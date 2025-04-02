Вомикайнд (Vomikind) (358608) - инструкция по применению ATC-классификация
Вомикайнд инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: ондансетрон;
1 мл раствора содержит ондансетрон гидрохлорид эквивалентно ондансетрону 2 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислоты лимонной моногидрат, натрия цитрат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Антагонисты рецепторов серотонина (5НТ3).
Код АТС А04А А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ондансетрон — сильнодействующий высокоселективный антагонист 5НТ3 (серотониновых) рецепторов. Препарат предупреждает или устраняет тошноту и рвоту, вызванные цитотоксической химиотерапией и/или лучевой терапией, а также послеоперационную тошноту и рвоту. Механизм действия ондансетрона до конца не выяснен. Возможно, препарат блокирует возникновение рвотного рефлекса, проявляя антагонистический эффект относительно 5НТ3-рецепторов, которые локализуются в нейронах как периферической, так и центральной нервной системы. Препарат не уменьшает психомоторную активность пациента и не оказывает седативного действия.
Фармакокинетика.
Объем распределения после парентерального введения у взрослых составляет 140 л. Основная часть введенной дозы подвергается метаболизму в печени. С мочой в неизмененном состоянии выводится менее 5% препарата. Период полувыведения — около 3 часов (у больных пожилого возраста — 5 часов). Связывание с белками плазмы крови — 70–76%.
У пациентов с почечной недостаточностью умеренной степени (клиренс креатинина 15–60 мл/мин) уменьшаются как системный клиренс, так и объем распределения ондансетрона, результатом чего является незначительное и клинически незначимое увеличение периода полувыведения препарата. Фармакокинетика ондансетрона почти не изменяется у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени, которые находятся на хроническом гемодиализе (исследования проводились в перерыве между сеансами гемодиализа). У пациентов с хронической печеночной недостаточностью тяжелой степени системный клиренс ондансетрона заметно уменьшается с увеличением периода полувыведения (15–32 часа).
Показания
Тошнота и рвота, вызванные цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией.
Профилактика и лечение послеоперационных тошноты и рвоты.
Противопоказания
Применение ондансетрона вместе с апоморфина гидрохлоридом противопоказано, поскольку наблюдались случаи сильной артериальной гипотензии, а также потери сознания во время совместного применения.
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Особенности применения
При лечении пациентов с проявлениями гиперчувствительности к другим селективным антагонистам 5НТ3-рецепторов наблюдались реакции гиперчувствительности.
Реакции, связанные с дыхательной системой, лечат симптоматически. Медицинские работники должны обращать на них особое внимание, поскольку такие реакции являются признаком повышенной чувствительности к лекарственному средству.
Ондансетрон в дозозависимой форме удлиняет интервал QT (см. раздел «Фармакологические свойства»). Дополнительно по данным послемаркетингового наблюдения были сообщения о случаях трепетания/мерцания желудочков (torsade de pointes) при применении ондансетрона. Следует избегать применения ондансетрона пациентам с врожденным синдромом удлинения QT. Ондансетрон следует применять с осторожностью для лечения пациентов, имеющих или у которых может развиться удлинение интервала QT, включая пациентов с нарушениями электролитного баланса, застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмиями или пациентов, которые лечатся другими препаратами, способными вызвать удлинение интервала QT или нарушение электролитного баланса. Перед началом применения следует скорректировать гипокалиемию и гипомагниемию.
После одновременного применения ондансетрона и других серотонинергических препаратов был описан серотониновый синдром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Если одновременное лечение ондансетроном и другими серотонинергическими препаратами клинически обосновано, рекомендуется соответствующее наблюдение за пациентом.
Поскольку ондансетрон ослабляет перистальтику кишечника, требуется тщательное наблюдение за пациентами с признаками подострой непроходимости кишечника при применении Вомикайнда.
У пациентов, которым проводится хирургическое вмешательство в аденотонзилярной области применение ондансетрона для профилактики тошноты и рвоты может маскировать возникновение кровотечения. Поэтому такие больные подлежат тщательному наблюдению после применения ондансетрона.
