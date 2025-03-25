Бупивакаин спинал (Bupivacainum spinal) (358524) - инструкция по применению ATC-классификация
Бупивакаин спинал инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: бупивакаина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит бупивакаина гидрохлорида моногидрата 5,28 мг в пересчете на бупивакаина гидрохлорид 5 мг;
вспомогательные вещества: глюкоза, моногидрат; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Лекарственные средства для местной анестезии. Амиды.
Код АТХ N01В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бупивакаин — местный анестетик длительного действия амидного типа.
Бупивакаин обратимо блокирует проведение импульсов по нервным волокнам, угнетая транспорт ионов натрия через мембрану нейронов. Подобные эффекты также могут наблюдаться на возбуждающих мембранах мозга и миокарда.
Бупивакаин Спинал предназначен для гипербарической спинномозговой анестезии. Относительная плотность раствора для инъекций составляет 1,026 при температуре 20 °С (эквивалентно 1,021 при 37 °С), и начальное распределение препарата в субарахноидальном пространстве в значительной степени зависит от силы тяжести.
При спинальном введении применяют низкую дозу, что приводит к относительно низкой концентрации и кратковременному действию.
Фармакокинетика.
Бупивакаин — высокожирорастворимый с коэффициентом распределения масло/вода 27,5.
Бупивакаин демонстрирует полную двухфазную абсорбцию из субарахноидального пространства с периодами полувыведения двух фаз примерно 50 и 400 минут со значительными колебаниями. Фаза медленной абсорбции является фактором, ограничивающим выведение бупивакаина, и это объясняет, почему конечный период полувыведения длительнее после субарахноидального введения по сравнению с таковым после внутривенного применения.
Абсорбция из субарахноидального пространства относительно медленная, что вместе с небольшой дозой, необходимой для спинальной анестезии, приводит к относительно низкой максимальной плазменной концентрации (примерно 0,4 мг/л на каждые введенные 100 мг).
После внутривенного введения общий клиренс бупивакаина составляет примерно 0,58 л/мин, объем распределения в равновесном состоянии — 73 л, конечный период полувыведения — 2,7 часа, а коэффициент печеночного выведения — 0,40. Бупивакаин практически полностью метаболизируется в печени путем ароматического гидроксилирования до 4-гидроксибупивакаина и путем N-деалкилирования до пипеколилксилидина (РРХ), оба пути опосредуются цитохромом Р450 3А4. Таким образом, его клиренс зависит от перфузии печени и активности ферментов метаболизма. Бупивакаин проходит через плацентарный барьер. Концентрация свободного бупивакаина одинакова у беременной и плода. Однако общая плазменная концентрация ниже у плода, который имеет низкую степень связывания с белками.
У детей фармакокинетика препарата подобна фармакокинетике у взрослых.
Показания
Бупивакаин Спинал показан взрослым и детям разного возраста для интратекальной (субарахноидальной) спинномозговой анестезии в хирургии (урологические операции и операции на нижних конечностях длительностью 2–3 часа, а также операции в абдоминальной хирургии длительностью 45–60 минут).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу, местным анестетикам амидного ряда или к любому компоненту препарата.
Интратекальная анестезия, независимо от применяемого местного анестетика, имеет свои противопоказания, которые включают:
- активные заболевания центральной нервной системы, такие как менингит, полиомиелит, внутричерепные кровоизлияния, подострая комбинированная дегенерация спинного мозга вследствие пернициозной анемии и опухоли головного и спинного мозга;
- стеноз спинномозгового канала и заболевания в активной стадии (например, спондилит, туберкулез, опухоли) или недавно перенесенные травмы (например, перелом позвоночника);
- септицемия;
- гнойная инфекция кожи в месте или рядом с местом пункции поясничного отдела позвоночника;
- кардиогенный или гиповолемический шок;
- нарушение свертывания крови или продолжения лечения антикоагулянтами.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Поскольку системные токсические эффекты являются аддитивными, бупивакаин следует с осторожностью применять пациентам, которые получают другие местные анестетики или препараты, которые по структуре подобны местным анестетикам амидного типа, например определенные антиаритмические препараты класса IB.
