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Активные вещества — “Ф”ФОЛЛИТРОПИН ДЕЛЬТА (FOLLITROPIN DELTA)

ФОЛЛИТРОПИН ДЕЛЬТА (FOLLITROPIN DELTA) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Рековель раствор для инъекций, 12 мкг/0,36 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 3 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 3 ст. игл, № 1; Ferring
Рековель Раствор для инъекций, 12 мкг/0,36 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 3 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 3 ст. игл, № 1 Ferring
Нет в наличии
Рековель раствор для инъекций, 36 мкг/1,08 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 9 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 9 ст. игл, № 1; Ferring
Рековель Раствор для инъекций, 36 мкг/1,08 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 9 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 9 ст. игл, № 1 Ferring
Нет в наличии
Рековель раствор для инъекций, 72 мкг/2,16 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 15 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 15 ст. иг, № 1; Ferring
Рековель Раствор для инъекций, 72 мкг/2,16 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 15 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 15 ст. иг, № 1 Ferring
Нет в наличии