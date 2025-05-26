Азеонам (Azeonam) (359829) - инструкция по применению ATC-классификация
Азеонам инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующее вещество: азтреонам;
1 флакон содержит азтреонама 1 г;
вспомогательное вещество: L-аргинин.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий.
Основные физико-химические свойства: белый кристаллический порошок без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения.
Код АТС J01D F01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Азтреонам является моноциклический бета-лактамным антибиотиком, обладающий мощной бактерицидной активностью против широкого спектра грамотрицательных аэробных возбудителей. В отличие от большинства бета-лактамных антибиотиков он не является индуктором активности бета-лактамазы in vitro. Азтреонам, как правило, активный in vitro против тех резистентных аэробных микроорганизмов, чьи бета-лактамазы гидролизируют другие антибиотики.
Фармакокинетика.
Одноразовые 30-минутные внутривенные инфузии 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г у здоровых добровольцев приводили к пиковым уровням в сыворотке крови 54, 90 и 204 мг л, а одноразовые 3-минутные внутривенные инъекции одинаковых доз приводили к пиковым уровням 58, 125 и 242 мг/л. Максимальная концентрация азтреонама достигается примерно через час после внутримышечного введения. После идентичных однократных внутримышечных или внутривенных доз концентрацию в сыворотке крови через час можно сравнить (через 1,5 часа после начала инфузии) с аналогичными склонами концентрации в сыворотке крови.
Период полувыведения азтреонаму из сыворотки крови в среднем — 1,7 часа у пациентов с нормальной функцией почек, независимо от дозы и пути введения. У здоровых добровольцев 60–70% однократной внутримышечной или внутривенной дозы выводилось с мочой в течение 8 часов, а через 12- выведение практически завершается.
Показания
Назначается для лечения инфекций, вызванных чувствительными аэробными грамотрицательными микроорганизмами:
- инфекции мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрит и цистит (начальный и рецидивирующий), бессимптомная бактериурия, вызванная в том числе возбудителями, резистентными к аминогликозидам, цефалоспоринам или пенициллинам;
- гонорея: острая неосложненная урогенитальная или аноректальная инфекция, вызванная штаммами N. gonorrhoeae, продуцирующими или не продуцирующими бета-лактамазу;
- инфекции нижних дыхательных путей, в том числе пневмония, бронхит и легочные инфекции у пациентов с муковисцидозом;
- бактериемия/септицемия;
- менингит, вызванный Haemophilus influenzae или Neisseria meningitidis. Поскольку азтреонам влияет только на грамотрицательные микроорганизмы, его не следует назначать только как начальную слепую терапию, но можно применять вместе с антибиотиком, активным в отношении грамположительных микроорганизмов, пока не будут известны результаты тестов на чувствительность;
- инфекции костей и суставов;
- инфекции кожи и мягких тканей, в том числе инфекции, связанные с послеоперационными ранами, язвами и ожогами;
- внутрибрюшные инфекции: перитонит;
- гинекологические инфекции: воспаление органов малого таза, эндометрит и параметрит.
Азеонам показан для поддерживающей терапии при хирургическом вмешательстве при лечении инфекций, вызванных чувствительными организмами, включая абсцессы, инфекции, которые затрудняют перфорации полых органов, кожные инфекции и инфекции серозных поверхностей.
Необходимо провести бактериологические исследования для определения причинных микроорганизмов и их чувствительности к азтреонаму. Терапия может назначаться до получения результатов чувствительности.
У пациентов с риском инфицирования нечувствительными патогенными микроорганизмами следует проводить дополнительную терапию антибиотиками одновременно с Азеонамом для обеспечения охвата широкого спектра перед тем, как идентифицировать и определить результаты восприимчивости причинных микроорганизмов. На основании этих результатов необходимо продолжить соответствующую антибактериальную терапию.
Пациенты с серьезными Pseudomonas инфекциями могут одновременно получать лечение Азеонамом и аминогликозидом из-за их синергического действия. Если для таких пациентов назначается такая одновременная терапия, то тесты на восприимчивость следует проводить in vitro для определения активности при комбинированной терапии. Вовремя аминогликозидной терапии применяется обычный мониторинг уровней сыворотки крови и функции почек.
