Вомикайнд-МД (Vomikind-MD) (359841) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Вомикайнд-МД инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: ондансетрон;
1 таблетка, диспергируемая в полости рта, содержит ондансетрона 4 мг или 8 мг;
вспомогательные вещества:
таблетки по 4 мг: маннит (Е 421), кросповидон, повидон, целлюлоза микрокристаллическая силиконизированная, натрия крахмалгликолят (тип А), аспартам (Е 951), ароматизатор Лимон, ароматизатор Мята, хинолиновый желтый лак (Е 104), кремния диоксид коллоидный безводный, натрия стеарилфумарат, магния стеарат;
таблетки по 8 мг: маннит (Е 421), кросповидон, повидон, целлюлоза микрокристаллическая силиконизированная, натрия крахмалгликолят (тип А), аспартам (Е 951), ароматизатор Лимон, ароматизатор Мята, желтый запад FCF лак (E 110), кремния диоксид коллоидный безводный, натрия стеарилфумарат, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки, диспергируемые в полости рта.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 4 мг: круглые, двояковыпуклые таблетки желтого цвета с вкраплениями, гладкие с обеих сторон;
таблетки по 8 мг: круглые, двояковыпуклые таблетки светло-оранжевого цвета с вкраплениями, гладкие с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Антагонисты рецепторов серотонина (5НТ3).
Код АТС А04А А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ондансетрон — сильнодействующий высокоселективный антагонист 5НТ3 (серотониновых) рецепторов. Препарат предупреждает или устраняет тошноту и рвоту, вызываемую цитотоксической химиотерапией и/или лучевой терапией, а также послеоперационную тошноту и рвоту. Механизм действия ондансетрона до конца не выяснен. Возможно, препарат блокирует возникновение рвотного рефлекса, оказывая антагонистическое действие в отношении 5НТ3-рецепторов, которые локализуются в нейронах как периферической, так и центральной нервной системы. Препарат не уменьшает психомоторную активность пациента и не оказывает седативного эффекта.
Точный механизм контроля тошноты и рвоты неизвестен. Химиотерапевтические средства и лучевая терапия могут вызвать высвобождение 5HT в тонком кишечнике, стимулируя рвотный рефлекс путем активации колебательных афферентных нервов через рецепторы 5HT3. Ондансетрон блокирует стимулирование этого рефлекса. Активация блуждающих афферентных нервов может также вызвать высвобождение 5HT в области, расположенной на дне четвертого желудочка (area postxema), и это также может способствовать рвоте через центральный механизм. Таким образом, влияние ондансетрона на тошноту и рвоту, вызванную цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией, предположительно объясняется антагонизмом 5НТ3 рецепторов на нейронах, расположенных как в периферической, так и центральной нервной системе. Механизмы действия при послеоперационной тошноте и рвоте неизвестны, однако механизм действия может походить на тот, что наблюдается при тошноте и рвоте, вызванной цитотоксической терапией.
Ондансетрон не изменяет концентрацию пролактина в плазме крови.
Роль ондансетрона при тошноте и рвоте, вызванных действием опиатов, еще не установлена.
Фармакокинетика.
После перорального применения ондансетрона всасывание происходит быстро, минимальный пик плазменной концентрации около 30 нг/мл достигается через 1,5 часа после введения дозы 8 мг. Сироп и таблетки биоэквивалентны и обладают абсолютной пероральной биодоступностью 60%. Распределение ондансетрона после перорального, внутривенного и внутримышечного введения одинаково, как и период полувыведения, который составляет около 3 часов, и стационарный объем распределения — около 140 л. Ондансетрон не связывается с белками плазмы крови (70–76%) и выводится из системного кровообращения преимущественно путем печеночного метаболизма с участием ферментов. Менее 5% поглощенной дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Отсутствие фермента CYP2D6 (дебризохиновый полиморфизм) не оказывает никакого влияния на фармакокинетику ондансетрона. Фармакокинетические свойства ондансетрона не изменяются при повторном применении.
Особые группы пациентов.
Пол
Ондансетрон различно влияет на мужчин и женщин, причем у женщин наблюдается большая скорость и степень абсорбции после перорального введения, системный клиренс и объем распределения с учетом веса — снижены.
