Аморолфин-Интели (Amorolfin-Inteli) (359245) - инструкция по применению ATC-классификация
Аморолфин-Интели инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: аморолфина гидрохлорид;
1 мл препарата содержит аморолфина гидрохлорид в виде аморолфина 50 мг;
вспомогательные вещества: аммонийно-метакрилатный сополимер (тип А), триацетин, n-бутилацетат, этилацетат, этанол безводный.
Лекарственная форма
Лак для ногтей лечебный.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противогрибковые препараты для дерматологического применения. Другие противогрибковые средства для местного применения.
Код ATС D01A E16.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Аморолфин-Интели, лак для ногтей лечебный 50 мг/мл — это противогрибковое средство для местного применения. Аморолфин относится к новому классу химических соединений, его фунгицидное действие заключается в изменении мембраны грибковой клетки, преимущественно благодаря воздействию на биосинтез стеролов. Содержание эргостерола уменьшается и одновременно происходит накопление атипичных стерических неплоских стеролов.
Аморолфин — это антимикотик широкого спектра действия. Он высокоактивный (МИК <2 мкг/мл) in vitro против:
дерматофитов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton;
дрожжей Candida, Cryptococcus, Malassezia;
плесневых грибов Hendersonula, Alternaria, Scopulariopsis, Scytalidium, Aspergillus;
грибов семейства Dematiaceaе Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella;
диморфных грибов Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.
Бактерии, за исключением актиномицетов, нечувствительные к действию аморолфином.
Фармакокинетика.
Аморолфин из лака для ногтей проникает в ногтевую пластину и диффундирует через нее, поэтому способен эрадикировать грибы, которые находятся в ложе ногтя и которые трудно доступны. Системное всасывание действующего вещества при таком нанесении очень низкое.
Нет доказательств накопления препарата в организме после длительного применения Аморолфина-Интели, лака для ногтей лечебного 50 мг/мл.
Показания
Лечение онихомикозов без поражения матрикса (легкой и средней степени), вызванных дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия не проводились.
В период лечения следует избегать нанесения косметического лака для ногтей и использования искусственных ногтей.
Особенности применения
Следует избегать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки.
Пациентам с основными заболеваниями, которые делают их склонными к грибковым инфекциям ногтей (расстройства периферического кровообращения, сахарный диабет и угнетение иммунитета), следует проконсультироваться с врачом.
Пациентам с дистрофией ногтей и разрушенной ногтевой пластиной следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Взрослые, в т.ч. пациенты пожилого возраста
Лак для ногтей наносят на пораженные ногти рук или ног 1 раз в неделю.
Пациентам следует наносить лак, как указано ниже.
Перед первым нанесением лекарственного средства Аморолфин-Интели важно как можно тщательнее отшлифовать пораженные участки ногтей (в частности поверхность ногтей) с помощью пилки для ногтей, которая поставляется с препаратом. Затем поверхность ногтя следует очистить и обезжирить с помощью салфетки, которая прилагается. Перед повторным нанесением Аморолфина-Интели, лака для ногтей лечебного 50 мг/мл, пораженные ногти следует снова отшлифовать и очистить с помощью салфетки, чтобы удалить остатки лака.
Примечание: не использовать пилочку, которой шлифовались пораженные ногти, для шлифовки здоровых ногтей.
С помощью одного из шпателей для многократного использования, которые прилагаются, наносят лак на всю поверхность пораженного ногтя и оставляют высохнуть. После использования следует очистить шпатель с помощью той же салфетки, которая использовалась для очистки ногтей. Флакон необходимо держать плотно закрытым.
При нанесении лака на каждый пораженный ноготь необходимо опустить шпатель во флакон с лаком. Вынимая шпатель, не вытирать излишки лака о горлышко флакона.
Примечание: при работе с органическими растворителями (разбавителями, уайт-спиритом) следует носить непроницаемые перчатки, чтобы защитить ногти, покрытые лекарственным средством Аморолфин-Интели.
Лечение должно продолжаться непрерывно до обновления ногтя и полного выздоровления пораженных участков. Продолжительность лечения зависит от интенсивности инфекции и ее локализации. В общем лечения ногтей на руках длится 6 месяцев, ногтей на ногах — от 9 до 12 месяцев. Примерно 1 раз в 3 месяца рекомендуется пересматривать терапию.
Сопутствующие дерматофитию стоп нужно лечить с помощью соответствующего противогрибкового крема.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата у детей (в возрасте младше 18 лет) до сих пор не установлены.
Побочные реакции
Нежелательные реакции на препарат возникают редко.
Возможны поражения ногтей (например, изменение окраски ногтей, ломкость, хрупкость ногтей). Эти реакции также могут быть обусловлены самим онихомикозом.
Со стороны кожи и подкожных тканей: редко (≥ 1/10000, <1/1000) — нарушение ногтей, изменение окраски ногтей, онихоклазия (ломкость ногтей), онихорексис (хрупкость ногтей); очень редко (<1/10000) — ощущение жжения кожи.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °C в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Защищать от воздействия высоких температур.
После применения хранить флакон в вертикальном положении плотно закрытым.
Упаковка
По 2,5 мл во флаконе. По 1 флакону в комплекте с пилками для ногтей, салфетками для очистки и шпателями для нанесения лака в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Шанель Медикал.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Дублин Роуд, Лохрей, Ко. Галвей, Ирландия.