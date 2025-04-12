Фармакодинамика.

Оксиметазолина гидрохлорид является синтетическим адреномиметиком. Стимулируя α-адренорецепторы сосудов, он способствует выраженному и длительному сосудосуживающему действию. Сосудосуживающий эффект проявляется уменьшением притока крови, снижением отека слизистых оболочек носа, придаточных пазух и евстахиевой трубы, вследствие чего восстанавливается дыхание через нос, нарушенное при гриппе, простудных и аллергических заболеваниях.

Локальное сужение сосудов слизистых оболочек носа и придаточных пазух наступает через 5–10 минут после впрыскивания препарата в полость носа. Противоотечное действие длится до 12 часов. Препарат оказывает смягчающее действие на раздраженную слизистую носовых ходов и защищает ее от чрезмерного высушивания.

Фармакокинетика.

Период полувыведения составляет 5–8 часов. Выделяется в основном в неизмененном виде с мочой и калом.