Бивел может употребляться как дополнительный источник природных питательных веществ для поддержания функционирования защитной системы организма человека.

Благодаря уникальному сочетанию витаминов C и D 3 , цинка и сухого ферментата из дрожжей EpiCor® Бивел способствует повышению сопротивляемости организма и обеспечивает энергетическую поддержку его во время сезонных простудных заболеваний, способствует укреплению иммунитета и защиты клеток от оксидативного стресса.

К тому же сухой ферментат из дрожжей EpiCor® поддерживает клеточный метаболизм и полезен для сохранения здорового состояния слизистых оболочек во время вредного воздействия различных аллергенов.

Таким образом Бивел может быть рекомендован к употреблению с целью поддержки иммунной системы:

- для повышения сопротивляемости организма при простуде;

- для облегчения и уменьшения проявлений аллергии (чихание, слезотечение, отек слизистой оболочки носа и глаз).

Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания.