Фармакодинамика.

Бупивакаин — местный анестетик длительного действия амидного типа.

Бупивакаин обратимо блокирует проведение импульсов по нервным волокнам, угнетая транспорт ионов натрия через мембрану нейронов. Подобные эффекты также могут наблюдаться на возбуждающих мембранах мозга и миокарда.

Бупивакаин Спинал предназначен для гипербарической спинномозговой анестезии. Относительная плотность раствора для инъекций составляет 1,026 при температуре 20 °С (эквивалентно 1,021 при 37 °С), и начальное распределение препарата в субарахноидальном пространстве в значительной степени зависит от силы тяжести.

При спинальном введении применяют низкую дозу, что приводит к относительно низкой концентрации и кратковременному действию.

Фармакокинетика.

Бупивакаин — высокожирорастворимый с коэффициентом распределения масло/вода 27,5.

Бупивакаин демонстрирует полную двухфазную абсорбцию из субарахноидального пространства с периодами полувыведения двух фаз примерно 50 и 400 минут со значительными колебаниями. Фаза медленной абсорбции является фактором, ограничивающим выведение бупивакаина, и это объясняет, почему конечный период полувыведения длительнее после субарахноидального введения по сравнению с таковым после внутривенного применения.

Абсорбция из субарахноидального пространства относительно медленная, что вместе с небольшой дозой, необходимой для спинальной анестезии, приводит к относительно низкой максимальной плазменной концентрации (примерно 0,4 мг/л на каждые введенные 100 мг).

После внутривенного введения общий клиренс бупивакаина составляет примерно 0,58 л/мин, объем распределения в равновесном состоянии — 73 л, конечный период полувыведения — 2,7 часа, а коэффициент печеночного выведения — 0,40. Бупивакаин практически полностью метаболизируется в печени путем ароматического гидроксилирования до 4-гидроксибупивакаина и путем N-деалкилирования до пипеколилксилидина (РРХ), оба пути опосредуются цитохромом Р450 3А4. Таким образом, его клиренс зависит от перфузии печени и активности ферментов метаболизма. Бупивакаин проходит через плацентарный барьер. Концентрация свободного бупивакаина одинакова у беременной и плода. Однако общая плазменная концентрация ниже у плода, который имеет низкую степень связывания с белками.

У детей фармакокинетика препарата подобна фармакокинетике у взрослых.