Противопоказания
Гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Азтреонам противопоказан при беременности.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение пробенецида или фуросемида и азтреонама вызывает клиническое незначительное повышение уровня азтреонама в плазма крови.
Вследствие индукции бета-лактамаз определенные антибиотики (например, цефокситин, имипенем), как оказалось, вызывают антагонизм со многими бета-лактамами, включая азтреонам, для некоторых грамотрицательных аэробных возбудителей, таких как Enterobacter species и Pseudomonas species.
При одновременном применении антикоагулянтов следует проводить соответствующий мониторинг. Для поддержания желаемого уровня антикоагуляции может потребоваться корректировка дозы пероральных антикоагулянтов.
Фармакокинетические исследования с однократной дозой не показали существенного взаимодействия между азтреонамом и гентамицином, цефрадином, клиндамицином или метронидазолом.
В отличие от антибиотиков широкого спектра, азтреонам не влияет на нормальную анаэробную кишечную флору. Ни о каких дисульфирамоподобных реакциях связаных с употреблением алкоголя не сообщалось.
Особенности применения
Аллергические реакции
Необходимо с осторожностью назначать как антибиотики, так и другие лекарственные средства пациентам, имеющим в анамнезе аллергические реакции на структурно родственные соединения. В случае возникновения аллергической реакции необходимо прекратить прием препарата и начать соответствующую поддерживающую терапию. Тяжелые реакции гиперчувствительности могут требовать введения адреналина и осуществления других неотложных мероприятий. Соответствующие исследования не показали значительной перекрестной чувствительности между азтреонамом и антителами к пенициллинам или цефалоспоринам. Частота гиперчувствительности к азтреонаму в клинических испытаниях была низкой, однако до получения дополнительных результатов исследования, следует соблюдать осторожность для пациентов, имеющих в анамнезе гиперчувствительность к бета-лактамным антибиотикам.
Почечная/печеночная недостаточность
Как и в случае с другими бета-лактамами, при применении азтреонама сообщалось о энцефалопатии (например, спутанность сознания, нарушение сознания, эпилепсия, нарушения движения), особенно у пациентов с нарушениями функции почек и в сочетании с передозировкой бета-лактамами.
Пациентам с нарушениями печеночной и почечной функции рекомендуется проводить соответствующий мониторинг во время терапии.
Значительные нарушения со стороны крови/кожи
При применении азтреонама сообщалось о значительных нарушениях со стороны крови (включая панцитопению) и кожи (включая токсический эпидермальный некролиз). В случае изменений на коже и в гемограмме рекомендуется прекратить применение азтреонама.
Судороги
Во время лечения бета-лактамами, включая азтреонам, изредка сообщалось о судорогах.
Clostridium difficile ассоциированная диарея
Clostridium difficile ассоциированная диарея (КДАД) наблюдалась при применении почти всех антибактериальных средств, включая азтреонам, и может отличаться по тяжести от легкой диареи до колита с летальным исходом. КДАД следует учитывать у всех пациентов, страдающих диареей после применения антибиотиков. Необходим тщательный просмотр истории болезни, поскольку КДАД, как сообщалось, наблюдается через 2 месяца после введения антибактериальных средств. Если КДАД подозревается или подтверждается, то дальнейшее применение антибиотиков, действие которых не направлено против C. difficile, можно прекратить. Не следует вводить лекарственные средства, которые подавляют кишечную перистальтику.
Сопутствующая терапия другими антимикробными препаратами и азтреонамом рекомендуется в качестве начальной терапии для пациентов, которые имеют риск инфицирования микроорганизмами, нечувствительными к азтреонаму.
Как и в случае с другими антибиотиками, при лечении легочных обострений у больных муковисцидозом, в то время, когда обычно отмечается клиническое улучшение, достичь длительной эрадикации бактерий не удается.
Чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов
Терапия препаратом может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов, включая грамположительные микроорганизмы и грибки. В случае возникновения суперинфекции во время терапии следует принять соответствующие меры. В сравнительных исследованиях количество пациентов, которые лечились от суперинфекции, была такой же, как и в контрольной группе препаратов.
Удлинение протромбинового времени/повышение активности пероральных антикоагулянтов
Удлинение протромбинового времени редко наблюдалось у пациентов, которым вводили азтреонам. Кроме того, у пациентов, получавших антибиотики, включая бета-лактамы, были зарегистрированы многочисленные случаи повышения активности пероральных антикоагулянтов. Тяжелые инфекции или воспаления, а также возраст и общее состояние больного являются факторами риска. При одновременном применении антикоагулянтов следует проводить соответствующий мониторинг. Для поддержания желаемого уровня антикоагуляции может потребоваться корректировка дозы пероральных антикоагулянтов.
Одновременное применение с аминогликозидами
Если аминогликозиды применяются одновременно с азтреонамом, особенно при приеме высоких начальных доз, или при длительной терапии, то следует контролировать функцию почек из-за потенциальной нефротоксичности и ототоксичности аминогликозидных антибиотиков.
Аргинин
Азтреонам для инъекции содержит аргинин. Исследования у новорожденных с низкой массой тела показали, что аргинин, введенный в составе азтреонама, может привести к увеличению содержания аргинина, инсулина и непрямого билирубина в сыворотке крови. Последствия влияния этой аминокислоты во время лечения новорожденных не были полностью установлены.
Влияние на результаты серологических тестов
Во время лечения азтреонамом может возникнуть положительный результат при прямой или непрямой пробе Кумбса.
Способ применения и дозы
Внутримышечные или внутривенные инъекции, или внутривенная инфузия.
Азтреонам вводится с помощью глубокой инъекции в большую мышечную массу, такую как верхний квадрант ягодичной мышцы или боковую часть бедра.
Взрослые
Диапазон доз азтреонама составляет 1 — 8 г в сутки в равно распределенных дозах. Обычная доза составляет 3 — 4 г в сутки. Максимальная рекомендованная доза — 8 г в сутки. Дозировка и способ введения должны определяться чувствительностью возбудителей, тяжестью инфекции и состоянием больного.
Дозировка: взрослые
|Тип инфекции 1
|Дозировка
|Частота (время)
|Способ введения
|Инфекции мочевыводящих путей
|500 мг или 1 г
|8 или 12
|в/м или в/в
|Гонорея/цистит
|1 г
|Одна доза
|в/м
|Муковисцидоз
|2 г
|6 — 8
|в/в
|Умеренно тяжелые системные инфекции
|1 г или 2 г
|8 или 12
|в/м или в/в
|Тяжелые системные инфекции или инфекции, которые представляют угрозу для жизни
|2 г
|6 или 8
|в/м или в/в
Другие инфекции
Или
1 г
2 г
8
12
в/м или в/в
в/в
|1 Из-за тяжелого характера инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa, рекомендуемая доза 2 г каждые 6 или 8 часов , по крайней мере для начальной терапии при системных инфекциях, вызванных этим микроорганизмом.
Внутривенный способ введения рекомендуется для пациентов, нуждающихся в одноразовых дозах более 1 г, или с бактериальной септицемией, локализованным паренхиматозным абсцессом (например, внутрибрюшным абсцессом), перитонитом, менингитом или другими тяжелыми системными инфекциями или инфекциями, угрожающими жизни.
Пожилые пациенты
Состояние почек является основным фактором, определяющим дозировку для людей пожилого возраста; эти пациенты могут иметь пониженную функцию почек. Креатинин плазмы крови не может быть точным показателем состояния почек. Поэтому, как и для всех антибиотиков, которые выводятся почками, следует получить оценки клиренса креатинина и, при необходимости, корректировать дозу.
Пожилые пациенты обычно имеют клиренс креатинина более 30 мл/мин, поэтому должны получать нормальную рекомендованную дозу. Если функция почек, ниже этого уровня, схему дозирования необходимо скорректировать.
