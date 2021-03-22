фармакодинамика.

Механизм действия . Фреманезумаб — гуманизированное моноклональное антитело IgG2Δa/каппа, полученное на базе мышиного прекурсора. Фреманезумаб селективно связывается с лигандом пептида CGRP (CGRP — пептид, который кодирует геном кальцитонина) и блокирует связывание обеих изоформ CGRP (α- и (β-CGRP) с рецептором CGRP. Точный механизм действия, благодаря которому фреманезумаб предотвращает мигренозные атаки, неизвестен, однако считается, что предупреждение мигрени достигается за счет модуляции системы тройничного нерва. Установлено, что во время мигрени уровни CGRP существенно повышаются и возвращаются к нормальным значениям при уменьшении выраженности головной боли. Фреманезумаб обладает высокой специфичностью к CGRP и не связывается с родственными элементами (такими как амилин, кальцитонин, интермедин и адреномедуллин).

Клиническая эффективность и безопасность . Эффективность фреманезумаба изучали в двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях ІІІ фазы продолжительностью 12 нед с участием взрослых пациентов с эпизодической (исследование 1) и хронической мигренью (исследование 2). У пациентов, принимавших участие в исследовании, был установлен диагноз мигрени в течение не менее12 мес (как с аурой, так и без) в соответствии с диагностическими критериями Международной классификации головной боли (ICHD-III). Из исследования исключали лиц пожилого возраста (>70 лет), пациенты, принимавшие опиоиды или барбитураты более 4 дней в месяц, а также пациенты с инфарктом миокарда, нарушением мозгового кровообращения и тромбоэмболическими событиями в анамнезе.

Исследование применения фреманезумаба при эпизодической мигрени (исследование 1) . Эффективность фреманезумаба при эпизодической мигрени оценивали в рандомизированном многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании продолжительностью 12 нед (исследование 1). К участию в исследовании привлекали взрослых пациентов с эпизодической мигренью в анамнезе (до 15 дней головной боли в месяц). 875 пациентов (742 женщины и 133 мужчины) были рандомизированы в одну из трех исследуемых групп: 675 мг фреманезумаба каждые 3 мес (ежеквартально, n = 291), 225 мг фреманезумаба 1 раз в месяц (ежемесячно, n = 290) или плацебо ежемесячно (n = 294) путем п/к инъекций. Распределение пациентов в разных группах исследования по демографическим и исходным характеристикам заболевания было пропорциональным и сопоставимым. Средний возраст пациентов — 42 года (диапазон: 18-70 лет), 85% — женщины, 80% — представители европеоидной расы. На момент привлечения к участию в исследовании средняя частота эпизодов мигрени составляла около 9 дней в месяц. В течение исследования пациентам разрешалось применять препараты при острой головной боли. Подгруппе пациентов (21%) также было разрешено использовать одно широко применяемое дополнительное профилактическое средство (блокатор β-адренорецепторов, блокатор кальциевых каналов/бензоциклогептен, антидепрессант, противосудорожное средство). 19% пациентов ранее применяли топирамат. 12-недельный период лечения в двойном слепом режиме завершил 791 пациент.

Первичной конечной точкой эффективности было изменение в течение 12-недельного периода лечения среднего количества дней с мигренью в пересчете на среднемесячный показатель по сравнению с показателями до начала исследования. Основными вторичными конечными точками были уменьшение не менее чем на 50% количества дней мигрени в месяц по сравнению с исходными показателями (частота ответа 50%), среднее изменение показателя MIDAS по оценкам пациентов по сравнению с исходным уровнем и изменение среднемесячного количества дней применения препаратов, показанных при острой головной боли, если сравнивать с исходным уровнем. Если сравнивать с плацебо, обе схемы применения фреманезумаба, как ежемесячная, так и ежеквартальная, продемонстрировали статистически и клинически значимое улучшение по ключевым конечным точкам при сравнении с показателями до начала исследования.

