Общие

Безопасность и эффективность применения каберголина еще не установлены у пациентов с заболеваниями почек и печени. Как и другие производные спорыньи, Каберлин следует назначать с осторожностью пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, синдромом Рейно, почечной недостаточностью, пептической язвой или желудочно-кишечным кровотечением, а также при наличии в анамнезе серьезных, особенно психотических, психических расстройств. Следует быть особенно осторожными, если пациенты одновременно принимают психотропное лекарственное средство.

Симптоматическая артериальная гипотензия может развиться при применении препарата Каберлин при любом показании, поэтому следует с осторожностью применять Каберлин одновременно с другими лекарственными средствами, снижающими артериальное давление.

Влияние алкоголя на общую переносимость препарата до сих пор неизвестно.

Перед применением препарата Каберлин следует исключить наличие беременности, а после окончания лечения следует предотвращать возникновение беременности минимум в течении 1 месяца.

Печеночная недостаточность

Следует рассмотреть возможность применения низших доз препарата для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, получающих длительное лечение Каберлином. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда Пью), получивших однократную дозу каберголина (1 мг), наблюдалось повышение значений AUC по сравнению со здоровыми добровольцами и пациентами с менее тяжелой степенью печеночной недостаточности.

Постуральная артериальная гипотензия

После применения препарата Каберлин может возникать постуральная артериальная гипотензия, поэтому следует с осторожностью применять препарат одновременно с другими лекарственными средствами, снижающими артериальное давление.

Сонливость/внезапное засыпание

Применение каберголина ассоциировалось с появлением сонливости. Агонисты дофамина могут быть причиной возникновения эпизодов внезапного засыпания у пациентов с болезнью Паркинсона. Сообщалось о нечастых случаях внезапного засыпания во время повседневной деятельности, в некоторых случаях без осознания этого или без предупреждающих признаков. Вышеуказанную информацию необходимо сообщить пациентам и посоветовать соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими автоматизированными системами в течение периода лечения каберголином. Пациенты, у которых наблюдалась сонливость и эпизоды внезапного засыпания, должны воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими автоматизированными системами. Кроме того, в этих случаях можно рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата или прекращение лечения (см. раздел «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).

Нарушение импульсного контроля

Следует систематически наблюдать за состоянием пациентов по поводу возникновения нарушения импульсного контроля. Пациентам и лицам, ухаживающим за ними, следует сообщить о том, что поведенческие симптомы нарушений импульсного контроля, в частности патологическое пристрастие к азартным играм, повышение либидо, гиперсексуальность, компульсивное желание тратить деньги и покупать, булимия и компульсивное переедание могут возникать у пациента получают лечение агонистами дофамина, в частности каберголином. При таких симптомах следует рассмотреть возможность уменьшения дозы/постепенного прекращения применения препарата.

Ингибирование/угнетение физиологической лактации

Как и другие производные спорыньи, Каберлин не следует применять женщинам с артериальной гипертензией, обусловленной беременностью, например преэклампсией или послеродовой артериальной гипертензией, за исключением случаев, когда считают, что потенциальная польза превышает возможный риск.

В исследованиях применения каберголина в послеродовом периоде снижение артериального давления было преимущественно бессимптомным и часто наблюдалось однократно через 2–4 дня после начала лечения. Поскольку снижение артериального давления часто наблюдается в послеродовой период независимо от медикаментозного лечения, вероятно, значительное количество зарегистрированных случаев снижения артериального давления после приема каберголина не было обусловлено действием препарата. Однако рекомендуется проводить периодический мониторинг артериального давления, особенно в течение первых нескольких дней после приема каберголина.

Во избежание возможной постуральной артериальной гипотензии однократная доза препарата Каберлин не должна превышать 0,25 мг для женщин в период кормления грудью и принимающих препарат для угнетения установленной лактации. В клиническом исследовании для оценки эффективности и переносимости однократной дозы каберголина 0,5 мг для угнетения лактации было установлено, что риск развития побочных эффектов при таком показании увеличивается примерно в 2 раза, если лекарственный препарат применять в качестве однократной дозы 0,5 мг.

Лечение гиперпролактинемических состояний

Перед началом лечения препаратом Каберлин показано полное обследование гипофиза, поскольку гиперпролактинемия, сопровождающаяся аменореей/галактореей и бесплодием, может быть вызвана опухолью гипофиза.

Каберлин восстанавливает овуляцию и фертильность у женщин с гиперпролактинемическим гипогонадизмом.

