приема в сутки. Максимальная суточная дозировка составляет 4 г.
Дети
Рекомендуемая суточная доза составляет 50 мг/кг массы тела (1 мл/кг) в сутки, равномерно распределенные на 3–4 приема в течение суток согласно нижеследующей таблице:
|Масса тела
|Дозировка*
|Меньше 9 кг
|3-4 рази в сутки по 2,5 мл сиропа
|9-14 кг
|3-4 рази в сутки по 5 мл сиропа
|14-21 кг
|3-4 рази в сутки по 7,5 мл сиропа
|Более 21 кг
|Та же доза, что и для взрослых
*Чтобы отмерить дозу, следует использовать мерный стакан в упаковке.
Продолжительность лечения.
Острые заболевания
При заболеваниях с кратковременным течением курс лечения составляет 5–14 дней. После уменьшения выраженности симптомов заболевания лечение следует продолжать еще 1–2 дня или дольше, по решению врача.
Вирусные заболевания с длительным течением
Лечение следует продолжать в течение 1–2 недель после уменьшения выраженности симптомов заболевания или дольше, по решению врача.
Рецидивирующие заболевания
В начале лечения соблюдают те же рекомендации, что и в случае острых заболеваний. В процессе поддерживающей терапии дозу можно уменьшить до 500–1000 мг/сут. При появлении первых признаков рецидива необходимо восстановить прием суточной дозы, рекомендованной в случае острых заболеваний, и следует продолжать принимать эту дозу в течение 1–2 дней после исчезновения симптомов. Курс лечения можно повторять несколько раз при необходимости в зависимости от состояния больного по рекомендации врача.
Хронические болезни
Рекомендуемая доза составляет 50 мг/кг массы тела согласно следующим схемам:
бессимптомные заболевания: принимать в течение 30 дней с перерывом в 60 дней;
заболевания с легкими симптомами: принимать в течение 60 дней с перерывом в 30 дней;
заболевания с тяжелыми симптомами: принимать в течение 90 дней с перерывом в 30 дней.
Курс лечения следует повторять столько раз, сколько потребуется, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.
Дозировка по специальным показаниям
Наружная генитальная кондилома (condyloma acuminata) или ВПЧ-инфекции, связанные с эндоцервиксом
Применять по 3 г/сут в течение 14–28 дней в качестве монотерапии или в качестве дополнения к местной терапии или хирургическому лечению в соответствии с такими схемами:
а) для лечения пациентов группы низкого риска (пациенты без иммунодефицита или пациенты с низким риском рецидива) в течение 3 месяцев препарат применяют непрерывно в течение 14–28 дней с последующим двухмесячным периодом без лечения, в течение которого поражения уменьшаются или исчезают;
или
б) для лечения пациентов группы высокого риска* (пациенты с иммунодефицитом или с высоким риском рецидива) в течение 3 месяцев препарат применяют 5 дней в неделю 2 недели подряд каждый месяц или 5 дней в неделю каждую вторую неделю.
При необходимости курсы лечения можно повторить несколько раз.
*Профиль «высокого риска» рецидива или дисплазии шейки матки у пациентов с генитальной ВПЧ-инфекцией схож с типом других заболеваний и включает следующие заболевания и состояния:
- генитальная ВПЧ-инфекция, продолжающаяся более 2 лет или в анамнезе имеются 3 и более рецидива.
- Снижение иммунитета, вызванное:
- рецидивирующими или хроническими инфекциями;
- другими заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП);
- химиотерапией при онкологических заболеваниях;
- хроническим алкоголизмом.
- Недостаточно контролируемый сахарный диабет.
- Атопия.
- Продолжительное использование пероральных контрацептивов (2 года и старше).
- Уровень фолиевой кислоты в эритроцитах ниже 660 нмоль/л.
- Несколько половых партнеров или изменение постоянного полового партнера.
- Частые влагалищные половые контакты (≥ 2–6 раз в неделю).
- Анальный секс.
- Негативный анамнез кожных бородавок в младенчестве.
- Возраст более 20 лет.
- Курение.
Подострый склерозирующий паненцефалит
Суточная доза составляет 100 мг/кг массы тела в сутки, максимальная доза — 60–80 мл/сут. Лечение длительное, непрерывное, с регулярным наблюдением за состоянием здоровья пациента и просмотром дальнейшего лечения. Рекомендуемая суточная доза может быть увеличена, особенно в тяжелых случаях.
Дети
См. раздел «Способ применения и дозы».
Побочные реакции
Единственной постоянной побочной реакцией при лечении инозина пранобексом взрослых и детей является временное повышение (обычно в пределах нормы) уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и моче, который нормализуется через несколько дней после прекращения применения препарата.
Частота случаев побочных реакций определяется следующим образом:
очень часто: ≥1/10;
часто: ≥1/1 000 до <1/100;
нечасто: ≥1/1 000 до <1/100;
редко: ≥1/10 000 до <1/1 000;
очень редко; <1/10 000, включая отдельные случаи;
частота неизвестна: не может быть оценена на основании имеемых данных.
|Система органов
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции
|Со стороны органов слуха
|Вертиго
|Со стороны психики
|Нервозность, бессонница
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, вертиго
|Сонливость
|Головокружение
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Рвота, тошнота, дискомфортные ощущения в эпигастральной области
|Диарея, запор
|Боль в верхней части живота
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Зуд, кожная сыпь
|Эритема, ангионевротический отек
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Артралгия
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Полиурия (увеличение объема мочи)
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Ощущение усталости, недомогание
|Лабораторные и функциональные обследования
|Повышение уровня мочевой кислоты в крови и моче
|Повышение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы в плазме крови
Срок годности
2 года.
Срок годности препарата после вскрытия флакона не больше 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не охлаждать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или 200 мл во флаконе с мерным стаканом в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.