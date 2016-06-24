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Дермазол® Плюс (Dermazol® Plus) (359302) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дермазол<sup>&reg;</sup> Плюс (Dermazol<sup>&reg;</sup> Plus)
Цена в городе Киев
от 252,13 грн
Без рецепта
1 шт от 252,13 грн 1 шт от 172,07 грн
В наличии в 1090 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Шампунь
Объем
100 мл
ATC-група
D11A C30 Прочие лечебные шампуни
Регистрационное удостоверение
UA/7632/01/01 от 24.06.2016

Дермазол Плюс инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Фармакологические свойства шампуня обусловлены свойствами активных веществ, входящих в его состав, — кетоконазола и цинка пиритиона.
Кетоконазол — синтетическое производное имидазолдиоксалана, оказывающее фунгицидное, фунгистатическое действие в отношении дерматофитов (Epidermophyton spp., Microsporum spp., Trichophyton spp.), дрожжевых и дрожжеподобных грибов разных штаммов (Candida spp., Malassezia furfur — Pitysporum ovale).
Цинка пиритион при наружном применении оказывает противомикробное и противогрибковое действие; эффективен в отношении стрептококков, стафилококков, грибов и других патогенных микроорганизмов. Цинка пиритион обусловливает противосеборейное действие препарата и проявляет терапевтическую эффективность в отношении себорейного дерматита и перхоти. Шампунь с кетоконазолом уменьшает шелушение и зуд, который часто ассоциируется с перхотью, себорейным дерматитом и отрубевидным лишаем.
Порошок алоэ вера способствует увлажнению волос, обогащению его витаминами и микроэлементами.
Фармакокинетика. Специальные исследования фармакокинетики шампуня не проводились, но известно, что кетоконазол и цинка пиритион при наружном применении практически не всасываются в системный кровоток и не вызывают системного действия.

Показания Дермазол Плюс

лечение и профилактика грибковых заболеваний кожи волосистой части головы, сопровождающихся шелушением и зудом кожи, таких как:
— перхоть;
— себорейный дерматит;
— локальный отрубевидный лишай волосистой части головы.

Применение Дермазол Плюс

перед применением шампунь следует хорошо взболтать.
Наносить шампунь следует на влажные волосы и кожу головы на 3–5 мин, после чего промыть водой.
Рекомендуемые схемы применения для взрослых:

ПоказанияЛечениеПрофилактика
Перхоть2 раза в неделю в течение 2–4 нед1 раз в неделю или 1 раз в 2 нед
Себорейный дерматит
Отрубевидный лишайЕжедневно в течение 5 днейЕжедневно в течение 3 дней (разовый курс лечения) перед началом летнего сезона

Противопоказания

повышенная чувствительность к кетоконазолу, цинка пиритиону или любому другому компоненту препарата.

Побочные эффекты

со стороны кожи и подкожной клетчатки: эритема, ощущение жжения кожи, зуд, акне, контактный дерматит, раздражение кожи, сыпь, пустулезная сыпь в месте нанесения, крапивница, сухость кожи, усиление шелушения кожи, ощущение дискомфорта, гиперчувствительность, изменения со стороны кожи.
Со стороны придатков кожи: изменение структуры волос, повышенная сухость или жирность волос, алопеция, изменение цвета волос (в целом у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами), обесцвечивание ногтей. Известны случаи распрямления от природы кудрявых волос.
Со стороны нервной системы: нарушение вкуса (дисгевзия), парестезии, гиперчувствительность.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактоидные реакции, ангионевротический отек.
Со стороны органа зрения: раздражение глаз, отек век, повышенное слезотечение.
Инфекции и инвазии: фолликулит.

Особые указания

препарат предназначен только для наружного применения.
При применении препарата следует избегать его попадания в глаза и на слизистые оболочки.
В случае попадания препарата в глаза следует тщательно промыть их водой.
Себорейный дерматит и перхоть часто сопровождаются усиленным выпадением волос, которое может в отдельных случаях некоторое время продолжаться и в начале применения шампуня.
Препарат содержит бутилгидрокситолуол (Е321), который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Взаимодействия

при назначении Дермазола Плюс пациентам, которые длительное время получали лечение ГКС для местного применения, следует продолжать лечение ГКС и отменять их постепенно в течение 2–3 нед (во избежание синдрома отмены).
Учитывая отсутствие значительной системной абсорбции, взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.
Не рекомендуется применять одновременно с дерматологическими препаратами, содержащими ГКС.

Передозировка

поскольку шампунь предназначен только для наружного применения и при этом кетоконазол практически не абсорбируется в системный кровоток, развитие симптомов передозировки маловероятно. При случайном проглатывании шампуня внутрь проводить только поддерживающие и симптоматические мероприятия. Запрещается вызывать рвоту и проводить промывание желудка для предотвращения аспирации.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Дермазол Плюс
Дермазол® Плюс шампунь флакон 100 мл, №1
от 252,13 грн
В наличии в 1090 аптеках
Цены в аптеках
Дермазол Плюс
Дермазол® Плюс шампунь флакон 100 мл, №1
от 252,13 грн
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