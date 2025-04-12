Киев
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Косметические средства для здоровья
Венотонус крем-бальзам (Venotonus cream-balm)
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27,31
грн
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Характеристики
Производитель
Эликсир
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрация
602-123-20-1/30147 от 06.07.2018
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
27,31
грн
в 3 аптеках других городов
Найти в аптеках
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