Специфические исследования взаимодействий между бупивакаином и антиаритмическими средствами класса III (например, амиодарон) не проводились, поэтому в случае одновременного применения следует соблюдать осторожность (см. также раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Следует помнить, что интратекальная анестезия иногда может привести к значительной блокаде с параличом межреберных мышц и диафрагмы, особенно у беременных женщин.
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с атриовентрикулярной блокадой II или III степени, поскольку местные анестетики могут снижать проводящую способность миокарда. Пациенты пожилого возраста и пациенты с заболеваниями печени, тяжелыми нарушениями функции почек или с плохим общим состоянием тоже требуют особого внимания.
Пациенты, получающие антиаритмические лекарственные средства класса III (например, амиодарон), должны находиться под тщательным наблюдением. Кроме того, следует учитывать необходимость проведения ЭКГ-мониторинга, так как кардиологические эффекты препаратов могут быть аддитивными.
Проведение интратекальной анестезии может привести к развитию артериальной гипотензии и брадикардии. Риск таких эффектов можно снизить, например введением сосудосуживающих лекарственных средств. Артериальную гипотензию следует лечить немедленно внутривенным введением симпатомиметиков, применение которых повторяют по мере необходимости.
Как и все местные анестетики, бупивакаин в случае, когда применение препарата с целью проведения местной анестезии приводит к образованию высоких концентраций препарата в крови, может привести к развитию острых токсических эффектов со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Это, в частности, касается случаев, развивающихся после случайного внутрисосудистого введения препарата или введения препарата в сильно васкуляризированные участки.
Случаи желудочковой аритмии, фибрилляции желудочков, внезапной сердечно-сосудистой недостаточности и летальные случаи были зарегистрированы в связи с высокими системными концентрациями бупивакаина. Однако высокие системные концентрации препарата не ожидаются при дозах, которые обычно применяются для проведения интратекальной анестезии.
Редким, но серьезным побочным эффектом интратекальной анестезии является обширная или полная спинальная блокада, что приводит к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Угнетение сердечно-сосудистой системы, вызванное обширной блокадой симпатической нервной системы, может привести к артериальной гипотензии и брадикардии и даже к остановке сердца. Угнетение функции дыхательной системы может быть вызвано блокадой нервных волокон дыхательных мышц, включая диафрагму.
У пациентов пожилого возраста и пациенток, находящихся на поздних стадиях беременности, повышен риск развития обширной или полной спинномозговой блокады. Поэтому для этих пациентов дозу препарата следует уменьшить.
Неврологические травмы являются редким следствием интратекальной анестезии и могут привести к развитию парестезии, анестезии, моторной слабости и паралича. Считается, что интратекальная анестезия не влияет отрицательно на неврологические расстройства, такие как множественный склероз, гемиплегия, параплегия и нейромышечные расстройства, но следует соблюдать осторожность.
Способ применения и дозы
Бупивакаин Спинал должны применять только врачи с опытом проведения регионарной анестезии или осуществлять введение под их контролем в наименьших дозах, дающих возможность достичь достаточной степени анестезии.
Рекомендуемые ниже дозы лекарственного средства следует рассматривать как руководство по применению препарата взрослым, коррекцию дозы следует выполнять индивидуально для каждого пациента.
Дозу препарата следует уменьшить для пациентов пожилого возраста и пациенток, находящихся на поздних сроках беременности.
Таблица 1
|Показания
|Доза, мл
|Доза, мг
|Время до наступления эффекта, мин (приблизительно)
|Длительность эффекта, часы (приблизительно)
|Урологические хирургические вмешательства
|1,5−3
|7,5−15
|5−8
|2−3
|Хирургические вмешательства на нижних конечностях, включая хирургические вмешательства на бедрах
|2−4
|10−20
|5−8
|2−3
|Абдоминальные хирургические вмешательства (включая кесарево сечение)
|2−4
|10−20
|5−8
|3/4−1
Рекомендуемое место инъекции находится ниже L3.
