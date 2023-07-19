ГЕФИТИНИБ (GEFITINIBUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство группы анилинохиназолинов, селективный ингибитор тирозинкиназы рецепторов эпидермального фактора роста, экспрессию которых отмечают во многих солидных опухолях; тормозит рост различных линий опухолевых клеток человека, метастазирование и ангиогенез, а также ускоряет апоптоз опухолевых клеток, повышает противоопухолевую активность химиотерапевтических препаратов, лучевой и гормональной терапии.
После приема внутрь всасывается относительно медленно. Абсолютная биодоступность — 59%. Прием пищи не влияет на биодоступность. При рН желудочного сока выше 5 биодоступность гефитиниба снижается на 47%. Равновесная концентрация достигается после приема 7–10 доз. Регулярное назначение препарата 1 раз в сутки приводит к увеличению концентрации в крови в 2–8 раз по сравнению с однократным приемом. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови — 3–7 ч. Объем распределения гефитиниба в равновесном состоянии — 1400 л, что свидетельствует об экстенсивном распределении в тканях. Связь с белками плазмы крови (с сывороточным альбумином и α1-гликопротеином) — около 90%. Подвергается окислительному метаболизму посредством изофермента CYP 3A4 системы цитохрома Р450. In vitro незначительно ингибирует фермент CYP 2D6. Метаболизм гефитиниба происходит тремя путями: метаболизм N-пропилморфолиновой группы, деметилирование метоксильной группы на хиназолиновую часть и окислительное дефосфорилирование галогенированной фенильной группы. Основной метаболит, определяемый в плазме крови — О-десметилгефитиниб, который обладает в 14 раз меньшей фармакологической активностью по сравнению с гефитинибом в отношении клеточного роста, стимулированного эпидермальным фактором роста, что делает маловероятным его существенное влияние на клиническую активность гефитиниба. Общий плазменный клиренс гефитиниба — около 500 мл/ мин. Период полувыведения — 41 ч. Выводится в основном с калом; с мочой — менее 4% введенной дозы. При умеренно выраженной печеночной недостаточности фармакокинетика существенно не изменяется.
местно-распространенный или метастазирующий немелкоклеточный рак легкого, рефрактерный к режимам химиотерапии с использованием производных платины и доцетаксела.
внутрь, по 250 мг 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Таблетку можно растворить в 100 мл питьевой (негазированной) воды. Другие жидкости использовать нельзя.
гиперчувствительность к гефитинибу, период беременности и кормления грудью, детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность не установлена).
Со стороны органов кроветворения: часто — гематурия, носовые кровотечения; нечасто — гипокоагуляция и/или повышение частоты кровотечений на фоне приема варфарина.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — диарея (в отдельных случаях — выраженная), тошнота; часто — рвота, анорексия, стоматит, дегидратация, бессимптомное повышение активности печеночных трансаминаз; редко — панкреатит.
Со стороны органа зрения: часто — конъюнктивит, блефарит; нечасто — обратимая эрозия роговицы, нарушение роста ресниц.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — интерстициальная пневмония (3–4-я степень токсичности, вплоть до летального исхода).
Со стороны кожных покровов: очень часто — сыпь (пустулезная), зуд, сухость кожи на фоне эритемы; часто — изменения ногтей, алопеция; очень редко — токсический эпидермальный некролиз и мультиформная экссудативная эритема.
Аллергические реакции: очень редко — ангионевротический отек, крапивница.
Прочие: часто — астения.
усиливает нейтропению, вызванную применением винорелбина. Рифампицин (мощный индуктор изофермента CYP 3A4) уменьшает AUC гефитиниба на 83%. Итраконазол (ингибитор изофермента CYP 3A4) увеличивает AUC гефитиниба на 80%, что может быть клинически значимым. Лекарственные средства, значительно и длительно повышающие рН желудочного содержимого, уменьшают AUC гефитиниба на 47%. Препараты-индукторы изофермента CYP 3A4 (фенитоин, карбамазепин, барбитураты, настойка зверобоя) могут повышать метаболизм и снижать концентрацию гефитиниба в плазме крови, что может приводить к снижению его эффективности. Одновременный прием с метопрололом (субстрат для CYP 2D6) приводил к незначительному повышению (на 35%) концентрации метопролола, что не является клинически значимым.
возможные симптомы — увеличение частоты и тяжести побочных реакций, главным образом диареи и кожной сыпи. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.