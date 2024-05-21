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Бивел (Bewell) (358387) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бивел (Bewell)
Цена в городе Киев
от 284,77 грн
Без рецепта
1 шт от 284,77 грн
В наличии в 616 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суспензия для внутреннего применения
Объем
120 мл
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы

Бивел инструкция по применению

Характеристика

Бивел может употребляться как дополнительный источник природных питательных веществ для поддержания функционирования защитной системы организма человека.
Благодаря уникальному сочетанию витаминов C и D3, цинка и сухого ферментата из дрожжей EpiCor® Бивел способствует повышению сопротивляемости организма и обеспечивает энергетическую поддержку его во время сезонных простудных заболеваний, способствует укреплению иммунитета и защиты клеток от оксидативного стресса.
К тому же сухой ферментат из дрожжей EpiCor® поддерживает клеточный метаболизм и полезен для сохранения здорового состояния слизистых оболочек во время вредного воздействия различных аллергенов.
Таким образом Бивел может быть рекомендован к употреблению с целью поддержки иммунной системы:
- для повышения сопротивляемости организма при простуде;
- для облегчения и уменьшения проявлений аллергии (чихание, слезотечение, отек слизистой оболочки носа и глаз).
Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Рекомендации по употреблению

Бивел рекомендуется употреблять: детям с 3 до 9 лет по 5 мл 1 раз в сутки, детям с 9 до 14 лет по 10 мл 1 раз в сутки, детям с 14 лет и взрослым по 15 мл в сутки независимо от приема пищи.
Перед каждым употреблением бутылку необходимо взболтать.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Особые указания

не употреблять при повышенной чувствительности к компонентам, которые входят в состав продукта. Не следует употреблять детям в возрасте до 3 лет, в период беременности и грудного вскармливания. Содержит сахар, с осторожностью использовать у больных с сахарным диабетом.
Перед употреблением обязательна консультация с врачом.
Не является лекарственным средством.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15–25 °С.
Срок годности — 2 года от даты производства. Срок годности после вскрытия бутылки — 30 дней. Бутылку нужно держать плотно закрытой.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке, или в случае нарушения ее целостности.

Бивел
Бивел суспензия для внутреннего применения флакон 120 мл, №1
от 284,77 грн
В наличии в 616 аптеках
Цены в аптеках
Бивел
Бивел суспензия для внутреннего применения флакон 120 мл, №1
от 284,77 грн
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