Дети и подростки (в возрасте 1 мес - 17 лет)
У педиатрических послеоперационных пациентов в возрасте 1 — 4 месяцев (n=19) клиренс был примерно на 30% медленнее, чем у пациентов в возрасте от 5 до 24 месяцев (n=22), но равнялся клиренсу у пациентов в возрасте 3 — 12 лет. Период полувыведения у пациентов в возрасте 1 — 4 месяцев составляет в среднем 6,7 часа по сравнению с 2,9 часа у пациентов в возрасте 5 — 24 месяцев и 3 — 12 лет. Различия в фармакокинетических параметрах у пациентов в возрасте 1 — 4 месяцев частично объясняются более высоким процентом общего количества воды у новорожденных и младенцев и большим объемом распределения водорастворимых лекарственных средств, таких как ондансетрон. У педиатрических пациентов в возрасте 3 — 12 лет, прошедших плановую операцию с общей анестезией, абсолютные значения как клиренса, и объема распределения ондансетрона уменьшались по сравнению со значениями у взрослых пациентов. Оба параметра возрастали линейно с увеличением массы тела и возраста до 12 лет, значение приближалось к значениям молодых взрослых. Когда значения клиренса и объема распределения нормализовались по массе тела, значения этих параметров были одинаковыми в разных возрастных группах. Применение препарата в соответствии с массой тела компенсирует возрастные изменения и эффективно при нормализации системного воздействия у детей. Популяционный фармакокинетический анализ проводился у добровольцев (онкологических больных, хирургических пациентов и здоровых добровольцев) в возрасте 1 мес — 44 лет после введения ондансетрона. По результатам анализа, системное воздействие ондансетрона после перорального или внутривенного применения у детей и подростков было сравнимо с таковым у взрослых, за исключением детей в возрасте 1 — 4 месяцев. Объем распределения зависел от возраста и был ниже у взрослых, чем у младенцев и детей. Выведение было связано с весом, а не с возрастом, за исключением детей в возрасте 1 — 4 месяцев. Трудно заключить, существовало ли дополнительное снижение клиренса, связанное с возрастом у детей в возрасте 1 — 4 месяцев, или это были естественные различия из-за низкого количества исследуемых в этой возрастной группе. Поскольку пациенты в возрасте младше 6 месяцев получают только одну дозу при возникновении послеоперационных тошноты и рвоты, скорее всего снижение клиренса не будет иметь клинического значения.
Пациенты пожилого возраста
В целом, не было выявлено различий в безопасности или эффективности ондансетрона для молодых и пожилых онкологических больных, поэтому нет особых рекомендаций по дозировке для пожилых людей.
У пациентов в возрасте старше 75 лет большее влияние ондансетрона на интервал QTcF ожидается по сравнению с молодыми.
Нарушение функций почек
У пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина 15–60 мл/мин) системный клиренс и объем распределения снижается, что приводит к умеренному, но клинически незначительному увеличению периода полувыведения (5,4 часа). Исследование у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, нуждавшихся в регулярном гемодиализе, показало, что фармакокинетика ондансетрона практически не изменяется.
Нарушение функций печени
У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью системный клиренс заметно снижается с длительным периодом полувыведения (15–32 ч), а пероральная биодоступность приближается к 100% из-за уменьшения пресистемного метаболизма.
Показания
Взрослые
Ондансетрон в форме таблеток, диспергирующихся в полости рта, назначают для лечения тошноты и рвоты, вызванных цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией.
Ондансетрон в форме таблеток, диспергирующихся в полости рта, назначают для профилактики послеоперационных тошноты и рвоты (ПОТР).
Для лечения ПОТР рекомендуется назначение ондансетрона в виде инъекций.
Дети
Ондансетрон в форме таблеток, диспергирующихся в полости рта, назначают для лечения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, у детей в возрасте старше 6 месяцев*.
Для профилактики ПОТР у детей в возрасте старше 1 месяца рекомендуется назначать препарат в виде инъекции.
* Применение ондансетрона в различных лекарственных формах описано в разделе «Способ применения и дозы», где указано, что лечение детей таблетками начинается с достижения площади поверхности тела ребенка 0,6 м2, что примерно соответствует 4-летнему возрасту.
Противопоказания
Применение ондансетрона вместе с апоморфина гидрохлоридом противопоказано.
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Особенности применения
При лечении пациентов с проявлениями гиперчувствительности к другим селективным антагонистам 5НТ3-рецепторов наблюдались реакции гиперчувствительности.
Реакции, связанные с дыхательной системой, лечат симптоматически. Медицинские работники должны обращать на них особое внимание, поскольку они являются признаками реакции повышенной чувствительности на лекарственное средство.
Ондансетрон в дозозависимой форме увеличивает интервал QT. Дополнительно во время послемаркетингового наблюдения были сообщения о случаях трепетания/мерцания желудочков (torsade de pointes) при применении ондансетрона. Следует избегать применения ондансетрона пациентам с врожденным синдромом удлинения QT. Ондансетрон следует применять с осторожностью для лечения пациентов, имеющих или у которых может развиться удлинение интервала QT, включая пациентов с нарушением электролитного баланса, застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмиями, пациентов, которые лечатся другими препаратами, которые могут вызвать удлинение интервала QT или нарушение электролитного баланса. Перед началом применения следует скорректировать гипокалиемию и гипомагниемию.
