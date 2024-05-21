Бивел (Bewell) (358387) - инструкция по применению Диетические добавки
Бивел инструкция по применению
Характеристика
Бивел может употребляться как дополнительный источник природных питательных веществ для поддержания функционирования защитной системы организма человека.
Благодаря уникальному сочетанию витаминов C и D3, цинка и сухого ферментата из дрожжей EpiCor® Бивел способствует повышению сопротивляемости организма и обеспечивает энергетическую поддержку его во время сезонных простудных заболеваний, способствует укреплению иммунитета и защиты клеток от оксидативного стресса.
К тому же сухой ферментат из дрожжей EpiCor® поддерживает клеточный метаболизм и полезен для сохранения здорового состояния слизистых оболочек во время вредного воздействия различных аллергенов.
Таким образом Бивел может быть рекомендован к употреблению с целью поддержки иммунной системы:
- для повышения сопротивляемости организма при простуде;
- для облегчения и уменьшения проявлений аллергии (чихание, слезотечение, отек слизистой оболочки носа и глаз).
Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Рекомендации по употреблению
Бивел рекомендуется употреблять: детям с 3 до 9 лет по 5 мл 1 раз в сутки, детям с 9 до 14 лет по 10 мл 1 раз в сутки, детям с 14 лет и взрослым по 15 мл в сутки независимо от приема пищи.
Перед каждым употреблением бутылку необходимо взболтать.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Особые указания
не употреблять при повышенной чувствительности к компонентам, которые входят в состав продукта. Не следует употреблять детям в возрасте до 3 лет, в период беременности и грудного вскармливания. Содержит сахар, с осторожностью использовать у больных с сахарным диабетом.
Перед употреблением обязательна консультация с врачом.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15–25 °С.
Срок годности — 2 года от даты производства. Срок годности после вскрытия бутылки — 30 дней. Бутылку нужно держать плотно закрытой.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке, или в случае нарушения ее целостности.