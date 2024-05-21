ДЕТРИМАКС® 1000 — капсулы, содержащие витамин D 3 (холекальциферол), растворенный в сафлоровом масле, которое улучшает усвоение витамина D 3 .

Свойства витамина D 3 . Витамин D 3 (холекальциферол) — жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически всех органов и систем человеческого организма.

Витамин D 3 регулирует около 3% генома человека, включая гены инсулинового рецептора и стероидогенеза (синтеза всех стероидных и половых гормонов).

Дефицит витамина D 3 может быть фактором риска развития метаболического синдрома.

Витамин D 3 проявляет защитный эффект на функцию эндотелия путем стимулирования синтеза NO и снижения образования активных форм кислорода.

1. Костная система. Витамин D участвует в процессе минерализации костной ткани и костном метаболизме за счет контроля фосфорно-кальциевого обмена: регулирует всасывание кальция в кишечнике и его реабсорбцию в почках, поддерживает необходимые уровни кальция и фосфора в крови. Витамин D является важным для людей любого возраста, поскольку способствует обеспечению прочности костей, снижению риска развития рахита у детей и остеомаляции у взрослых. Витамин D укрепляет зубы, активируя продукцию дентина, что является основной составляющей твердой ткани зубов. Достаточный уровень витамина D в организме снижает риск развития кариеса.

2. Эндокринная система. Витамин D 3 влияет на метаболизм глюкозы и инсулина, а дефицит витамина D 3 является фактором риска для развития инсулинорезистентности, нарушения толерантности к глюкозе. Витамин D 3 может стимулировать секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы, а также опосредованно активирует кальцийзависимую эндопептидазу бета-клеток, которая превращает проинсулин в активный инсулин. Витамин D 3 может влиять на чувствительность тканей к инсулину, непосредственно стимулируя экспрессию рецепторов инсулина в клетках. Витамин D 3 положительно влияет на липидный обмен, способствуя снижению в крови уровня общего ХС, ТГ и ЛПНП. Витамин D 3 играет существенную роль в коррекции ожирения и течении метаболического синдрома.

3. Репродуктивная функция. Витамин D 3 стимулирует синтез женских и мужских половых гормонов: эстрогена, прогестерона, тестостерона. Витамин D 3 положительно влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. Рекомендуется для применения у пар, которые планируют беременность или испытывают трудности при зачатии ребенка. У женщин с достаточным уровнем витамина D 3 оплодотворение яйцеклеток происходит чаще. Нормальный уровень витамина D позволяет улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения. Скорее всего, этот эффект обусловлен влиянием витамина D 3 на эндометрий. Витамин D 3 позволяет повысить толщину эндометрия у женщин с синдромом поликистозных яичников.

Развитие аденомы предстательной железы достоверно ассоциируется с дефицитом/недостаточностью витамина D 3 согласно имеющимся данным клинико-эпидемиологических исследований.

4. Иммунная система. Витамин D 3 способствует активации защитной функции организма, положительно влияя как на врожденный, так и приобретенный иммунитет. Витамин D 3 запускает в организме синтез собственных антимикробных пептидов: кателицидинов и дефензинов. Витамин D 3 способствует снижению риска развития простудных заболеваний. Витамин D 3 обеспечивает регулирующее влияние на рост, развитие и обновление клеток иммунной системы. Недостаток витамина D 3 в организме может приводить к ослаблению иммунной защиты организма.

5. Органы чувств. Развитие диабетической ретинопатии как наиболее распространенной причины слепоты и макулодистрофии (возрастная макулярная дегенерация) связаны с дефицитом витамина D.

Развитие и тяжесть течения синдрома «сухого» глаза связано с дефицитом/недостаточностью витамина D в организме. Доказано, что добавление витамина D в рацион пациентов с синдромом «сухого» глаза способствовало секреции слезы, снижению неустойчивости слезы и уменьшению выраженности воспаления поверхности глаз.

6. Онкогенез. Витамин D 3 и его метаболиты могут снижать вероятность развития различных видов рака (наиболее масштабные исследования были проведены в отношении рака молочной железы и колоректального рака). Витамин D 3 способен подавлять опухолевый ангиогенез (образование новых кровеносных сосудов в тканях опухоли), усиливать межклеточные взаимодействия и за счет этого замедлять пролиферацию (разрастание ткани путем интенсивного деления клеток), кроме этого, помогает поддерживать нормальный градиент кальция в клетках, что является важным фактором для процессов нормальной дифференциации клеток, также витамин D 3 способствует снижению пролиферации клеток, которые еще не являются опухолевыми, но считаются высоко рискованными.

7. Нервная система. Витамин D 3 положительно влияет на деятельность нервной системы, в том числе психоэмоциональную сферу и когнитивные функции: настроение, память, внимание, работоспособность, общий тонус организма. Витамин D 3 участвует в синтезе нейромедиаторов — биологически активных веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов между нервными клетками. Витамин D 3 способен оказывать положительное влияние на синтез серотонина и допамина, которые имеют огромное значение для нормального психоэмоционального состояния человека.

8. Сердечно-сосудистая система. Витамин D 3 является важным фактором нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Витамин D 3 положительно влияет на важные факторы противодействия развития артериальной гипертензии, нормальное функционирование эндотелия, состояние мышечной стенки сосудов и на процессы свертывания крови.

9. Регулирование энергетического потенциала клеток. Витамин D 3 способствует устранению усталости и повышению тонуса организма через регулирование собственного энергетического потенциала клеток. В результате воздействия витамина D 3 в митохондриях клеток повышается синтез АТФ (аденозинтрифосфата), который является собственным универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, происходящих в организме.

10. Мышечная система. Витамин D 3 способствует поддержанию силы мышц и нервно-мышечной проводимости, благодаря чему снижает риск падений и переломов. Витамин D способствует формированию правильной осанки и повышению выносливости при физических нагрузках, особенно в периоды интенсивного роста ребенка.

11. Бронхо-легочная система. Витамин D 3 способствует предотвращению патологических изменений гладких мышц воздухоносных путей, регулирует сокращение мышц дыхательных путей и воспалительный ответ, что способствует нормальному функционированию легких.

Свойства сафлорового масла. Сафлоровое масло — растительное масло, получаемое из семян сафлора красильного (Carthamus tinctorius), которое содержит омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины Е и К. Сафлоровое масло улучшает усвоение витамина D 3 .

Потребность в витамине D может повышаться при:

— недостаточном пребывании на солнце (в том числе в связи с графиком работы);

— недостаточном потреблении продуктов, содержащих витамин D 3 ;

— вегетарианской или низкокалорийной диете;

— проживании в регионах с загрязненной окружающей средой;

— дефиците сна;

— использовании кремов с УФ-фильтрами;

— активном росте ребенка.

Употребление капсул ДЕТРИМАКС® 1000 (согласно рекомендациям по употреблению) и одновременное умеренное пребывание под солнечным светом не вызывает риска передозировки витамина D 3 .