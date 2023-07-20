Активные вещества — “Ф”ФОЛЛИТРОПИН ДЕЛЬТА (FOLLITROPIN DELTA) ФОЛЛИТРОПИН ДЕЛЬТА (FOLLITROPIN DELTA) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Рековель Раствор для инъекций, 12 мкг/0,36 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 3 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 3 ст. игл, № 1 Ferring Нет в наличии Цены в аптеках Рековель Раствор для инъекций, 36 мкг/1,08 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 9 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 9 ст. игл, № 1 Ferring Нет в наличии Цены в аптеках Рековель Раствор для инъекций, 72 мкг/2,16 мл, картридж, 3 мл, шприц-ручкой в комплекте с 15 стерильными иглами, шприц-ручк. в компл. 15 ст. иг, № 1 Ferring Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ФОЛЛИТРОПИН ДЕЛЬТА