После одновременного применения ондансетрона и других серотонинергических препаратов [включая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН)] был описан серотониновый синдром (в том числе изменения психического состояния, нарушения со стороны нервной мышечные нарушения). Если одновременное лечение ондансетроном и другими серотонинергическими препаратами клинически обосновано, рекомендуется соответствующее наблюдение за пациентом.
Поскольку ондансетрон ослабляет перистальтику кишечника, требуется тщательное наблюдение за пациентами с признаками подострой непроходимости кишечника во время применения препарата.
У пациентов, которым проводится хирургическое вмешательство в аденотонзилярной области, применение ондансетрона для профилактики тошноты и рвоты может маскировать возникновение кровотечения. Поэтому такие больные нуждаются в тщательном наблюдении после применения ондансетрона.
Лекарственное средство содержит аспартам (Е 951) и может оказать негативное влияние на больных фенилкетонурией.
Дети
У детей, получающих ондансетрон вместе с гепатотоксическими химиотерапевтическими препаратами, следует тщательно следить за возможными нарушениями функции печени.
Тошнота и рвота, вызванная химиотерапией
При расчете дозы по массе тела и применении трех доз с 4-часовым интервалом общая суточная доза будет выше, чем при применении одной дозы 5 мг/м2 и одной дозы препарата перорально. Сравнительная эффективность этих двух дозировочных режимов не была оценена в клинических исследованиях. Сравнение результатов различных исследований свидетельствует о подобной эффективности обоих дозировочных режимов.
Способ применения и дозы
Таблетки следует применять сразу после извлечения из упаковки.
Поместить таблетку на язык до полного распада. Таблетку следует брать сухими руками.
Тошнота и рвота, вызванная химиотерапией и лучевой терапией
Взрослые
Эметогенный потенциал рака варьирует в зависимости от дозы и комбинации режимов химиотерапии и лучевой терапии. Выбор режима дозировки зависит от тяжести эметогенного воздействия.
Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия
Дозу 8 мг принимают за 1–2 часа до химиотерапии или лучевой терапии, затем дозу 8 мг принимают каждые 12 часов в течение максимум 5 дней для профилактики отсроченной или длительной рвоты.
Высокоэметогенная химиотерапия (например, высокие дозы цисплатина): следует применять препарат в виде однократной дозы до 24 мг ондансетрона с 12 мг дексаметазона натрия фосфата перорально, за 1–2 ч до химиотерапии.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 ч рекомендуется пероральное применение препарата в течение максимум 5 дней после курса лечения.
Рекомендуемая доза перорального применения составляет 8 мг 2 раза в сутки.
Дети
Расчет дозы для детей в возрасте младше 6 месяцев и подростков
Дозу можно рассчитать по площади поверхности тела или по массе тела ребенка. Если дозу рассчитывают по массе тела, общая суточная доза выше по сравнению с дозировкой по площади поверхности тела.
Расчет дозы согласно площади поверхности тела ребенка
Ондансетрон следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем разовой внутривенной инъекции в дозе 5 мг/м², внутривенная доза не должна превышать 8 мг. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может продолжаться еще 5 дней (см. таблицу 1). Общая суточная дозировка (распределенная на приемы) не должна превышать дозу для взрослых 32 мг.
Таблица 1
Расчет дозы согласно площади поверхности тела для детей от 6 месяцев и подростков
|Площадь тела ребенка
|День 1 (а, б)
|День 2–6 (б)
|< 0,6 м2
|0,5 мг/м2 внутривенно + сироп* в дозе 2 мг через 12 часов
|Сироп* в дозе 2 мг каждые 12 часов
|≥ 0,6 м2 до ≤ 1,2 м2
|5 мг/м2 внутривенно + таблетка в дозе 4 мг через 12 часов
|таблетка в дозе 4 мг каждые12 часов
|1,2 м2
|5 мг/м2 или 8 мг внутривенно + таблетка в дозе 8 мг через 12 часов
|таблетка в дозе 8 мг каждые 12 часов
* Применяется другое лекарственное средство, содержащее ондансетрон в виде сиропа.
а Доза при внутривенном введении не должна превышать 8 мг.
б Общая суточная доза не должна превышать дозу для взрослых 32 мг.
Расчет дозы согласно массе тела ребенка
Если дозу рассчитывают по массе тела, общая суточная доза выше по сравнению с дозировкой по площади поверхности тела.