Нарушение функции почек
Пролонгированные концентрации азтреонама в плазме крови могут наблюдаться у пациентов с транзиторной или стойкой почечной недостаточностью, поэтому после обычной начальной дозы, дозу азтреонама необходимо уменьшить в 2 раза для пациентов с уровнем креатинина 10 — 30 мл /мин/1,73 м².
Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 10 мл/мин/1,73 м²), находящихся на гемодиализе, сначала следует вводить обычную дозу. Поддерживающая доза должна составлять 1/4 часть обычной начальной дозы, назначаемой с обычным фиксированным интервалом 6, 8 или 12 часов. Для тяжелых инфекций или инфекций, угрожающих жизни, кроме поддерживающих доз, после каждого сеанса гемодиализа следует вводить одну восьмую часть начальной дозы.
Нарушение функции печени
Для длительного лечения пациентов с хроническими нарушениями функции печени с циррозом рекомендуется уменьшить дозу на 20–25%, особенно в случаях алкогольного цирроза и когда функция почек также нарушена.
Дети
Обычная доза для пациентов старше одной недели — 30 мг/кг каждые 6 или 8 часов. В случае тяжелых инфекций, пациентам в возрасте старше 2 лет рекомендуется 50 мг/кг каждые 6 или 8 часов. Рекомендуемая доза для всех пациентов при лечении инфекций, вызванных P. aeruginosa, составляет 50 мг/кг каждые 6 — 8 часов.
Максимальная ежедневная педиатрическая доза не должна превышать максимальную рекомендованную дозу для взрослых.
Информация о дозировке для новорожденных в возрасте младше 1 недели отсутствует.
Восстановление
Азтреонам для инъекций по 1 г выпускается во флаконах по 20 мл.
После добавления растворителя, содержимое следует немедленно и сильно встряхнуть. Флаконы восстановленного азтреонама не предназначены для использования в нескольких дозах, и любой неиспользованный раствор из одной дозы, должен быть утилизирован. В зависимости от типа и количества растворителя рН колеблется от 4,5 до 7,5, а цвет может варьировать от бесцветного до слегка желто-соломенного цвета, что может привести к незначительному розовому оттенку при отстаивании, однако это не влияет на его эффективность.
Для внутримышечной инъекции: к каждому грамму азтреонама добавляют по крайней мере 3 мл воды для инъекций или 0,9% натрия хлорида для инъекций и хорошо встряхивают.
|Размер флакона однократной дозы
|Объем растворителя, который следует добавить
|0,5 г
|1,5 мл
|1,0 г
|3,0 мл
Для внутривенной инъекции: к содержимому флакона добавляют 6–10 мл воды для инъекций и хорошо встряхивают. Медленно вводят непосредственно в вену в течение 3–5 минут.
Для внутривенной инфузии
Флаконы: к каждому грамму азтреонаму добавляют минимум 3 мл воды для инъекций и хорошо встряхивают.
Разводят данный исходный раствор с помощью соответствующего инфузионного раствора до конечной концентрации, меньшей чем 2% масс./об. (не менее 50 мл раствора на грамм азтреонама). Инфузию следует вводить в течение 20–60 минут.
Соответствующие инфузионные растворы включают в себя:
0,9% раствор натрия хлорида для инъекций;
5% раствор глюкозы для внутривенной инфузии;
5% или 10% маннитол для инфузии;
лактат натрия для внутривенной инфузии;
0,9%, 0,45% или 0,2% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы для внутривенной инфузии;
раствор Рингера для инъекций;
раствор Хартмана для инъекций.
Набор для регулирования объема введения может использоваться для введения исходного раствора азтреонаму в совместимый инфузионный раствор. В результате применения Y-трубы для ввода следует уделять особое внимание рассчитанному объему раствора азтреонама, который необходим для ввода всей дозы.