Таблица 1. Основные показатели эффективности в исследовании 1 при эпизодической мигрени



Конечная точка эффективности Плацебо (n=290) Фреманезумаб

по 675 мг ежеквартально (n=288) Фреманезумаб

по 225 мг еженедельно (n=27) MMD Среднее изменениеа

(95% ДИ) –2,2

(–2,68, –1,71) –3,4

(–3,94, –2,96) –3,7

(–4,15, –3,18) TD

(95% ДИ)b – –1,2

(–1,74, –0,69) –1,4

(–1,96, –0,90) Исходный показатель (СО) 9,1 (2,65) 9,2 (2,62)

р <0,0001а 8,9 (2,63)

р <0,0001а MHD Среднее изменениеа

(95% ДИ) –15

(–1,88, –1,06) –3,0

(–3,39, –2,55) –2,9

(–3,34, –2,51) TD

(95% ДИ)b – –1,5 (–1,95, –1,02) –1,5

(–1,92, –0,99) Исходный показатель (СО) 6,9 (3,13) 7,2 (3,14)

р<0,0001а 6,8 (2,90)

р<0,0001а Частота 50% положительного ответа на лечение, MMD Процентов (%) 27,9 44,4 47,7

р<0,0001 Частота 75% положительного ответа на лечение, MMD Процентов (%) 9,7 18,4

p=0,0025 18,5

p=0,0023 Общий показатель MIDAS Среднее изменениеа

(95% ДИ) –17,5

(–20,62, –14,47) –23,0

(–26,10, –19,82) –24,6

(–27,68, –21,45) Исходный показатель (СО) 37.3 (27.75) 41,7 (33,09)

p=0,0023a 38 (33,30)

р<0,0001а MAHMD Среднее изменениеа

(95% ДИ) –1,6

(2,04, –1,20) –2,9

(–3,34, –2,48) –3,0

(–3,41, –2,56) TD

(95% ДИ)b – –1,3

(–1,73, –0,78) –1,3

(–1,81, –0,86) Исходный показатель (СО) 7,7 (3,60) 7,7 (3,70)

р<0,0001а 7,7 (3,37)

р<0,0001а

ДИ — доверительный интервал; MAHMD — количество дней приема препаратов от острой головной боли в месяц; MHD — количество дней головной боли как минимум средней тяжести в месяц; MIDAS — шкала оценки нарушения адаптации при мигрени; MMD — количество дней мигрени в месяц; СО — стандартное отклонение; TD — разница на фоне лечения; р — значение «р» при сравнении с плацебо.

а Для всех конечных точек среднее изменение и ДИ базируются на модели ANCOVA, в которой терапия, пол, регион и применение профилактических средств до начала исследования (да/нет) используются как фиксированные эффекты, а соответствующие исходные значения и количество лет от начала мигрени — как ковариаты.

b Разница на фоне лечения на основании MMRM-анализа, в которой терапия, пол, регион, применение профилактических средств до начала исследования (да/нет), месяц, месяц лечения используются как фиксированные эффекты, а соответствующие исходные значения и количество лет от начала мигрени — как ковариаты.

Исследование применения фреманезумаба при хронической мигрени (исследование 2) .

