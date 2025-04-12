Синумакс (Sinumax)
Синумакс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид; 100 г препарата содержат оксиметазолина гидрохлорида в пересчете на 100% вещество 0,05 г;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, полиэтиленгликоль, динатрия эдетат, пропиленгликоль, повидон, натрия гидрофосфат додекагидрат, калия дигидрофосфат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей назальный, дозированный.
Основные физико-химические свойства: препарат распыляется в виде аэрозольной струи, которая представляет собой диспергированные в воздухе частицы жидкости.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики, простые препараты. Оксиметазолин.
Код ATС R01A A05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Оксиметазолина гидрохлорид является синтетическим адреномиметиком. Стимулируя α-адренорецепторы сосудов, он способствует выраженному и длительному сосудосуживающему действию. Сосудосуживающий эффект проявляется уменьшением притока крови, снижением отека слизистых оболочек носа, придаточных пазух и евстахиевой трубы, вследствие чего восстанавливается дыхание через нос, нарушенное при гриппе, простудных и аллергических заболеваниях.
Локальное сужение сосудов слизистых оболочек носа и придаточных пазух наступает через 5–10 минут после впрыскивания препарата в полость носа. Противоотечное действие длится до 12 часов. Препарат оказывает смягчающее действие на раздраженную слизистую носовых ходов и защищает ее от чрезмерного высушивания.
Фармакокинетика.
Период полувыведения составляет 5–8 часов. Выделяется в основном в неизмененном виде с мочой и калом.
Показания
Симптоматическое лечение простудных заболеваний, гриппа, аллергических заболеваний (сенная лихорадка), сопровождающееся острым ринитом, гайморитом, другими синуситами (фронтит, этмоидит); лечение острого среднего отита.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к оксиметазолину, другим адреномиметикам или к любым компонентам препарата, тяжелые формы артериальной гипертензии, выраженный атеросклероз, острые сердечно-сосудистые заболевания или сердечная астма, тахисистолические нарушения сердечного ритма, стенокардия, почечная гипертензия. метаболические нарушения (гипертиреоз, сахарный диабет), атрофический ринит, повышенное внутриглазное давление, особенно при закрытоугольной глаукоме, после трансфеноидальной гипофизэктомии или другого хирургического вмешательства с открыванием твердой мозговой оболочки; воспаление или повреждение кожи околоносовых ходов или слизистой носа; применение препаратов, способствующих повышению АД; одновременное применение с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и применение в течение 2 нед после прекращения лечения ингибиторами МАО.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении других лекарственных средств до начала лечения рекомендуется обратиться к врачу. Применять препарат вместе с другими сосудосуживающими средствами (при любом пути введения последних) или другими назальными деконгестантами, а также с трициклическими антидепрессантами, мапротилином, следует после консультации с врачом, поскольку возможно повышение артериального давления.
При одновременном применении ингибиторов МАО и оксиметазолина возможно повышение АД. Поэтому не следует применять это лекарственное средство одновременно или в течение 2 нед после прекращения лечения ингибиторами МАО.
При одновременном применении оксиметазолина с трициклическими антидепрессантами возможно повышение АД и возникновение аритмии.
Оксиметазолин может снижать эффективность блокаторов β-адренорецепторов, метилдопы или других антигипертензивных препаратов.
При одновременном применении симпатомиметиков и антипаркинсонических средств возможно аддитивное токсическое действие на сердечно-сосудистую систему.
Особенности применения
При впрыске в полость носа не закидывать голову и не переворачивать флакон. Не рекомендуется пользоваться одним флаконом нескольким лицам во избежание распространения инфекции.
Сохранение отека носовых ходов после третьих суток применения может свидетельствовать о наличии искривления носовой перегородки, гнойного гайморита, аденоидов, аллергического ринита, стойкой бактериальной инфекции или других нераспознанных заболеваний, требующих консультации врача и специализированной комплексной терапии.
Следует проконсультироваться с врачом до начала применения этого препарата в следующих случаях: повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения со стороны печени или почек, порфирия.
Следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства может привести к ослаблению его действия. Злоупотребление этим средством может вызвать атрофию слизистой оболочки и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом, а также повреждение слизистого эпителия и ингибирование активности эпителия. Дозы выше рекомендуемых следует применять только под наблюдением врача. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Препарат содержит пропиленгликоль и бензалкония хлорид, которые могут вызывать кожные реакции.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет сделать по 2 впрыскивания, детям в возрасте 6 — 12 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход. Флакон следует держать вертикально. Повторять впрыскивание следует не ранее чем через 12 часов.
Продолжительность лечения — не более 3 дней. Возможно длительное применение до 7–10 дней по 2 впрыскивания в сутки под контролем врача.
Дети
Не следует применять детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
При частом и длительном применении могут возникнуть ощущение жжения, покалывание в носу, прилив крови к лицу, чихание, сухость слизистой. Редко после того, как эффект от применения препарата закончится — ощущение сильной заложенности носа (реактивная гиперемия). Длительное непрерывное применение сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии или развитию медикаментозного ринита. В общем, тяжелых побочных эффектов не ожидается.
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Очень редко возможна тахикардия, сердцебиение, повышение артериального давления, боль в сердце.
Со стороны органов зрения. Редко может наблюдаться раздражение, дискомфорт или покраснение глаз, затуманивание зрения.
Со стороны желудочно-кишечного тракта. Редко может наблюдаться тошнота.
Со стороны иммунной системы. В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, отек Квинке.
Дыхательные, торакальные и средостенные расстройства. Редко может наблюдаться дискомфорт или раздражение носа, рта и горла, а также носовые кровотечения.
Со стороны нервной системы. Беспокойство, нервозность, тревожность, бессонница, сонливость, тремор, галлюцинации (особенно у детей), повышенная утомляемость, головная боль, головокружение.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Сыпь.
Со стороны скелетно-мышечных и соединительных тканей. Судороги (особенно у детей).
Общие расстройства. Слабость.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 г во флаконе с распылителем. По 1 флакону в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО "Микрофарм".
Заявитель
ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».
Местонахождение заявителя
Украина, 08135, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.