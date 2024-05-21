ДЕТРИМАКС 1000 (DETRIMAX® 1000) (359074) - инструкция по применению Диетические добавки
ДЕТРИМАКС 1000 инструкция по применению
Характеристика
ДЕТРИМАКС® 1000 — капсулы, содержащие витамин D3 (холекальциферол), растворенный в сафлоровом масле, которое улучшает усвоение витамина D3.
Свойства витамина D3. Витамин D3 (холекальциферол) — жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически всех органов и систем человеческого организма.
Витамин D3 регулирует около 3% генома человека, включая гены инсулинового рецептора и стероидогенеза (синтеза всех стероидных и половых гормонов).
Дефицит витамина D3 может быть фактором риска развития метаболического синдрома.
Витамин D3 проявляет защитный эффект на функцию эндотелия путем стимулирования синтеза NO и снижения образования активных форм кислорода.
1. Костная система. Витамин D участвует в процессе минерализации костной ткани и костном метаболизме за счет контроля фосфорно-кальциевого обмена: регулирует всасывание кальция в кишечнике и его реабсорбцию в почках, поддерживает необходимые уровни кальция и фосфора в крови. Витамин D является важным для людей любого возраста, поскольку способствует обеспечению прочности костей, снижению риска развития рахита у детей и остеомаляции у взрослых. Витамин D укрепляет зубы, активируя продукцию дентина, что является основной составляющей твердой ткани зубов. Достаточный уровень витамина D в организме снижает риск развития кариеса.
2. Эндокринная система. Витамин D3 влияет на метаболизм глюкозы и инсулина, а дефицит витамина D3 является фактором риска для развития инсулинорезистентности, нарушения толерантности к глюкозе. Витамин D3 может стимулировать секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы, а также опосредованно активирует кальцийзависимую эндопептидазу бета-клеток, которая превращает проинсулин в активный инсулин. Витамин D3 может влиять на чувствительность тканей к инсулину, непосредственно стимулируя экспрессию рецепторов инсулина в клетках. Витамин D3 положительно влияет на липидный обмен, способствуя снижению в крови уровня общего ХС, ТГ и ЛПНП. Витамин D3 играет существенную роль в коррекции ожирения и течении метаболического синдрома.
3. Репродуктивная функция. Витамин D3 стимулирует синтез женских и мужских половых гормонов: эстрогена, прогестерона, тестостерона. Витамин D3 положительно влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. Рекомендуется для применения у пар, которые планируют беременность или испытывают трудности при зачатии ребенка. У женщин с достаточным уровнем витамина D3 оплодотворение яйцеклеток происходит чаще. Нормальный уровень витамина D позволяет улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения. Скорее всего, этот эффект обусловлен влиянием витамина D3 на эндометрий. Витамин D3 позволяет повысить толщину эндометрия у женщин с синдромом поликистозных яичников.
Развитие аденомы предстательной железы достоверно ассоциируется с дефицитом/недостаточностью витамина D3 согласно имеющимся данным клинико-эпидемиологических исследований.
4. Иммунная система. Витамин D3 способствует активации защитной функции организма, положительно влияя как на врожденный, так и приобретенный иммунитет. Витамин D3 запускает в организме синтез собственных антимикробных пептидов: кателицидинов и дефензинов. Витамин D3 способствует снижению риска развития простудных заболеваний. Витамин D3 обеспечивает регулирующее влияние на рост, развитие и обновление клеток иммунной системы. Недостаток витамина D3 в организме может приводить к ослаблению иммунной защиты организма.
5. Органы чувств. Развитие диабетической ретинопатии как наиболее распространенной причины слепоты и макулодистрофии (возрастная макулярная дегенерация) связаны с дефицитом витамина D.
Развитие и тяжесть течения синдрома «сухого» глаза связано с дефицитом/недостаточностью витамина D в организме. Доказано, что добавление витамина D в рацион пациентов с синдромом «сухого» глаза способствовало секреции слезы, снижению неустойчивости слезы и уменьшению выраженности воспаления поверхности глаз.
6. Онкогенез. Витамин D3 и его метаболиты могут снижать вероятность развития различных видов рака (наиболее масштабные исследования были проведены в отношении рака молочной железы и колоректального рака). Витамин D3 способен подавлять опухолевый ангиогенез (образование новых кровеносных сосудов в тканях опухоли), усиливать межклеточные взаимодействия и за счет этого замедлять пролиферацию (разрастание ткани путем интенсивного деления клеток), кроме этого, помогает поддерживать нормальный градиент кальция в клетках, что является важным фактором для процессов нормальной дифференциации клеток, также витамин D3 способствует снижению пролиферации клеток, которые еще не являются опухолевыми, но считаются высоко рискованными.
