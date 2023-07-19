противоопухолевое средство группы анилинохиназолинов, селективный ингибитор тирозинкиназы рецепторов эпидермального фактора роста, экспрессию которых отмечают во многих солидных опухолях; тормозит рост различных линий опухолевых клеток человека, метастазирование и ангиогенез, а также ускоряет апоптоз опухолевых клеток, повышает противоопухолевую активность химиотерапевтических препаратов, лучевой и гормональной терапии.

После приема внутрь всасывается относительно медленно. Абсолютная биодоступность — 59%. Прием пищи не влияет на биодоступность. При рН желудочного сока выше 5 биодоступность гефитиниба снижается на 47%. Равновесная концентрация достигается после приема 7–10 доз. Регулярное назначение препарата 1 раз в сутки приводит к увеличению концентрации в крови в 2–8 раз по сравнению с однократным приемом. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови — 3–7 ч. Объем распределения гефитиниба в равновесном состоянии — 1400 л, что свидетельствует об экстенсивном распределении в тканях. Связь с белками плазмы крови (с сывороточным альбумином и α 1 -гликопротеином) — около 90%. Подвергается окислительному метаболизму посредством изофермента CYP 3A4 системы цитохрома Р450. In vitro незначительно ингибирует фермент CYP 2D6. Метаболизм гефитиниба происходит тремя путями: метаболизм N-пропилморфолиновой группы, деметилирование метоксильной группы на хиназолиновую часть и окислительное дефосфорилирование галогенированной фенильной группы. Основной метаболит, определяемый в плазме крови — О-десметилгефитиниб, который обладает в 14 раз меньшей фармакологической активностью по сравнению с гефитинибом в отношении клеточного роста, стимулированного эпидермальным фактором роста, что делает маловероятным его существенное влияние на клиническую активность гефитиниба. Общий плазменный клиренс гефитиниба — около 500 мл/ мин. Период полувыведения — 41 ч. Выводится в основном с калом; с мочой — менее 4% введенной дозы. При умеренно выраженной печеночной недостаточности фармакокинетика существенно не изменяется.