Фармакодинамика.

Механизм действия

Абиратерона ацетат in vivo метаболизируется до абиратерона, который является ингибитором биосинтеза андрогена. В частности, абиратерон селективно ингибирует фермент 17α-гидроксилазу/C17,20-лиазу (CYP17). Данный фермент необходим для биосинтеза андрогена в тканях яичек, коры надпочечников и опухоли простаты. CYP17 катализирует превращение прегненолона и прогестерона до предшественников тестостерона, ДГЭА и андростендиона соответственно через 17α-гидроксилирование и расщепление связи C17,20. Подавление CYP17 также приводит к повышению выработки минералокортикоидов надпочечниками (см. раздел «Особенности применения»).

Андрогенчувствительный рак предстательной железы отвечает на лечение, которое снижает уровень андрогенов. Однако терапия, направленная на снижение уровня андрогенов, в частности применение агонистов лютеинизирующего гормона рилизинг гормона (ЛГРГ) или проведение орхиэктомии, снижает выработку андрогенов в яичках, но не влияют на выработку андрогенов надпочечниками или тканями опухоли. Лечение с применением препарата Абиратерон-Виста снижает сывороточный уровень тестостерона до неопределяемых показателей при одновременном применении с агонистами ЛГРГ (или проведении орхиэктомии).

Фармакодинамика

Абиратерон-Виста уменьшает уровни сывороточного тестостерона и других андрогенов сильнее, чем агонисты ЛГРГ или орхиэктомия. Это является результатом селективного угнетения CYP17, необходимого для биосинтеза андрогенов. Специфический антиген предстательной железы (ПСА) является биологическим маркером у пациентов с раком предстательной железы. В ходе клинического исследования III фазы у пациентов после неудачно проведенной химиотерапии с применением таксанов, у пациентов, принимавших Абиратерон-Виста (38%) по сравнению с пациентами, которые принимали плацебо (10%), отмечалось снижение уровня ПСА не менее чем на 50% первоначального уровня.

Фармакокинетика.

Фармакокинетику абиратерона и абиратерона ацетата исследовали у здоровых добровольцев, пациентов с метастазирующим раком предстательной железы и пациентов без рака с печеночной или почечной недостаточностью. Абиратерона ацетат быстро метаболизируется in vivo до абиратерона, который является ингибитором биосинтеза андрогена.

Всасывание

После перорального применения абиратерона ацетата натощак максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 часа.

Применение абиратерона ацетата вместе с пищей по сравнению с приемом препарата натощак приводит к 10-кратному повышению AUC и почти к 17-кратному повышению Cmax абиратерона от среднего системного влияния абиратерона в зависимости от содержания жиров в пище. Поэтому прием абиратерона ацетата во время еды потенциально может привести к варьированию системного действия препарата. Таким образом, Абиратерон-Виста нельзя принимать с пищей. Препарат следует применять не менее чем за 1 час до или через 2 часа после еды. Таблетки нужно глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Распределение

Связывание 14C-абиратерона с белками плазмы составляет 99,8%. Объем распределения составляет 5630 л, указывая на то, что абиратерон широко распределяется в периферических тканях.

Биотрансформация

После перорального применения 14C-абиратерон ацетата в виде капсул абиратерона ацетат гидролизуется до абиратерона, который далее подвергается реакциям сульфирования, гидроксилирования и окисления преимущественно печенью. Большая часть циркулирующего радиоактивного препарата (примерно 92%) выявляется в форме метаболитов абиратерона. Из 15 метаболитов, которые можно обнаружить, на два основных метаболита — абиратерона сульфат и N-оксид абиратерона сульфат — приходится примерно по 43% общей радиоактивности.

Выведение

Период полувыведения абиратерона из плазмы крови составляет приблизительно 15 часов, учитывая данные, полученные у здоровых добровольцев. После приема внутрь 1000 мг 14C-абиратерона ацетата примерно 88% радиоактивной дозы оказывалось в кале и около 5% — в моче. Основными метаболитами, которые выделяются с калом, является неизмененный абиратерона ацетат и абиратерон (примерно 55% и 22% от назначенной дозы соответственно).

Пациенты с печеночной недостаточностью

Фармакокинетику абиратерона ацетата оценивали у пациентов с уже имеющейся печеночной недостаточностью легкой или средней степени (класс A и В по классификации Чайлд-Пью, соответственно) и в контрольной группе здоровых добровольцев. Системное воздействие абиратерона после однократного приема внутрь препарата в дозе 1000 мг повышалось примерно на 11% и 260% у пациентов с уже имеющейся печеночной недостаточностью легкой или средней степени соответственно. Период полувыведения абиратерона удлинялся примерно до 18 часов у пациентов с печеночной недостаточностью легкой степени и примерно до 19 часов у пациентов с печеночной недостаточностью средней степени.

В еще одном исследовании фармакокинетику абиратерона оценивали у 8 пациентов с уже имеющейся печеночной недостаточностью тяжелой степени (класс С по классификации Чайлда-Пью) и 8 здоровых добровольцев с нормальной функцией печени. По сравнению со здоровыми добровольцами, у пациентов с тяжелым нарушением функции печени системное воздействие (AUC) абиратерона увеличивалось на 600%, а фракция несвязанного действующего вещества — на 80%.

Пациентам с печеночной недостаточностью легкой степени подбор дозы не нужен.

Следует с осторожностью применять препарат Абиратерон-Виста пациентам с печеночной недостаточностью средней степени тяжести и только в случае, если польза от лечения значительно превышает потенциальные риски (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).

Препарат не следует применять пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (см. разделы «Способ применения и дозы», «Противопоказания» и «Особенности применения»).

Пациентам, у которых развивается гепатотоксичность в ходе лечения с применением Абиратерона-Висты, может потребоваться приостановление лечения и коррекция дозы (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).

Пациенты с почечной недостаточностью

Фармакокинетику абиратерона ацетата сравнивали у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности на постоянном гемодиализе и контрольной группой пациентов с нормальной функцией почек. Системное воздействие абиратерона после однократного приема внутрь препарата в дозе 1000 мг не повышалось у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе. При применении препарата Абиратерон-Виста пациентам с почечной недостаточностью, включая тяжелую почечную недостаточность, снижение дозы не требуется. Однако следует с осторожностью назначать Абиратерон-Виста больным раком предстательной железы с почечной недостаточностью тяжелой степени, поскольку клинические данные о применении Абиратерона-Висты таким пациентам отсутствуют.