Поскольку беременность может возникнуть раньше восстановления менструального цикла, рекомендуется выполнять анализ на беременность минимум каждые 4 недели в течение периода аменореи, а после восстановления менструации — при задержке более чем на 3 дня. Женщинам, желающим избежать беременности, следует рекомендовать использование механических средств контрацепции во время лечения Каберлином и после прекращения лечения этим препаратом до повторного появления ановуляции. В качестве меры предосторожности следует осуществлять наблюдение за забеременевшими женщинами для выявления признаков увеличения гипофиза, поскольку существует возможность увеличения объема уже существующей опухоли гипофиза в период беременности.

Перед применением препарата Каберлин необходимо исключить наличие беременности. Женщинам, желающим забеременеть, рекомендуется при появлении регулярного овуляторного цикла в качестве меры предостарожности прекратить лечение препаратом Каберлин за 1 месяц до запланированного оплодотворения, поскольку клинический опыт применения препарата все еще достаточно ограничен и препарат характеризуется длительным периодом полувыведения. Если беременность наступает во время лечения, прием каберголина следует прекратить. Следует осуществлять наблюдение за забеременевшими женщинами для выявления признаков увеличения гипофиза, поскольку существует возможность увеличения объема уже существующей опухоли гипофиза в период беременности.

Рекомендуется проводить регулярные гинекологические обследования, в частности цитологические исследования шейки матки и эндометрия, у пациенток, принимающих препарат Каберлин в течение длительного периода.

Фиброз, поражение клапанов сердца и возможные родственные клинические явления

Фиброзные и серозные воспалительные расстройства, такие как плеврит, выпот в плевральную полость, фиброз плевры, фиброз легких, перикардит, выпот в полость перикарда, поражение одного или более клапанов сердца (аортального, митрального и трехстворчатого) или забрюшинный фиброз наблюдались после длительного применения производных спорыньи с агонистическим действием на рецептор серотонина 5HT2B, таких как Каберлин. В некоторых случаях симптомы или проявления поражения клапанов сердца могут уменьшаться после прекращения приема каберголина.

В сочетании с выпотом в плевральную полость/фиброзом наблюдалось чрезмерное увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). В случае повышения СОЭ неизвестной этиологии, значительно отклоняющейся от нормы, рекомендуется проводить рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Возникновение поражений клапанов связывают с накоплением препарата, поэтому пациентов следует лечить низкими эффективными дозами. Во время каждого визита следует повторно оценивать профиль безопасности лечения пациентов препаратом Каберлин, чтобы определить целесообразность продолжения лечения.

Перед началом длительного лечения все пациенты должны проходить обследование сердечно-сосудистой системы, в частности, эхокардиографию, для определения возможной диагностики бессимптомного заболевания клапанов сердца. До начала лечения целесообразно проводить определение показателей начального уровня СОЭ или других маркеров воспаления, легочной функции/рентгенографии органов грудной клетки и функции почек. Неизвестно, может ли лечение каберголином усугублять течение болезни у пациентов с клапанной регургитацией. При выявлении у пациента фиброзного заболевания клапанов сердца лечение пациента препаратом Каберлин продолжать не рекомендуется (см. раздел «Противопоказания»).

В течение длительного лечения фиброзные заболевания могут развиваться бессимптомно, поэтому у пациентов следует проводить регулярный мониторинг возможных проявлений прогрессирования фиброза. Итак, во время лечения следует обращать внимание на следующие признаки и симптомы:

заболевания легких и плевры, такие как диспноэ, одышка, постоянный кашель или боль в грудной клетке;

почечная недостаточность или обструкция мочевидных/брюшных сосудов, которые могут проявляться в виде боли в пояснице/боке и отеке нижних конечностей, а также любые возможные образования в брюшной полости или болезненность, которые могут указывать на забрюшинный фиброз;

сердечная недостаточность: случаи клапанного или перикардиального фиброза часто проявляются в виде сердечной недостаточности, поэтому при появлении таких симптомов следует исключить наличие клапанного фиброза (и констриктивного перикардита).

Проведение клинического диагностического мониторинга развития фиброзных заболеваний в установленном порядке обязательно. Первую эхокардиографию необходимо сделать в течение 3–6 месяцев после начала лечения, после чего частоту эхокардиографических исследований следует определить с помощью соответствующего индивидуального клинического обследования с особым вниманием к вышеперечисленным признакам и симптомам, но минимум каждые 6–12 месяцев.

Применение препарата Каберлин следует прекратить в случае обнаружения на эхокардиограмме признаков новой или ухудшения существующей клапанной регургитации, рестрикции клапана или уплотнения створок клапана (см. раздел «Противопоказания»).

Необходимость проведения других клинических обследований (например медицинского осмотра, включая аускультацию сердца, рентгенографию и компьютерную томографию) следует определять индивидуально для каждого пациента.

Подходящие дополнительные исследования, в частности определение СОЭ и креатинина плазмы крови, следует проводить при необходимости для подтверждения диагноза фиброзного заболевания.