Одна инъекция препарата содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть фактически является безнатриевой.
Дети
У детей, получающих ондансетрон вместе с гепатотоксическими химиотерапевтическими препаратами, следует тщательно следить за возможными нарушениями функции печени.
Режимы дозирования
При расчете дозы по массе тела и применении трех доз с 4-часовым интервалом общая суточная доза будет выше, чем при применении одной дозы 5 мг/м2 и одной дозы препарата перорально. Сравнительная эффективность этих двух дозировочных режимов не была оценена в клинических исследованиях. Сравнение результатов различных исследований свидетельствует о подобной эффективности обоих дозировочных режимов.
Способ применения и дозы
Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией и лучевой терапией
Эметогенный потенциал рака варьирует в зависимости от дозы и комбинации режимов химиотерапии и лучевой терапии. Выбор режима дозировки зависит от тяжести эметогенного воздействия.
Взрослые
Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия
Рекомендуемая внутривенная или внутримышечная доза Вомикайнда — 8 мг в виде медленной инъекции не менее 30 секунд, непосредственно перед лечением.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 часов рекомендуется пероральное или ректальное применение препарата.
Высокоэметогенная химиотерапия (например, высокие дозы цисплатина)
Препарат можно назначать в виде однократной дозы 8 мг внутривенно или внутримышечно непосредственно перед химиотерапией. Дозы свыше 8 мг (до 16 мг) можно применять только в виде внутривенной инфузии на 50–100 мл 0,9% раствора хлорида натрия или другого соответствующего растворителя (см. ниже «Применение раствора для инъекций»); инфузия должна продолжаться не менее 15 минут. Однократную дозу более 16 мг применять нельзя (см. раздел «Особенности применения»).
Для высокоэметогенной химиотерапии 8 мг препарата или меньшую дозу не следует разводить и можно вводить путем медленной внутривенной или внутримышечной инъекции (не менее 30 секунд) непосредственно перед химиотерапией с последующим двукратным внутривенным или внутримышечным введением 8 мг через 2 и 4 часа или постоянной инфузией 1 мг/час в течение 24 часов.
Эффективность препарата при высокоэметогенной химиотерапии может быть повышена дополнительным однократным введением дексаметазона натрия фосфата в дозе 20 мг перед химиотерапией.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 часов рекомендуется пероральное или ректальное применение препарата.
Дети в возрасте 6 мес - 17 лет
В педиатрической практике Вомикайнд следует вводить путем внутривенной инфузии в 25–50 мл 0,9% раствора натрия хлорида или другого подходящего растворителя (см. ниже «Применение раствора для инъекций») в течение не менее 15 минут. Дозу можно рассчитать по площади поверхности тела или массе тела ребенка.
Расчет дозы согласно площади поверхности тела ребенка
Вомикайнд следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем однократной инъекции в дозе 5 мг/м², внутривенная доза не должна превышать 8 мг. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может продолжаться еще 5 дней. Не превышать дозировку для взрослых.
Расчет дозы согласно массе тела ребенка
Вомикайнд следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем однократной внутривенной инъекции в дозе 0,15 мг/кг. Внутривенная доза не должна превышать 8 мг. В первый день можно ввести еще 2 внутривенные дозы с 4-часовым интервалом. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может продолжаться еще 5 дней. Не превышать дозировку для взрослых.
Больные пожилого возраста
Пациентам в возрасте старше 65 лет все дозы для внутривенных инъекций следует растворять и вводить в течение 15 минут, при повторном применении интервал между инъекциями должен быть не менее 4 часов.
Для пациентов в возрасте 65 — 74 лет начальная доза ондансетрона составляет 8 мг или 16 мг, ее вводят путем внутривенной инфузии в течение 15 минут, которую можно продолжить введением 2 доз по 8 мг в течение 15 минут с интервалом между инфузиями не менее 4 часов.