Восстановление
Внутривенные инфузионные растворы азтреонама для инъекций, приготовленные с 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций или 5% глюкозой для внутривенного введения, в ПВХ или стеклянной таре, к которым добавляли клиндамицина фосфат, гентамицина сульфат, тобрамицина сульфат или цефазолин натрия в концентрациях, которые обычно применяются клинически, сохраняют свою стабильность в течение 24 часов в холодильнике (2–8 °С). Смесь ампициллина натрия с азтреонамом в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций сохраняет свою стабильность в течение 24 часов в холодильнике (2–8 °С); 5% глюкоза для внутривенного введения сохраняет свою стабильность в течение 8 часов в холодильнике.
В случае, если азтреонам и метронидазол должны применяться вместе, то их следует вводить отдельно, поскольку после хранения растворов, содержащих комбинации двух продуктов, наблюдается вишнево-красный цвет.
Любой неиспользованный препарат или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями.
Дети
Данные по безопасности и эффективности применения препарата у новорожденных моложе одной недели ограничены, поэтому применение данного препарата в этой популяции требует тщательной оценки.
Побочные реакции
Нежелательные реакции классифицированы по частоте и системно-органными классами. По частоте нежелательные реакции распределены следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 <1/10); нечасто (≥1/1000 <1/100); редко (≥1/10000 <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Системно-органный класс
|Частота
|Название
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Редко
|Панцитопения, тромбоцитопения, тромбоцитемия, лейкоцитоз, нейтропения, эозинофилия, анемия, увеличение протромбинового времени, увеличение активированного частичного тромбопластинового времени, положительная реакция Кумбса
|Со стороны органов слуха и лабиринта
|Редко
|Вертиго, шум в ушах
|Со стороны органов зрения
|Редко
|Диплопия
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
Редко
Частота неизвестна
Желудочно-кишечное кровотечение, псевдомембранозный колит, запах изо рта.
Боль в животе, язвы во рту, тошнота, рвота, диарея, изменение вкуса
|Общие нарушения и реакции в месте введения
Редко
Частота неизвестна
Боль в груди, гипертермия, астения, недомогание.
Дискомфорт в месте инъекции, слабость, повышенная потливость, боль в мышцах, повышение температуры тела, временные повышение креатинина в сыворотке крови
|Со стороны гепатобилиарной системы
Редко
Частота неизвестна
Гепатит, желтуха.
Повышение уровня трансаминаз *, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови *
|Инфекции и инвазии
|Редко
|Вагинит, вагинальный кандидоз
|Со стороны иммунной системы
|Частота неизвестна
|Анафилактическая реакция
|Влияние на исследования
|Редко
|Изменения на электрокардиограмме
|Со стороны скелетной мускулатуры, соединительной ткани и костей
|Редко
|Миалгия
|Со стороны нервной системы
Редко
Частота неизвестна
Судороги, парестезии, головокружение, головная боль.
Дисгевзия
Энцефалопатия (спутанность сознания, состояние измененного сознания, эпилепсия, нарушения движения)
|Психические расстройства
|Редко
|Спутанность сознания, бессонница
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Нечасто
|Повышение уровня креатинина в крови
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Редко
|Нагрубание молочных желез
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
Редко
Частота неизвестна
Хрипы, одышка, чихание, заложенность носа.
Бронхоспазм
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Частота неизвестна
|Токсический эпидермальный некролиз, ангионевротический отек, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, гипергидроз, петехии, пурпура, крапивница, сыпь, зуд
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко
Частота неизвестна
Гипотензия, кровотечение.
Флебит, тромбофлебит, приливы
* Обычно обратные во время терапии и без явных признаков или симптомов гепатобилиарной дисфункции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Восстановленный раствор хранить при температуре 2–8 °С в течение 18 часов.
Упаковка
По 1 г препарата в стеклянном флаконе, который закрывается резиновой пробкой и алюминиевым колпачком с компонентом «флип-офф», по одному флакону в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
"Венус Ремедис Лимитед".
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Хил Топ Индустриал Эстейт, Джармаджари, ЭРИР Фазе-1 (Экстен.), Батоли Калан, Бадди, Дист. Солан, Химачал-Прадеш, 173205, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.