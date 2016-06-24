препарат предназначен только для наружного применения.

При применении препарата следует избегать его попадания в глаза и на слизистые оболочки.

В случае попадания препарата в глаза следует тщательно промыть их водой.

Себорейный дерматит и перхоть часто сопровождаются усиленным выпадением волос, которое может в отдельных случаях некоторое время продолжаться и в начале применения шампуня.

Препарат содержит бутилгидрокситолуол (Е321), который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.

Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.