На сегодня отсутствует клинический опыт применения доз выше 20 мг.
Спинальное введение препарата выполняют только после четкого определения субарахноидального пространства путем люмбальной пункции (пока через иглу для люмбальной пункции или при аспирации не будет получено прозрачную спинномозговую жидкость). В случае неэффективной анестезии новую попытку введения препарата следует делать только на другом уровне с меньшим объемом анестетика. Одной из причин недостаточного эффекта может быть неправильное распределение препарата в интратекальном пространстве. В таком случае достаточный эффект достигается при изменении положения тела пациента.
Новорожденные, младенцы и дети с массой тела до 40 кг
Бупивакаин Спинал можно применять в педиатрической практике.
Одно из отличий между детьми и взрослыми — это относительно высокий объем спинномозговой жидкости у младенцев и новорожденных, что требует применения относительно большей дозы препарата/кг массы тела для достижения того же уровня блокады по сравнению со взрослыми.
Процедуры регионарной анестезии у детей должны выполнять квалифицированные врачи, которые имеют надлежащий опыт проведения регионарной анестезии детям, а также опыт выполнения методики анестезии.
Дозы, указанные в таблице 2, следует рассматривать как руководство при применении лекарственного средства в педиатрии. Наблюдались случаи индивидуальной изменчивости. Стандартные рекомендации по дозировке следует принимать во внимание при наличии факторов, влияющих на отдельно взятые методики проведения блокады, и для обеспечения индивидуальных требований пациентов.
Следует применять самые низкие необходимые для проведения адекватной анестезии дозы препарата.
Таблица 2
Рекомендации по дозированию препарата для новорожденных, младенцев и детей
|Масса тела (кг)
|Доза (мг/кг)
|< 5
|0,40−0,50
|От 5 до 15
|0,30−0,40
|От 15 до 40
|0,25−0,30
Дети
Бупивакаин Спинал можно применять в педиатрической практике. Более подробную информацию см. в разделе «Способ применения и дозы».
Побочные реакции
Побочные реакции, вызванные самим препаратом, трудно отличить от физиологических эффектов, связанных с блокадой нервных волокон (например, снижение артериального давления, брадикардия, временная задержка мочи), состояний, вызванных непосредственно процедурой (например, спинномозговая гематома) или косвенно иголочной пункцией (например, менингит, эпидуральный абсцесс), или состояний, связанных с утечкой цереброспинальной жидкости (например, головная боль, развивающаяся после пункции твердой мозговой оболочки).
По информации о симптомах и лечении острой системной токсичности см. раздел «Передозировка».
Таблица 3
|Частота
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Очень часто
(> 1/10)
Со стороны сердца
Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Артериальная гипотензия, брадикардия
Тошнота
|Часто
(> 1/100; <1/10)
|Со стороны нервной системы
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Головная боль, которая развивается после пункции твердой мозговой оболочки
Рвота
Задержка мочи, недержание мочи
|Нечасто
(>1/1000; <1/100)
|Со стороны нервной системы
Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани и костей
|Парестезия, парез, дизестезия
Слабость мышц, боль в спине
|Редко (<1/1000)
Со стороны сердца
Со стороны иммунной системы
|Остановка сердца
Аллергические реакции, анафилактический шок
Полная непредвиденная спинномозговая блокада, параплегия, паралич, нейропатия, арахноидит
Угнетение дыхания
Педиатрическая популяция
Нежелательные реакции при применении препарата у детей сходны с нежелательными реакциями у взрослых, однако у детей первые признаки токсичности местных анестетиков может быть трудно обнаружить, если блокаду проводят на фоне седации или общей анестезии.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важны. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения польза/риск при применении лекарственного средства.
Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
1 год.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 мл в ампуле. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке. По 1 контурной ячейковой упаковке в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.