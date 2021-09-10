Гипнос (Gipnos) (357995) - инструкция по применению ATC-классификация
Гипнос инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: doxylamine;
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит доксиламина сукцината 15 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, Opadry F85 White.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки овальной формы, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, с двусторонней насечкой для деления.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения. Доксиламин. Код АТС R06А А09.
Другие снотворные и седативные средства. Код ATС N05C M.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гипнос® — снотворный препарат класса этаноламинов из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов, оказывает седативное и М-холинолитические действие. Сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна.
Фармакокинетика.
Cmax в плазме крови достигается через 2 часа после применения таблеток. Период полувыведения из плазмы крови составляет в среднем 10 часов.
Доксиламина сукцинат подвергается биотрансформации в печени. Доксиламина сукцинат частично метаболизируется в печени путем деметилирования и N-ацетилирования. Период полувыведения может значительно увеличиться у пациентов пожилого возраста или у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью. Различные метаболиты, образующиеся при распаде молекулы, не является количественно значимыми, поскольку 60% дозы обнаруживается в моче в форме неизмененного доксиламина.
Показания
Периодическая и преходящая бессонница у взрослых.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства или другим антигистаминных лекарственных средств; глаукома в анамнезе пациента или в семейном анамнезе; затрудненное мочеиспускание (заболевания уретры и предстательной железы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Алкоголь усиливает седативный эффект большинства Н1-антигистаминных средств. Следует избегать употребления алкогольных напитков и применения лекарственных средств, содержащих этанол.
Следует принимать во внимание такие комбинации лекарственного средства Гипнос® с:
- атропином и атропиноподобными лекарственными средствами (имипраминовые антидепрессанты, антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства, атропиновые спазмолитические лекарственные средства, дизопирамид, фенотиазиновые нейролептики) вследствие возникновения таких побочных эффектов, как задержка мочи, запор, сухость во рту;
- другими антидепрессантами, влияющие на центральную нервную систему (производные морфина (обезболивающие средства, применяемые для лечения кашля и заместительной терапии), нейролептики; барбитураты, бензодиазепины; анксиолитики, кроме бензодиазепинов; седативные антидепрессанты (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин); седативные Н1-антигистаминные средства; антигипертензивные средства центрального действия, другие: баклофен, пизотифен, талидомид) вследствие усиления ее подавления.
Особенности применения
Бессонница может иметь различные причины, которые не требуют обязательного приема лекарств, поэтому перед началом применения лекарственного средства рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Как и все снотворные или седативные средства, доксиламина сукцинат может обострять синдром ночного апноэ (увеличение количества и продолжительности остановок дыхания).
Н1-антигистаминные средства следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста из-за риска возникновения головокружения, может увеличить риск падений (например, когда люди встают ночью) с последствиями, которые часто являются серьезными для данной категории пациентов.
Для предотвращения сонливости в течение дня необходимо помнить, что продолжительность сна после применения лекарственного средства должна быть не менее 7 часов.
При применении лекарственного средства следует избегать приема алкоголя.
Важная информация о вспомогательные вещества.
Поскольку препарат содержит лактозу, пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует его применять.
Лекарственное средство содержит натрий, поэтому пациентам, которые применяют натрий-контролируемую диету, следует соблюдать осторожность при его применении.
Способ применения и дозы
Для перорального применения.
Применять за 15–30 минут до сна.
Рекомендуемая доза составляет 7,5–15 мг в сутки (½-1 таблетка в сутки). В случае необходимости дозу можно увеличить до 30 мг в сутки (2 таблетки в сутки).
Пациентам пожилого возраста и пациентам с почечной или печеночной недостаточностью рекомендуется снизить дозу.
Продолжительность курса лечения составляет 2–5 дней. Если бессонница сохраняется дольше 5 дней, необходимо проконсультироваться с врачом относительно целесообразности дальнейшего применения препарата.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 18 лет.
Побочные реакции
Утром после вечернего приема препарата может возникать замедление реакций и головокружение, поэтому для предотвращения падения необходимо избегать резких движений. Редко развиваются антихолинергические эффекты: запор, сухость во рту, нарушение аккомодации, сердцебиение, задержка мочеиспускания.
Дневная сонливость: при развитии такого эффекта необходимо снизить дозу.
Возможны аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой.
Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск для соответствующего лекарственного средства.
Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
1,5 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 1 или по 2 контурные упаковки в пачке.
Категория отпуска
Таблетки № 10 (10х1) — без рецепта.
Таблетки, покрытые оболочкой № 20 (10х2) — по рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.