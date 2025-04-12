Фармакодинамика.

ИммуноВир-Здоровье содержит метизопринол (инозина пранобекс), являющийся синтетическим производным пурина и обладающей иммуномодулирующими и противовирусными свойствами, возникающими в результате выраженной стимуляции иммунного ответа хозяина in vivo под действием препарата.

В клинических исследованиях было показано, что инозин пранобекс нормализует дефицит или дисфункцию клеточного иммунитета путем индукции ответов Th1-типа, что приводит к созреванию и дифференцированию Т-лимфоцитов и потенцированию лимфопролиферативного ответа в митогенных или антигеноактивных клетках. Кроме того, было доказано, что препарат регулирует механизмы цитотоксичности Т-лимфоцитов и NK-клеток, функционирование супрессорных CD8+ лимфоцитов и вспомогательных лимфоцитов CD4+, а также повышает уровень IgG и маркеров поверхностного комплемента. В исследованиях in vitro инозин пранобекс усиливает продукцию цитокинов IL-1 и IL-2, одновременно увеличивая экспрессию рецептора IL-2. В исследованиях in vivo значительно увеличивалась секреция эндогенного γ-интерферона (IFN-γ) и уменьшалась секреция IL-4. Также было показано, что препарат усиливает хемотаксис и фагоцитоз нейтрофилов, моноцитов и макрофагов.

В исследованиях in vivo выявлено, что инозин пранобекс активирует пониженный синтез матричной РНК (mRNK) белков лимфоцитов и эффективность процесса трансляции с одновременным торможением синтеза вирусной РНК в таких механизмах (участие в них требует дальнейших исследований):

1. Включение связанной с инозином оротовой кислоты в полирибосомы.

2. Ингибирование присоединения полиадениловой кислоты к вирусной матричной РНК.

3. Реструктуризация мезотелиальных белковых комплексов, участвующих в отправке сигнала через специфический T-клеточный рецептор (TcR) в лимфоцитарных внутримембранных частицах (IMP), что почти втрое увеличивает их плотность.

Инозин пранобекс ингибирует цГМФ-фосфодиэстеразу in vitro только в высоких концентрациях; этот эффект не проявляется при концентрациях лекарственного средства, обеспечивающих иммунофармакологическую активность in vivo.

Фармакокинетика.

Всасывание

При пероральном приеме у людей метизопринол быстро и полностью всасывается (≥ 90%) из желудочно-кишечного тракта в кровь. Аналогично, 94–100% дозы его компонентов, DIP (N, N-диметиламино-2-пропанол) и PABA (парааминобензойная кислота), введенной внутривенно, выявляется в моче после перорального введения у макак-резус.

Распределение

При применении препарата у животных меченный радиоизотопами материал обнаруживали в следующих органах (в порядке снижения специфической активности): почки, легкие, печень, сердце, селезенка, яички, поджелудочная железа, мозг и скелетные мышцы.

Метаболизм

После перорального приема у людей 1 г меченного радиоизотопами метизопринола было обнаружено, что такие концентрации DIP и PАBA в плазме составляют 3,7 мкг/мл (2 ч) и 9,4 мкг/мл (1 ч) соответственно.

В процессе исследований дозовой переносимости установлено, что пиковое последозовое повышение концентрации мочевой кислоты как индикатора метаболизма метизопринола носит нелинейный характер и может варьировать в пределах ± 10% в течение 1–3 часов.

Выведение

Суточная экскреция с мочой PАBA и ее основного метаболита в условиях равновесного состояния при дозировке 4 г/сут составила примерно 85% принятой дозы. 95% радиоактивного DIP обнаруживали в моче в виде неизмененного вещества и его метаболита N-оксида. Период полувыведения составляет 3,5 часа для DIP и 50 минут для PABA. Основными метаболитами метизопринола в организме человека являются N-оксид для DIP и орто-ацилглюкуронид для PABA. Поскольку молекула инозина метаболизируется путем биодеградации пурина в мочевую кислоту, эксперименты с инозином пранобексом, меченным радиоактивным изотопом, у людей неинформативны. У животных до 70% введенного инозина пранобекса может выводиться с мочой в виде мочевой кислоты после перорального применения таблетированной формы, а остальные — в виде обычных метаболитов — ксантина и гипоксантина.

Биодоступность (AUC)

Определение в моче, при равновесном состоянии, PABA и его метаболита составляло > 90% от ожидаемого значения раствора. Определение DIP и его метаболита составило >76%. Плазменные значения AUC DIP были ≥ 88%, PABA — ≥ 77%.