Аллергические реакции

Необходимо с осторожностью назначать как антибиотики, так и другие лекарственные средства пациентам, имеющим в анамнезе аллергические реакции на структурно родственные соединения. В случае возникновения аллергической реакции необходимо прекратить прием препарата и начать соответствующую поддерживающую терапию. Тяжелые реакции гиперчувствительности могут требовать введения адреналина и осуществления других неотложных мероприятий. Соответствующие исследования не показали значительной перекрестной чувствительности между азтреонамом и антителами к пенициллинам или цефалоспоринам. Частота гиперчувствительности к азтреонаму в клинических испытаниях была низкой, однако до получения дополнительных результатов исследования, следует соблюдать осторожность для пациентов, имеющих в анамнезе гиперчувствительность к бета-лактамным антибиотикам.

Почечная/печеночная недостаточность

Как и в случае с другими бета-лактамами, при применении азтреонама сообщалось о энцефалопатии (например, спутанность сознания, нарушение сознания, эпилепсия, нарушения движения), особенно у пациентов с нарушениями функции почек и в сочетании с передозировкой бета-лактамами.

Пациентам с нарушениями печеночной и почечной функции рекомендуется проводить соответствующий мониторинг во время терапии.

Значительные нарушения со стороны крови/кожи

При применении азтреонама сообщалось о значительных нарушениях со стороны крови (включая панцитопению) и кожи (включая токсический эпидермальный некролиз). В случае изменений на коже и в гемограмме рекомендуется прекратить применение азтреонама.

Судороги

Во время лечения бета-лактамами, включая азтреонам, изредка сообщалось о судорогах.

Clostridium difficile ассоциированная диарея

Clostridium difficile ассоциированная диарея (КДАД) наблюдалась при применении почти всех антибактериальных средств, включая азтреонам, и может отличаться по тяжести от легкой диареи до колита с летальным исходом. КДАД следует учитывать у всех пациентов, страдающих диареей после применения антибиотиков. Необходим тщательный просмотр истории болезни, поскольку КДАД, как сообщалось, наблюдается через 2 месяца после введения антибактериальных средств. Если КДАД подозревается или подтверждается, то дальнейшее применение антибиотиков, действие которых не направлено против C. difficile, можно прекратить. Не следует вводить лекарственные средства, которые подавляют кишечную перистальтику.

Сопутствующая терапия другими антимикробными препаратами и азтреонамом рекомендуется в качестве начальной терапии для пациентов, которые имеют риск инфицирования микроорганизмами, нечувствительными к азтреонаму.

Как и в случае с другими антибиотиками, при лечении легочных обострений у больных муковисцидозом, в то время, когда обычно отмечается клиническое улучшение, достичь длительной эрадикации бактерий не удается.

Чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов

Терапия препаратом может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов, включая грамположительные микроорганизмы и грибки. В случае возникновения суперинфекции во время терапии следует принять соответствующие меры. В сравнительных исследованиях количество пациентов, которые лечились от суперинфекции, была такой же, как и в контрольной группе препаратов.

Удлинение протромбинового времени/повышение активности пероральных антикоагулянтов

Удлинение протромбинового времени редко наблюдалось у пациентов, которым вводили азтреонам. Кроме того, у пациентов, получавших антибиотики, включая бета-лактамы, были зарегистрированы многочисленные случаи повышения активности пероральных антикоагулянтов. Тяжелые инфекции или воспаления, а также возраст и общее состояние больного являются факторами риска. При одновременном применении антикоагулянтов следует проводить соответствующий мониторинг. Для поддержания желаемого уровня антикоагуляции может потребоваться корректировка дозы пероральных антикоагулянтов.

Одновременное применение с аминогликозидами

Если аминогликозиды применяются одновременно с азтреонамом, особенно при приеме высоких начальных доз, или при длительной терапии, то следует контролировать функцию почек из-за потенциальной нефротоксичности и ототоксичности аминогликозидных антибиотиков.

Аргинин

Азтреонам для инъекции содержит аргинин. Исследования у новорожденных с низкой массой тела показали, что аргинин, введенный в составе азтреонама, может привести к увеличению содержания аргинина, инсулина и непрямого билирубина в сыворотке крови. Последствия влияния этой аминокислоты во время лечения новорожденных не были полностью установлены.

Влияние на результаты серологических тестов

Во время лечения азтреонамом может возникнуть положительный результат при прямой или непрямой пробе Кумбса.