Для пациентов в возрасте старше 75 лет начальная внутривенная инъекция ондансетрона не должна превышать 8 мг с инфузией не менее 15 минут. После начальной дозы в 8 мг можно продолжить применение 2 доз по 8 мг, которые вводят путем инфузии в течение 15 минут с интервалом между инфузиями не менее 4 часов.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости изменять режим дозировки или путь введения препарата для пациентов с нарушением функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс Вомикайнда значительно снижается, а период полувыведения из сыворотки крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушением метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у пациентов с нарушением метаболизма спартеина и дебрисоквина не изменяется. У таких пациентов после повторного введения концентрация препарата такая же, как у больных с ненарушенным метаболизмом. Поэтому изменение дозировки или частоты ввода не требуется.
Послеоперационная тошнота и рвота
Взрослые
Для профилактики послеоперационных тошноты и рвоты рекомендованная доза составляет 4 мг в виде однократной внутримышечной или медленной внутривенной инъекции при введении в наркоз.
Для лечения послеоперационных тошноты и рвоты рекомендованная однократная доза составляет 4 мг в виде внутримышечной или медленной внутривенной инъекции.
Дети в возрасте 1 мес - 17 лет
Для профилактики и лечения послеоперационных тошноты и рвоты у детей, которых оперируют под общей анестезией, Вомикайнд можно вводить в дозе 0,1 мг/кг массы тела (максимально — до 4 мг) путем медленной внутривенной инъекции (не менее 30 секунд) до, во время, после введения в наркоз или после операции.
Больные пожилого возраста
Опыт применения препарата для профилактики и лечения послеоперационных тошноты и рвоты у пожилых людей ограничен, однако Вомикайнд хорошо переносится больными в возрасте старше 65 лет, получающими химиотерапию.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости изменять режим дозирования или путь введения препарата для пациентов с нарушением функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс ондансетрона значительно снижается, а период полувыведения из сыворотки крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная дозировка препарата не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушением метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у пациентов с нарушением метаболизма спартеина и дебрисоквина не меняется. У таких пациентов после повторного введения концентрация препарата такая же, как и у больных с ненарушенным метаболизмом. Поэтому изменение дозировки или частоты ввода не требуется.
Применение раствора для инъекций
Ампулы с Вомикайндом не содержат консервантов, поэтому раствор необходимо использовать немедленно после вскрытия; оставшийся раствор нужно уничтожить.
Ампулы с Вомикайндом нельзя автоклавировать.
Совместимость с другими жидкостями для внутривенных инъекций
Растворы для внутривенного вливания следует готовить непосредственно перед инфузией. Однако установлено, что раствор ондансетрона сохраняет стабильность в течение 7 дней при комнатной температуре (до 25 °С) при дневном свете или в холодильнике при растворении в следующих средах: 0,9% раствор натрия хлорида, раствор глюкозы 5%, раствор маннитола 10%, раствор Рингера, 0,3% раствор калия хлорида и 0,9% раствор хлорида натрия, 0,3% раствор калия хлорида и раствор глюкозы 5%.
Установлено, что ондансетрон сохраняет стабильность при использовании полиэтиленовых и стеклянных флаконов. Было показано, что ондансетрон, разведенный 0,9% хлоридом натрия или 5% глюкозой, сохраняет стабильность в полипропиленовых шприцах. Доказано также, что стабильность в полипропиленовых шприцах сохраняется при разведении ондансетрона другими рекомендуемыми растворами.
При необходимости длительного хранения препарата растворение следует проводить в соответствующих асептических условиях.