7. Нервная система. Витамин D3 положительно влияет на деятельность нервной системы, в том числе психоэмоциональную сферу и когнитивные функции: настроение, память, внимание, работоспособность, общий тонус организма. Витамин D3 участвует в синтезе нейромедиаторов — биологически активных веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов между нервными клетками. Витамин D3 способен оказывать положительное влияние на синтез серотонина и допамина, которые имеют огромное значение для нормального психоэмоционального состояния человека.
8. Сердечно-сосудистая система. Витамин D3 является важным фактором нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Витамин D3 положительно влияет на важные факторы противодействия развития артериальной гипертензии, нормальное функционирование эндотелия, состояние мышечной стенки сосудов и на процессы свертывания крови.
9. Регулирование энергетического потенциала клеток. Витамин D3 способствует устранению усталости и повышению тонуса организма через регулирование собственного энергетического потенциала клеток. В результате воздействия витамина D3 в митохондриях клеток повышается синтез АТФ (аденозинтрифосфата), который является собственным универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, происходящих в организме.
10. Мышечная система. Витамин D3 способствует поддержанию силы мышц и нервно-мышечной проводимости, благодаря чему снижает риск падений и переломов. Витамин D способствует формированию правильной осанки и повышению выносливости при физических нагрузках, особенно в периоды интенсивного роста ребенка.
11. Бронхо-легочная система. Витамин D3 способствует предотвращению патологических изменений гладких мышц воздухоносных путей, регулирует сокращение мышц дыхательных путей и воспалительный ответ, что способствует нормальному функционированию легких.
Свойства сафлорового масла. Сафлоровое масло — растительное масло, получаемое из семян сафлора красильного (Carthamus tinctorius), которое содержит омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины Е и К. Сафлоровое масло улучшает усвоение витамина D3.
Потребность в витамине D может повышаться при:
— недостаточном пребывании на солнце (в том числе в связи с графиком работы);
— недостаточном потреблении продуктов, содержащих витамин D3;
— вегетарианской или низкокалорийной диете;
— проживании в регионах с загрязненной окружающей средой;
— дефиците сна;
— использовании кремов с УФ-фильтрами;
— активном росте ребенка.
Употребление капсул ДЕТРИМАКС® 1000 (согласно рекомендациям по употреблению) и одновременное умеренное пребывание под солнечным светом не вызывает риска передозировки витамина D3.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник витамина D3; способствует укреплению и нормальному функционированию иммунной, нервной и мышечной систем, помогает поддерживать кости и зубы в здоровом состоянии, стимулирует всасывание кальция и фосфора из ЖКТ.
Количество (порция) диетической добавки, рекомендованное для ежедневного употребления: детям в возрасте от 6 лет по 1 капсуле 1 раз в 2 дня и взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды, запивая водой.
Продолжительность курса употребления: 30 дней. Более длительное употребление согласовывается с врачом.
По рекомендации врача рекомендуемая суточная порция диетической добавки и продолжительность курса употребления могут быть изменены индивидуально.
Предостережения относительно употребления: гиперчувствительность к витамину D и проявления интоксикации витамином D; выраженные нарушения функции почек, мочекаменная болезнь, повышенное содержание кальция и/или фосфора в крови, активные формы туберкулеза легких, саркоидоз, повышенная чувствительность к отдельным компонентам.
В период беременности и кормления грудью витамин D3 должен поступать в организм в необходимом количестве. Витамин D3 следует употреблять в период беременности только в случае необходимости в строго рекомендуемой дозировке согласно рекомендациям врача.
Не превышать рекомендованную порцию для ежедневного употребления.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться у врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
хранить в первичной упаковке производителя при температуре 15–25 °C в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года.
Производитель: Куртис Хелс Капс С.А. (Curtis Health Caps S.A.)
Адрес производства: Высоготово, ул. Баторовская, 52, 62–081 Пшезмерово, Польша (Manufacturing site: Wysogotowo, ul. Batarowska 52, 62–081 Przeźmierowo, Poland) для Юнифарм Лабораториз Лимитед (Unipharm Laboratories Limited). Юридический адрес: 38/39 Фицвильям Сквер Вест, Дублин 2, DO2 NX53, Ирландия (38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, DO2 NX53, Ireland).
Телефон в Украине: +38 (044) 594-70-00, www.unipharm.ua