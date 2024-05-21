Бекутан Кидс Витс Мультииммуно ― диетическая добавка к повседневному рациону питания, содержащая основные иммунотропные витамины и микроэлементы, а также Lactobacillus rhamnosus GG, наиболее изученную лактобактерию за последние 30 лет.

Витамины А, С, D, B 6 , фолиевая кислота и цинк способствуют нормализации работы иммунной системы.

, фолиевая кислота и цинк способствуют нормализации работы иммунной системы. Витамины С и Е способствуют защите клеток от оксидативного стресса.

Витамины С, В 6 , ниацин, В 5 и фолиевая кислота способствуют уменьшению усталости и восстановлению сил.

, ниацин, В и фолиевая кислота способствуют уменьшению усталости и восстановлению сил. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ― наиболее изученный штамм пробиотиков в мире, имеет научную базу и доказательное обоснование формирования и укрепления иммунных функций.

Технология упаковки DUOCAM специально разработана для многокомпонентных смесей, которые должны содержать пробиотики. Двухкамерный метод саше позволяет совместить в одной упаковке Lactobacillus rhamnosus GG и другие компоненты продукта, обеспечивает стабильность в период хранения.