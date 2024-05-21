БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО (BECUTAN KIDS VITS MULTI IMMUNO) (358573) - инструкция по применению Диетические добавки
БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО инструкция по применению
Характеристика
Бекутан Кидс Витс Мультииммуно является диетической добавкой с ароматом апельсина, содержащей комбинацию витаминов, минералов и пробиотик. Продукт представляет собой двойное саше с двумя отдельными отсеками. Каждый отсек содержит отдельный порошок. Оба порошка должны растворяться одновременно. Один отсек содержит порошок с витаминами и минералами (порошок А), в другом содержится пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG (порошок Б). Растворимый порошок Бекутан Кидс Витс Мультииммуно способствует поддержанию иммунитета у детей.
Витамин С, витамин А, витамин D, витамин B6 и фолиевая кислота способствуют нормальной иммунной функции.
Витамин С и витамин Е способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
Витамин С, пантотеновая кислота, витамин В6 и фолиевая кислота способствуют уменьшению утомляемости.
L. rhamnosus GG способствует восстановлению баланса микрофлоры кишечника.
Рекомендации по употреблению
только для перорального употребления.
Рекомендуемая суточная доза
– детям в возрасте 1–3 лет: 1 саше в сутки
– детям от 4 лет: 1–2 саше в сутки.
Содержание саше растворяют в воде или другой жидкости комнатной температуры (молоко, сок, йогурт).
Бекутан Кидс Витс Мультииммуно не употребляется при повышенной чувствительности к компонентам диетической добавки.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Этот продукт является диетической добавкой и не должен заменять полноценный рацион питания и сбалансированный и здоровый образ жизни.
Условия хранения
при температуре 15–25 °C в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте.
Актуальная информация
Бекутан Кидс Витс Мультииммуно ― диетическая добавка к повседневному рациону питания, содержащая основные иммунотропные витамины и микроэлементы, а также Lactobacillus rhamnosus GG, наиболее изученную лактобактерию за последние 30 лет.
- Витамины А, С, D, B6, фолиевая кислота и цинк способствуют нормализации работы иммунной системы.
- Витамины С и Е способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
- Витамины С, В6, ниацин, В5 и фолиевая кислота способствуют уменьшению усталости и восстановлению сил.
- Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ― наиболее изученный штамм пробиотиков в мире, имеет научную базу и доказательное обоснование формирования и укрепления иммунных функций.
Технология упаковки DUOCAM специально разработана для многокомпонентных смесей, которые должны содержать пробиотики. Двухкамерный метод саше позволяет совместить в одной упаковке Lactobacillus rhamnosus GG и другие компоненты продукта, обеспечивает стабильность в период хранения.