Фармакодинамика.

Ондансетрон — сильнодействующий высокоселективный антагонист 5НТ3 (серотониновых) рецепторов. Препарат предупреждает или устраняет тошноту и рвоту, вызываемую цитотоксической химиотерапией и/или лучевой терапией, а также послеоперационную тошноту и рвоту. Механизм действия ондансетрона до конца не выяснен. Возможно, препарат блокирует возникновение рвотного рефлекса, оказывая антагонистическое действие в отношении 5НТ3-рецепторов, которые локализуются в нейронах как периферической, так и центральной нервной системы. Препарат не уменьшает психомоторную активность пациента и не оказывает седативного эффекта.

Точный механизм контроля тошноты и рвоты неизвестен. Химиотерапевтические средства и лучевая терапия могут вызвать высвобождение 5HT в тонком кишечнике, стимулируя рвотный рефлекс путем активации колебательных афферентных нервов через рецепторы 5HT3. Ондансетрон блокирует стимулирование этого рефлекса. Активация блуждающих афферентных нервов может также вызвать высвобождение 5HT в области, расположенной на дне четвертого желудочка (area postxema), и это также может способствовать рвоте через центральный механизм. Таким образом, влияние ондансетрона на тошноту и рвоту, вызванную цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией, предположительно объясняется антагонизмом 5НТ3 рецепторов на нейронах, расположенных как в периферической, так и центральной нервной системе. Механизмы действия при послеоперационной тошноте и рвоте неизвестны, однако механизм действия может походить на тот, что наблюдается при тошноте и рвоте, вызванной цитотоксической терапией.

Ондансетрон не изменяет концентрацию пролактина в плазме крови.

Роль ондансетрона при тошноте и рвоте, вызванных действием опиатов, еще не установлена.

Фармакокинетика.

После перорального применения ондансетрона всасывание происходит быстро, минимальный пик плазменной концентрации около 30 нг/мл достигается через 1,5 часа после введения дозы 8 мг. Сироп и таблетки биоэквивалентны и обладают абсолютной пероральной биодоступностью 60%. Распределение ондансетрона после перорального, внутривенного и внутримышечного введения одинаково, как и период полувыведения, который составляет около 3 часов, и стационарный объем распределения — около 140 л. Ондансетрон не связывается с белками плазмы крови (70–76%) и выводится из системного кровообращения преимущественно путем печеночного метаболизма с участием ферментов. Менее 5% поглощенной дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Отсутствие фермента CYP2D6 (дебризохиновый полиморфизм) не оказывает никакого влияния на фармакокинетику ондансетрона. Фармакокинетические свойства ондансетрона не изменяются при повторном применении.

Особые группы пациентов.

Пол

Ондансетрон различно влияет на мужчин и женщин, причем у женщин наблюдается большая скорость и степень абсорбции после перорального введения, системный клиренс и объем распределения с учетом веса — снижены.

Дети и подростки (в возрасте 1 мес - 17 лет)

У педиатрических послеоперационных пациентов в возрасте 1 — 4 месяцев (n=19) клиренс был примерно на 30% медленнее, чем у пациентов в возрасте от 5 до 24 месяцев (n=22), но равнялся клиренсу у пациентов в возрасте 3 — 12 лет. Период полувыведения у пациентов в возрасте 1 — 4 месяцев составляет в среднем 6,7 часа по сравнению с 2,9 часа у пациентов в возрасте 5 — 24 месяцев и 3 — 12 лет. Различия в фармакокинетических параметрах у пациентов в возрасте 1 — 4 месяцев частично объясняются более высоким процентом общего количества воды у новорожденных и младенцев и большим объемом распределения водорастворимых лекарственных средств, таких как ондансетрон. У педиатрических пациентов в возрасте 3 — 12 лет, прошедших плановую операцию с общей анестезией, абсолютные значения как клиренса, и объема распределения ондансетрона уменьшались по сравнению со значениями у взрослых пациентов. Оба параметра возрастали линейно с увеличением массы тела и возраста до 12 лет, значение приближалось к значениям молодых взрослых. Когда значения клиренса и объема распределения нормализовались по массе тела, значения этих параметров были одинаковыми в разных возрастных группах. Применение препарата в соответствии с массой тела компенсирует возрастные изменения и эффективно при нормализации системного воздействия у детей. Популяционный фармакокинетический анализ проводился у добровольцев (онкологических больных, хирургических пациентов и здоровых добровольцев) в возрасте 1 мес — 44 лет после введения ондансетрона. По результатам анализа, системное воздействие ондансетрона после перорального или внутривенного применения у детей и подростков было сравнимо с таковым у взрослых, за исключением детей в возрасте 1 — 4 месяцев. Объем распределения зависел от возраста и был ниже у взрослых, чем у младенцев и детей. Выведение было связано с весом, а не с возрастом, за исключением детей в возрасте 1 — 4 месяцев. Трудно заключить, существовало ли дополнительное снижение клиренса, связанное с возрастом у детей в возрасте 1 — 4 месяцев, или это были естественные различия из-за низкого количества исследуемых в этой возрастной группе. Поскольку пациенты в возрасте младше 6 месяцев получают только одну дозу при возникновении послеоперационных тошноты и рвоты, скорее всего снижение клиренса не будет иметь клинического значения.

Пациенты пожилого возраста

В целом, не было выявлено различий в безопасности или эффективности ондансетрона для молодых и пожилых онкологических больных, поэтому нет особых рекомендаций по дозировке для пожилых людей.

У пациентов в возрасте старше 75 лет большее влияние ондансетрона на интервал QTcF ожидается по сравнению с молодыми.

Нарушение функций почек

У пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина 15–60 мл/мин) системный клиренс и объем распределения снижается, что приводит к умеренному, но клинически незначительному увеличению периода полувыведения (5,4 часа). Исследование у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, нуждавшихся в регулярном гемодиализе, показало, что фармакокинетика ондансетрона практически не изменяется.

Нарушение функций печени

У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью системный клиренс заметно снижается с длительным периодом полувыведения (15–32 ч), а пероральная биодоступность приближается к 100% из-за уменьшения пресистемного метаболизма.