Косметические средства для здоровья

Венотонус крем-бальзам (Venotonus cream-balm)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ВЕНОТОНУС 75 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 27,31 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Эликсир
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/30147 от 06.07.2018