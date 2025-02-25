Фармакодинамика.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Эпидермальный фактор роста (ЭФР) и его рецептор (РЭФР [HER I; ErbB I]) являются ключевыми факторами в процессе роста и пролиферации как здоровых, так и раковых клеток. Активирующая мутация РЭФР в раковой клетке — это важный фактор, способствующий росту опухолевых клеток, блокированию апоптоза, увеличению выработки ангиогенных факторов и ускорению процессов метастазирования.

Гефитиниб является селективным низкомолекулярным ингибитором тирозинкиназы рецепторов эпидермального фактора роста и эффективным средством лечения пациентов с опухолями с активирующими мутациями доменов тирозинкиназы РЭФР независимо от линии терапии. Клинически значимой активности у пациентов с опухолями с установленным отсутствием мутаций РЭФР не отмечено.

Чувствительность к гефитинибу при наличии частых активирующих мутаций РЭФР (делеций в экзоне 19; L858R) была убедительно подтверждена результатами клинических исследований; например, относительный риск (ОР) для выживаемости без прогрессирования заболевания (95% ДИ) составил 0,489 (0,036; 0,0710) при применении гефитиниба по сравнению с двойной химиотерапией [WJTOG3405]. Данные о чувствительности к гефитинибу у пациентов с опухолями, которые имеют меньше мутаций, более вариабельны; имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мутации G719X, L861 Q и S7681 является сенсибилизирующими; а отдельная мутация T790M или отдельные инсерции в экзоне 20 — это механизмы резистентности.

Циркулирующая опухолевая ДНК (цоДНК)

В клиническом исследовании IFUM оценивали статус мутации в опухоли и образцах цоДНК, полученных из плазмы крови, с помощью Therascreen EGFR RGQ PCR kit (Qiagen). И цоДНК, и опухолевые образцы были проанализированы в 652 пациентов с 1060 обследованных. Частота объективного ответа (ЧОО) у пациентов с мутациями и в опухоли, и в цоДНК, составила 77% (95% ДИ: 66–86%), а у пациентов с мутацией только в опухоли — 60% (95% ДИ: 44–74%). В этом исследовании чувствительность составила 65,7%, специфичность — 99,8%.

Эти данные соответствуют данным запланированного поискового анализа в японской подгруппе в исследовании IPASS (Goto 2012). В этом исследовании цоДНК, полученную из сыворотки крови, а не плазмы, применяли для анализа мутаций РЭФР с использованием EGFR Mutation Test Kit (DxS) (N = 86). В этом исследовании чувствительность составила 43,1%, специфичность — 100%.

Клиническая эффективность и безопасность

Первая линия лечения

Было проведено рандомизированное клиническое исследование III фазы первой линии IPASS, которое проводилось в Азии (Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Тайвань и Таиланд) с участием пациентов с распространенным (стадия IIIВ или IV) НМКРЛ, который гистологически является аденокарциномой, которые имели неотягощенный анамнез курильщика (бросили курить ≥15 лет назад и курили ≤10 пачко-лет) или никогда не курили. По результатам этого исследования было показано достоверное преимущество по показателю выживаемости без прогрессирования (ВБП) отношение рисков (ОР) 0,74 (95% ДИ 0,65; 0,85), 5,7 месяца по сравнению с 5,8 месяца, р<0,0001 в группе, получавшей гефитиниб, относительно группы, получавшей карбоплатин/паклитаксел. У пациентов с положительной мутацией РЭФР отмечено преимущество по показателю частоты объективного ответа 71,2% по сравнению с 47,3% (95% ДИ 12,0; 34,9%) и ВБП ВР 0,48 (95% ДИ 0, 36; 0,64), 9,5 месяца по сравнению с 6,3 месяца, р<0,0001.

Показатели качества жизни зависят от статуса мутации РЭФР. При наличии мутации РЭФР значительно больше пациентов, которых лечили гефитинибом, наблюдали улучшение качества жизни и облегчения симптомов рака легких по сравнению с теми, кто получал карбоплатин/паклитаксел.

В ходе исследования IPASS гефитиниб продемонстрировал лучшие ВБП, ЧОО, качество жизни и облегчения симптомов без существенной разницы в общей выживаемости по сравнению с комбинацией карбоплатин/паклитаксел у предварительно нелеченных пациентов с местнораспространенным или метастатическим НМКРЛ, чьи опухоли имели активирующие мутации тирозинкиназы РЭФР.

Предварительно пролеченные пациенты

Рандомизированное клиническое исследование фазы III INTEREST было проведено с участием пациентов с местнораспространенным или метастатическим НМКРЛ, которые предварительно получали химиотерапию на основе платины. В общей популяции статистически значимой разницы между гефитинибом и доцетакселом (75 мг/м2) по общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования заболевания и частоты объективного ответа не наблюдали.

В подгруппе пациентов неазиатского происхождения по показателю общей выживаемости значимой разницы в показателях между группами гефитиниба и доцетаксела (75 мг/м2) не было отмечено.

А при оценке частоты объективного ответа отмечено значительное преимущество гефитиниба в подгруппе пациентов с мутацией РЭФР.

Рандомизированное исследование III фазы ISEL было проведено с участием пациентов с распространенным НМКРЛ, которые предварительно получили 1 или 2 курса химиотерапии и были нечувствительными или плохо переносили последний курс лечения. Гефитиниб в сочетании с оптимальной поддерживающей терапией сравнивали с плацебо в сочетании с оптимальной поддерживающей терапией. Гефитиниб не продлил выживаемость в общей популяции. Результаты выживаемости отличались в зависимости от статуса курения и этнической принадлежности пациента.

