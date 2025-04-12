препарат не следует применять для купирования приступов стенокардии. Его не следует назначать при нестабильной стенокардии или инфаркте миокарда как первичную терапию на догоспитальном этапе или в первые дни госпитализации.

В случае возникновения приступа нестабильной стенокардии на фоне текущей терапии необходимо рассмотреть течение болезни и откорректировать лечение (медикаментозную терапию и возможность реваскуляризации).

Триметазидин может вызвать или ухудшить течение симптомов паркинсонизма (тремор, акинезия, гипертонус мышц), которые необходимо регулярно исследовать, особенно у пациентов пожилого возраста. В сомнительных случаях пациентов следует направлять к невропатологу для соответствующего обследования.

При появлении двигательных расстройств, таких как симптомы паркинсонизма, тремор, синдром беспокойных ног, неустойчивость походки, необходима отмена препарата. Эти случаи имеют низкую частоту и обычно исчезают после прекращения лечения, у большинства пациентов — в течение 4 мес после прекращения приема триметазидина. Если симптомы паркинсонизма сохраняются >4 мес после отмены препарата, необходимо обратиться к невропатологу.

Возможны падения, связанные с неустойчивостью походки или артериальной гипотензией, особенно у пациентов при применении антигипертензивных средств.

С осторожностью следует применять:

- у пациентов с умеренным нарушением функции почек;

- лиц пожилого возраста (старше 75 лет).

Наличие в составе препарата красителей «желтый закат» (Е110) и понсо 4R (Е124) может вызвать реакции аллергического типа.

Применение в период беременности и кормления грудью. Данные относительно применения препарата в период беременности отсутствуют. Неизвестно, проникают ли триметазидин и его метаболиты в грудное молоко. Тридуктан не рекомендуется назначать в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Триметазидин не влияет на гемодинамику. Были зафиксированы случаи головокружения и сонливости, которые могут повлиять на способность к управлению транспортными средствами или работе с механизмами.