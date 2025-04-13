Киев
Венотонус крем-бальзам (Venotonus cream-balm)

Венотонус крем-бальзам (Venotonus cream-balm)

Киев (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ВЕНОТОНУС 75 мл №1
Эликсир
41,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
363.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ВЕНОТОНУС 75 мл №1
Эликсир
27,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 20
556.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ВЕНОТОНУС 75 мл №1
Эликсир
34,67
Экономия при брони: -1,83 грн
32,84 грн
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