ДЕТРИМАКС 1000 (DETRIMAX® 1000)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
322,30
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
317,66
Экономия при брони: -37,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
328,02
Экономия при брони: -48,09 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
161,87
Экономия при брони: -32,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
310,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
320,67
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
2.5 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Детримакс 1000 капсулы 1000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
331,39
Экономия при брони: -22,23 грн