Ондансетрон следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем разовой внутривенной инъекции в дозе 0,15 мг/кг. Внутривенная доза не должна превышать 8 мг. В первый день можно ввести еще 2 внутривенных дозы с 4-часовым интервалом. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может продолжаться еще 5 дней (таблица 2). Общая суточная дозировка (распределенная на приемы) не должна превышать дозу для взрослых 32 мг.
Таблица 2
Расчет дозы согласно массе тела для детей в возрасте младше 6 месяцев и подростков
|Масса тела
|День 1 (а,б)
|День 2–6 (б)
|≤ 10 кг
|До 3 доз 0,15 мг/кг каждые 4 часа
|Сироп 2 мг каждые 12 часов
|10 кг
|До 3 доз 0,15 мг/кг каждые 4 часа
|Сироп или таблетка в дозе 4 мг каждые 12 часов
а Внутривенная доза не должна превышать 8 мг.
б Общая суточная доза не должна превышать дозу для взрослых 32 мг.
Больные пожилого возраста
Ондансетрон хорошо переносится пациентами в возрасте старше 65 лет. Изменение дозировки или частоты ввода не требуется.
Послеоперационная тошнота и рвота
Взрослые
Для профилактики послеоперационных тошноты и рвоты ондансетрон может назначаться как для перорального применения, так и в виде внутривенной или внутримышечной инъекций.
Для перорального применения: рекомендуемая доза составляет 16 мг, которые следует принимать за один час до анестезии.
Для лечения послеоперационной тошноты и рвоты: рекомендуется применять препарат в виде внутривенной или внутримышечной инъекции.
Послеоперационная тошнота и рвота у детей в возрасте старше 1 месяца и подростков
Пероральная лекарственная форма
Не проводилось никаких исследований по пероральному применению ондансетрона для профилактики или лечения послеоперационных тошноты и рвоты; При этом показании рекомендуется введение препарата путем медленной (не менее 30 секунд) внутривенной инъекции.
Нет данных о применении ондансетрона для лечения послеоперационных тошноты и рвоты у детей в возрасте младше 2 лет.
Больные пожилого возраста
Опыт применения ондансетрона для профилактики и лечения послеоперационной тошноты и рвоты у пожилых людей ограничен, однако ондансетрон хорошо переносится больными в возрасте старше 65 лет, получающими химиотерапию.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости изменять режим дозировки или путь введения препарата для пациентов с нарушением функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс ондансетрона значительно снижается, а период полувыведения из сыворотки крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушением метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у субъектов с нарушением метаболизма спартеина и дебрисоквина не изменяется. У таких пациентов после повторного введения концентрация препарата такая же, как у больных с нормальным метаболизмом. Поэтому изменение дозировки или частоты введения не требуется.
Дети
Ондансетрон применяют детям в возрасте старше 6 месяцев в соответствующей лекарственной форме (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Побочные реакции
Побочные реакции, описанные ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. По частоте возникновения побочные реакции распределены на следующие категории: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 и < 1/100), редко (≥ 1/ 10000 и < 1/1000), очень редко (< 1/10000). Очень частые, частые и нечастые побочные реакции были обнаружены в клинических исследованиях. Редкие и очень редкие побочные реакции в основном были обнаружены в послерегистрационный период.
Профиль побочных реакций у детей и подростков был таким же, как у взрослых.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции повышенной чувствительности немедленного типа, иногда тяжелые, вплоть до анафилаксии.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; нечасто — судороги, двигательные нарушения (включая экстрапирамидные реакции, такие как окулогирный криз, дистонические реакции и дискинезия)1; редко — головокружение при быстром введении препарата.
Со стороны органов зрения: редко — преходящие зрительные расстройства (помутнение в глазах), главным образом во время внутривенного введения; очень редко — преходящая слепота, главным образом во время внутривенного применения2.
Со стороны сердца: нечасто — аритмии, боли в груди (с депрессией сегмента ST или без нее), брадикардия; редко — удлинение интервала QT, включая трепетание/мерцание желудочков (torsade de pointes).
Со стороны сосудов: часто — ощущение тепла или приливов; нечасто — артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной полости: нечасто — икота.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — бессимптомное повышение показателей функции печени3.
1 Не наблюдалось стойких клинических последствий.
2 В большинстве случаев слепота проходит в течение 20 минут. Большинство пациентов получали химиотерапевтические агенты, в которые входил цисплатин. Некоторые случаи транзиторной слепоты имели кортикальное происхождение.
3 Эти случаи наблюдаются главным образом у больных, которые лечатся химиотерапевтическими препаратами, содержащими цисплатин.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере. По 1 блистеру в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Манкайнд Фарма Лимитед, Юнит-II.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виледж Кишанпура, П.О. Джамнивала, Техсил Паонта Сахиб, Дистрикт Сирмоур 173025, Химачал Прадеш, Индия.