Совместимость с другими препаратами
Вомикайнд можно применять в виде внутривенной инфузии со скоростью 1 мг/час. Через Y-образный инъектор вместе с Вомикайндом при концентрации ондансетрона 16 — 160 мкг/мл (т.е. 8 мг/500 мл или 8 мг/50 мл соответственно) можно вводить:
- цисплатин в концентрации до 0,48 мг/мл в течение 1–8 часов;
- 5-фторурацил в концентрации до 0,8 мг/мл (например, 2,4 г в 3 л или 400 мг в 500 мл) со скоростью не более 20 мл/час; более высокая концентрация 5-фторурацила может вызвать преципитацию ондансетрона; раствор для инфузий 5-фторурацила может содержать до 0,045% хлорида магния дополнительно к другим наполнителям, являющимся совместимыми;
- карбоплатин в концентрации от 0,18 до 9,9 мг/мл (например, от 90 мг в 500 мл до 990 мг в 100 мл) в течение 10–60 минут;
- этопозид в концентрации от 0,14 до 0,25 мг/мл (например, от 72 мг в 500 мл до 250 мг в 1 л) в течение 30–60 минут;
- цефтазидим в дозе от 250 мг до 2 г, разбавленный в воде для инъекций (например, 2,5 мл на 250 мг или 10 мл на 2 г цефтазидима) в виде внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- циклофосфамид в дозе от 100 мг до 1 г, разбавленный в воде для инъекций (5 мл на 100 мг циклофосфамида), в виде внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- доксорубицин в дозе от 10 до 100 мг, разведенный в воде для инъекций (5 мл на 10 мг доксорубицина), в виде внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- дексаметазон в дозе 20 мг в виде медленной внутривенной инъекции в течение 2–5 минут (при одновременном введении 8 мг или 16 мг ондансетрона, растворенного в 50–100 мл инъекционного раствора), в течение примерно 15 минут. Поскольку эти препараты совместимы, их можно вводить через одну капельницу, при этом в растворе концентрации дексаметазона фосфата (в форме натриевой соли) будут составлять от 32 мкг до 2,5 мг в 1 мл, а ондансетрона — от 8 мкг до 1 мг в 1 мл.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 6 месяцев (при химиотерапии) и в возрасте старше 1 месяца (для профилактики и лечения послеоперационных тошноты и рвоты).
Побочные реакции
Побочные действия, описанные ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте их возникновения. По частоте возникновения побочные действия распределены по следующим категориям: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 и < 1/100), редко (≥ 1/ 10 000 и < 1/1000), очень редко (< 1/10 000).
Со стороны иммунной системы: редко: реакции гиперчувствительности немедленного типа, иногда тяжелые, вплоть до анафилаксии.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; нечасто — судороги, двигательные нарушения (включая экстрапирамидные реакции, такие как окулогирный криз, дистонические реакции и дискинезия без стойких клинических последствий); редко — головокружение, преимущественно во время быстрого введения препарата.
Со стороны органов зрения: редко — преходящие зрительные расстройства (помутнение в глазах), главным образом во время внутривенного введения; очень редко — преходящая слепота, главным образом во время внутривенного введения (в большинстве случаев слепота проходит в течение 20 минут).
Со стороны сердца: нечасто — аритмии, боли в груди (с депрессией сегмента ST или без нее), брадикардия; редко — удлинение интервала QT (включая дрожь/мерцание желудочков (torsade de pointes)).
Со стороны сосудов: часто — ощущение тепла или приливов; редко — артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной полости: нечасто — икота.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — бессимптомное повышение показателей функции печени.
Эти случаи наблюдаются главным образом у больных, лечащихся химиотерапевтическими препаратами, содержащими цисплатин.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — токсическая сыпь, в том числе токсический эпидермальный некролиз.
Общие нарушения: часто местные реакции в области внутривенного введения.
В ходе послерегистрационного наблюдения зафиксированы следующие побочные реакции:
со стороны сердечно-сосудистой системы: боль и дискомфорт в груди, экстрасистолы, тахикардия, включая желудочковую и наджелудочковую тахикардию, фибрилляцию предсердий, сердцебиение, синкопе, изменения ЭКГ;
реакции гиперчувствительности: анафилактические реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок, зуд, кожная сыпь, крапивница;
со стороны нервной системы: нарушение походки, хорея, миоклонус, неугомонность, чувство жжения, протрузия языка, диплопия, парестезия;
общие нарушения и местные реакции: повышение температуры тела, боль, покраснение, жжение в месте введения.
Другое: гипокалиемия.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 или 4 мл препарата в ампуле. По 4 ампулы в пластиковом блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Манкайнд Фарма Лимитед.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виледж Кишанпура, П.О. Джамнивала, Техсил, Паонта Сахиб, Дистрикт Сирмоур 173025, Химачал Прадеш, Индия.