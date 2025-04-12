Рековель (Recovel)
3 препарата
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Рековель
Раствор для инъекций 36 мкг/1,08 мл картридж 3 мл шприц-ручкой в комплекте с 9 стерильными иглами №1Ferring
Рековель
Раствор для инъекций 12 мкг/0,36 мл картридж 3 мл шприц-ручкой в комплекте с 3 стерильными иглами №1Ferring
Рековель
Раствор для инъекций 72 мкг/2,16 мл картридж 3 мл шприц-ручкой в комплекте с 15 стерильными иглами №1Ferring
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Ferring
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
36 мкг/1,08 мл
Объем
3 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/17969/01/02 от 10.02.2025
Международное название