Применение фреманезумаба при хронической мигрени оценивали в рандомизированном многоцентровом плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании продолжительностью 12 нед (исследование 2). В популяцию исследования вошли взрослые пациенты с хронической мигренью в анамнезе (15 или более дней головной боли в месяц). В целом были рандомизированы 1130 пациентов (991 женщина и 139 мужчин) с целью получения лечения по одной из трех схем: фреманезумаб в начальной дозе 675 мг с последующим применением дозы 225 мг фреманезумаба один раз в месяц (ежемесячно, n = 379), фреманезумаб по 675 мг (mg) каждые 3 мес (ежеквартально, n = 376) или плацебо ежемесячно (n = 375) в форме п/к инъекций. Демографические и исходные характеристики заболевания являлись пропорциональными и сопоставимыми во всех группах исследования. Средний возраст пациентов — 41 год (диапазон: 18–70 лет), 88% — женщины, 79% — представители европеоидной расы. Средняя частота головной боли до начала исследования составляла около 21 дня в месяц (из которых 13 дней характеризовалась как минимум средней тяжести). В течение исследования пациентам разрешалось применять препараты, показанные при острой головной боли. Подгруппе пациентов (21%) также было разрешено принимать одно широко применяемое дополнительное профилактическое средство (блокатор β-адренорецепторов, блокатор кальциевых каналов/бензоциклогептен, антидепрессант, противосудорожное средство). 30% пациентов ранее применяли топирамат, 15% — онаботулотоксин А. 12-недельный период лечения в двойном слепом режиме завершили 1034 пациента.

Первичной конечной точкой эффективности было изменение в течение 12-недельного периода лечения среднего количества дней головной боли как минимум средней тяжести в пересчете на среднемесячный показатель по сравнению с показателями до начала исследования. Основными вторичными конечными точками были уменьшения минимум на 50% количества дней головной боли как минимум средней тяжести в месяц по сравнению с исходными показателями (50% частота ответа), среднее изменение показателей по шкале НИТ-6 по оценкам пациентов по сравнению с исходным уровнем и изменение среднемесячного количества дней применения препаратов, показанных при острой головной боли по сравнению с исходным уровнем. При сравнении с плацебо обе схемы применения фреманезумаба, как ежемесячная, так и ежеквартальная, продемонстрировали статистически и клинически значимое улучшение по ключевым конечным точкам при сравнении с показателями до начала исследования. Такой эффект отмечался уже в течение 1-го месяца и сохранялся в течение всего периода лечения.

Таблица 2. Основные показатели эффективности в исследовании 2 при хронической мигрени



Конечная точка эффективности Плацебо (n=371) Фреманезумаб

по 675 мг

ежеквартально (n=375) Фреманезумаб

по 225 мг ежемесячно с начальной дозой 675 мг (n=375) MHD Среднее изменениеа

(95% ДИ) –2,5

(–3,06, –1,85) –4,3

(–4,87, –3,66) –4,6

(–5,16, –3,97) TD

(95% ДИ)b – –1,8

(–2,45, –1,13) –2,1

(–2,77, –1,46) Исходный показатель (СО) 13,3

(5,80) 13,2 (5,45)

р<0,0001a 12,8 (5,79)

р<0,0001a MMD Среднее изменениеа

(95% ДИ) –3,2

(–3,86, –2,47) –4,9

(–5,59, –4,20) –5,0

(–5,70, –4,33) TD

(95% ДИ)b – –1,7

(–2,44, –0,92) –1,9

(–2,61, –1,09) Исходный показатель (СО) 16,3

(5,13) 16,2(4,87)

р<0,0001a 16,0 (5,20)

р<0,0001a Частота 50% положительного ответа на лечение, MHD Процентов [%] 18,1 37,6 40,8, р<0,0001 Частота 75% положительного ответа на лечение, MHD Процентов [%] 7,0 14,7,

р=0,0008 15,2,

р=0,0003 Общий показатель HIT–6 Среднее изменениеа

(95% ДИ) –4,5

(–5,38, –3,60) –6,4

(–7,31, –5,52) –6,7

(–7,71, –5,97) Исходный показатель (СО) 64,1 (4,79) 64,3 (4,75)

р=0,0001а 64,6 (4,43)

р<0,0001а MAHMD Среднее изменениеа

(95% ДИ) –1,9

(–2,48, –1,28) –3,7

(–4,25, –3,06) –4,2

(–4,79, –3,61) TD

(95% ДИ)b – –1,7

(–2,40, –1,09) –2,3

(–2,95, –1,64) Исходный показатель (СО) 13,0 (6,89) 13,1

р<0,0001а 13,1 (7,22)

р<0,0001а