Неконтролируемое многоцентровое исследование IFUM было проведено с участием пациентов европеоидной расы (n = 106) с НМКРЛ с активирующими, сенсибилизирующими мутациями РЭФР, чтобы подтвердить аналогичную активность гефитиниба в европеоидной и азиатской популяциях. По исследовательской оценке ЧОО составила 70%, а медиана ВБП была 9,7 месяца. Эти данные аналогичны тем, о которых сообщали в исследовании IPASS.

Статус мутации РЭФР и клинические характеристики

В ходе многомерного анализа 786 пациентов европеоидной расы, которые принимали участие в исследованиях гефитиниба, было установлено, что такие клинические характеристики как отсутствие курения в анамнезе, гистологически установленная ​​аденокарцинома и женский пол — это независимые прогностические факторы позитивного статуса мутации РЭФР. Пациенты азиатского происхождения также имеют большую частоту опухолей с мутацией РЭФР.

Фармакокинетика.

Всасывание

После приема гефитиниба всасывание происходит достаточно медленно, а максимальная концентрация гефитиниба в плазме крови обычно достигается через 3–7 ч после применения. Средняя биодоступность у онкологических больных составляет 59%. Прием пищи существенно не влияет на экспозицию гефитиниба. В ходе исследования с участием здоровых добровольцев, желудочная рН которых поддерживалась на уровне выше 5, экспозиция гефитиниба уменьшалась на 47%, что, вероятно, связано с ухудшением желудочной растворимости гефитиниба (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Распределение

Средний объем распределения гефитиниба после достижения равновесного состояния составляет 1400 л, что указывает на значительное его распределение в тканях. Связывание с белками плазмы составляет около 90%. Гефитиниб связывается с альбумином и α-1 кислым гликопротеином.

Данные исследований in vitro свидетельствуют, что гефитиниб является субстратом для мембранного транспортного белка PgР.

Биотрансформация

Данные исследований in vitro свидетельствуют, что CYP3A4 и CYP2D6 являются основными изоферментами 450, которые обеспечивают окислительный метаболизм гефитиниба.

В ходе исследований in vitro было установлено, что гефитиниб имеет ограниченную способность ингибировать CYP2D6. Гефитиниб не проявлял способности индуцировать ферменты в экспериментах на животных и значительно подавлять (in vitro) любые другие ферменты цитохрома Р450.

У человека гефитиниб подвергается значительному метаболизму. В выделениях были полностью определены 5 метаболитов, в плазме — 8 метаболитов. Основным определенным метаболитом был О-десметилгефитиниб, который характеризуется в 14 раз меньшей мощностью угнетения РЭФР-стимулированного роста клеток, но не ингибирует рост опухолевых клеток у мышей. Поэтому считается, что его вклад в клиническую активность гефитиниба маловероятен.

Было установлено, что образование О-десметилгефитиниба in vitro происходит с участием CYP2D6. Роль CYP2D6 в метаболическом клиренсе гефитиниба оценивалась в ходе клинического исследования с участием здоровых добровольцев, генотипованих по статусу CYP2D6. У медленных метаболизаторов не было отмечено образование О-десметилгефитиниба в концентрациях, которые можно было бы измерить. Уровни экспозиции гефитиниба в обеих группах (и медленных, и быстрых метаболизаторов) были широкими и частично совпадали, но средняя экспозиция гефитиниба была в 2 раза выше в группе медленных метаболизаторов. Увеличение у отдельных пациентов средней экспозиции без активного CYP2D6 может быть важным с клинической точки зрения, поскольку развитие побочных эффектов зависит от дозы и экспозиции.

Выведение

Гефитиниб выводится преимущественно в виде метаболитов с калом, менее 4% принятой дозы выводится почками в виде гефитиниба и его метаболитов.

Общий клиренс гефитиниба у онкологических больных составляет около 500 мл/мин, а средний конечный период полувыведения — 41 час. Применение гефитиниба 1 раз в сутки приводит к увеличению его кумуляции в 2–8 раз, а равновесная экспозиция достигается после 7–10 доз. В равновесной фазе концентрация в плазме крови обычно в 2–3 раза выше, чем после его применения с интервалом 24 часа.

Особые группы пациентов.

По результатам анализа данных популяционной фармакокинетики у больных раком не было выявлено зависимости прогнозируемой минимальной равновесной концентрации от возраста пациента, массы тела, пола, этнического происхождения или показателя клиренса креатинина (более 20 мл/мин).

Нарушение функции печени

В ходе I фазы открытого исследования при применении разовой дозы гефитиниба 250 мг у пациентов с легкими, умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени, обусловленными циррозом (по классификации Чайлд-Пью), наблюдали рост экспозиции гефитиниба во всех группах по сравнению с соответствующими показателями у здоровых добровольцев. У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени наблюдали рост экспозиции гефитиниба в среднем в 3,1 раза. Никто из пациентов не болел раком, но все имели цирроз печени и некоторые — гепатит. Такое повышение экспозиции может иметь значение с клинической точки зрения, поскольку побочные реакции зависят от дозы и экспозиции гефитиниба.

Гефитиниб оценивался в ходе клинического исследования, которое проводили с участием 41 пациента с солидными опухолями и нормальной функцией печени или с умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени (классифицированными согласно первоначальным уровнями критерия общей токсичности АСТ, щелочной фосфатазы и билирубина) вследствие метастазов в печень. Было установлено, что после ежедневного применения 250 мг гефитиниба время до равновесной фазы, общий клиренс (СmaxSS) и равновесная экспозиция (AUC24SS) были сходными для групп с нормальной функцией печени и умеренными нарушениями функции печени. Данные, полученные от 4 пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени вследствие метастазов в печень, указывают на то, что равновесные экспозиции у этих пациентов также аналогичны тем, которые наблюдаются у пациентов с нормальной функцией печени.