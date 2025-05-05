Взрослые, в т.ч. пациенты пожилого возраста

Лак для ногтей наносят на пораженные ногти рук или ног 1 раз в неделю.

Пациентам следует наносить лак, как указано ниже.

Перед первым нанесением лекарственного средства Аморолфин-Интели важно как можно тщательнее отшлифовать пораженные участки ногтей (в частности поверхность ногтей) с помощью пилки для ногтей, которая поставляется с препаратом. Затем поверхность ногтя следует очистить и обезжирить с помощью салфетки, которая прилагается. Перед повторным нанесением Аморолфина-Интели, лака для ногтей лечебного 50 мг/мл, пораженные ногти следует снова отшлифовать и очистить с помощью салфетки, чтобы удалить остатки лака.

Примечание: не использовать пилочку, которой шлифовались пораженные ногти, для шлифовки здоровых ногтей.

С помощью одного из шпателей для многократного использования, которые прилагаются, наносят лак на всю поверхность пораженного ногтя и оставляют высохнуть. После использования следует очистить шпатель с помощью той же салфетки, которая использовалась для очистки ногтей. Флакон необходимо держать плотно закрытым.

При нанесении лака на каждый пораженный ноготь необходимо опустить шпатель во флакон с лаком. Вынимая шпатель, не вытирать излишки лака о горлышко флакона.

Примечание: при работе с органическими растворителями (разбавителями, уайт-спиритом) следует носить непроницаемые перчатки, чтобы защитить ногти, покрытые лекарственным средством Аморолфин-Интели.

Лечение должно продолжаться непрерывно до обновления ногтя и полного выздоровления пораженных участков. Продолжительность лечения зависит от интенсивности инфекции и ее локализации. В общем лечения ногтей на руках длится 6 месяцев, ногтей на ногах — от 9 до 12 месяцев. Примерно 1 раз в 3 месяца рекомендуется пересматривать терапию.

Сопутствующие дерматофитию стоп нужно лечить с помощью соответствующего противогрибкового крема.