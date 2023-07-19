в/м или в/в. В/в применение рекомендуют в случае назначения в дозах, превышающих 1 г, или при других тяжелых и угрожающих жизни системных инфекциях. Взрослым при инфекциях мочевых путей назначают по 0,5–1 г азтреонама с интервалом 8–12 ч, при тяжелых генерализованных инфекциях — 1–2 г с интервалом 8–12 ч, тяжелых, угрожающих жизни системных инфекциях, — 2 г с интервалом 6–8 ч. При почечной недостаточности после введения исходной ударной дозы, составляющей 1–2 г, последующую дозу у больных с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин следует снизить в 2 раза. Для определения дозы антибиотика можно использовать показатель креатининемии, в этом случае расчет проводят по следующей формуле: доза для мужчин = масса тела (кг) · (140 – возраст)/72 · уровень креатининемии (мг/дл); доза для женщин = 0,85 от вышеприведенного значения. Для больных, находящихся на гемодиализе, исходная доза составляет 0,5, 1 или 2 г, поддерживающая — 1/4 исходной дозы; причем интервалы между инъекциями должны составлять 6, 8 или 12 ч. При тяжелых инфекциях после каждого сеанса гемодиализа вводится 1/8 исходной дозы азтреонама. В хирургической практике для профилактики инфекционных осложнений азтреонам вводят непосредственно перед хирургическим вмешательством, а также через 8 и 16 ч после первого введения в дозе 1 г как при проведении монотерапии, так и в случае комбинированного применения с другим антибиотиком. При лечении недоношенных детей (с массой тела менее 2,5 кг) в течение 1 - й недели жизни рекомендуют использовать дозу 30 мг/кг с интервалом 12 ч между в/в введениями. Для детей в возрасте старше 2 лет доза составляет 30 мг/кг с интервалом 6 ч между в/в или в/м введением. При инфекциях легкой степени тяжести можно вводить антибиотик с интервалом 8 ч. Для лечения детей с массой тела более 40 кг следует использовать дозы, рекомендуемые для взрослых.