Краткосрочное лечение кишечных инфекций.

Чтобы предотвратить прием альбендазол в ранние сроки беременности, женщин репродуктивного возраста следует лечить в первую неделю после менструации или после отрицательного теста на беременность. Во время терапии необходима надежная контрацепция.

Лечение альбендазолом может обнаружить наличие уже существующего нейроцистицеркоза, особенно на территориях с высоким уровнем инфицирования штаммами Tenia solium. У пациентов могут возникать неврологические симптомы, например судороги, повышение внутричерепного давления и фокальные симптомы вследствие воспалительной реакции, вызванной гибелью паразитов в мозгу. Симптомы могут возникнуть быстро после лечения, поэтому следует немедленно начать соответствующую терапию кортикостероидами и противосудорожными препаратами.

Лекарственное средство можно применять при проведении дегельминтизации перед вакцинацией, а также для профилактического лечения и два раза в год.

Чтобы предотвратить применение альбендазола женщинам на ранних сроках беременности, а также женщинам репродуктивного возраста следует:

начинать лечить только после отрицательного теста на беременность;

предупредить о необходимости применения эффективных средств контрацепции во время лечения альбендазолом и в течение месяца после его отмены.

Альбензи в своем составе содержит лактозу, поэтому пациентам в которых установлена непереносимость некоторых сахаров, нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.