Бупивакаин (Bupivacainum) (357927) - инструкция по применению ATC-классификация
Бупивакаин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: бупивакаина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит бупивакаина гидрохлорида моногидрата в перерасчете на бупивакаина гидрохлорид 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Лекарственные средства для местной анестезии. Амиды.
Код АТХ N01В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующим веществом лекарственного средства является бупивакаин — местный анестетик длительного действия амидного типа с анестезирующим и анальгезирующим эффектами. При применении высоких доз достигается хирургическая анестезия, тогда как низкие дозы приводят к сенсорной блокаде (аналгезии), что сопровождается менее выраженной моторной блокадой. Начало и продолжительность локального обезболивающего эффекта зависит от дозы и места введения препарата.
Бупивакаин обратимо блокирует проводимость импульсов по нервным волокнам, угнетая транспорт ионов натрия через клеточные мембраны нервных волокон. Подобные эффекты также могут наблюдаться на возбуждающих мембранах мозга и миокарда.
Наиболее значимым свойством бупивакаина есть длительная продолжительность его эффекта. Разница между продолжительностью эффекта бупивакаина в сочетании с адреналином и без него является относительно небольшой. Бупивакаин особенно пригоден для проведения длительной эпидуральной блокады. Более низкие концентрации меньше влияют на волокна двигательных нервов и имеют меньшую продолжительность эффекта, а также могут быть пригодными для длительного обезболивания, например во время родов или в послеоперационный период.
Фармакокинетика.
Скорость абсорбции зависит от дозы, пути введения и перфузии на месте введения. Межреберные блокады приводят к высшим концентрациям в плазме крови (4 мг/л после введения дозы 400 мг) благодаря быстрой абсорбции, тогда как подкожные инъекции в область живота приводят к самым низким концентраций в плазме. У детей быстрая абсорбция и высокие концентрации в плазме наблюдаются при каудальной блокаде (примерно 1,0–1,5 мг/л после введения дозы 3 мг/кг).
Бупивакаин абсорбируется из эпидурального пространства полностью с последующей двухфазной моделью полувыведения: начальный период полувыведения составляет 7 минут, следующий — 6 часов. Медленная абсорбция является фактором, ограничивающим скорость выведения бупивакаина и объясняет, почему период полувыведения является большим после эпидурального применения, чем после внутривенного введения.
Объем распределения бупивакаина в равновесном состоянии составляет около 73 л, коэффициент печеночной экстракции — примерно 0,4, общий клиренс составляет 0,58 л/мин, а период полувыведения — 2,7 часа.
Период полувыведения у новорожденных до 8 часов длиннее, чем у взрослых. С 3 месяцев период полувыведения такой же, как у взрослых.
Фармакокинетика у детей сходна с таковой у взрослых.
Связывание с белками плазмы составляет примерно 96%, связывание преимущественно происходит с α1-кислым гликопротеином. После значительного хирургического вмешательства уровень этого белка может повыситься и дать большую общую плазменную концентрацию бупивакаина. Однако, концентрация несвязанного бупивакаина остается неизменной. Это объясняет, почему плазменные концентрации, которые превышают токсичные уровни, могут хорошо переноситься.
Бупивакаин почти полностью метаболизируется в печени, преимущественно путем ароматического гидроксилирования до 4-гидроксибупивакаина и путем N-деалкилирования до пипеколилксилидина (РРХ), причем оба эти пути опосредованны цитохромом Р450 3А4. Таким образом, клиренс зависит от печеночной перфузии и активности метаболизирующего фермента.
Бупивакаин проходит через плацентарный барьер. Концентрация свободного бупивакаина одинакова у беременной и плода. Однако, общая плазменная концентрация ниже у плода, который имеет низкую степень связывания с белками.
Показания
Бупивакаин, 0,5% раствор применять для проведения местной анестезии путем чрескожной инфильтрации, периферической (-их) нервной (-ых) блокады (блокад) и центральной невральной блокады (каудальной или эпидуральной), то есть применяется специалистом в ситуациях, когда необходимо добиться длительной анестезии. Поскольку сенсорная нервная блокада более выражена, чем моторная блокада, Бупивакаин особенно эффективен в облегчении боли, например во время родов.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу, к местным анестетикам амидного типа или к другим компонентам препарата.
Бупивакаин не следует применять для внутривенной регионарной анестезии (блокада Биера).
Бупивакаин не следует применять для эпидуральной анестезии пациентам с выраженной артериальной гипотензией, например, в случае кардиогенного или гиповолемического шока.
Эпидуральная анестезия независимо от применяемого местного анестетика имеет свои противопоказания, которые включают: заболевания нервной системы в активной стадии, такие как менингит, полиомиелит, внутричерепное кровоизлияние, подострая комбинированная дегенерация спинного мозга вследствие пернициозной анемии и опухолей головного и спинного мозга; туберкулез позвоночника; гнойная инфекция кожи в месте или рядом с участком проведения люмбальной пункции; нарушение свертываемости крови или текущее лечение антикоагулянтами.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует соблюдать осторожность при применении бупивакаина вместе с лекарственными средствами, по структуре подобными местным анестетикам, такими как антиаритмические средства класса ІВ, поскольку их токсические эффекты являются аддитивными.
Специфических исследований взаимодействий между местными анестетиками и антиаритмическими средствами класса III (например, амиодарон) не проводили, поэтому в случае одновременного применения рекомендуется соблюдать осторожность (см. также раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Процедуры с применением регионарных или местных анестетиков, за исключением простейших, всегда следует проводить при наличии оборудования, необходимого для проведения реанимационных мероприятий. Нужно установить внутривенные катетеры еще до начала применения местного анестетика при проведении крупных блокад.
Сообщали об остановке сердца и летальном исходе при применении бупивакаина для эпидуральной анестезии или блокады периферических нервов. Иногда реанимация была осложнена или невозможна, несмотря на адекватную терапию.
Большие блокады периферических нервов могут потребовать применения больших объемов местного анестетика на сильно васкуляризированных участках, часто вблизи крупных сосудов. В таких случаях существует риск внутрисосудистой инъекции и/или системной абсорбции, что может привести к высоким концентрациям в плазме крови.
Как и все местные анестетики, бупивакаин в высоких дозах может вызвать острые токсические эффекты со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Это особенно касается случайного внутрисосудистого введения или инъекций в сильно васкуляризированные участки.
Некоторые методики регионарной анестезии могут быть связаны с тяжелыми побочными реакциями, а именно:
- эпидуральная анестезия может вызвать угнетение сердечно-сосудистой функции, особенно в случаях сопутствующей гиповолемии. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушением сердечно-сосудистой функции;
- в единичных случаях ретробульбарные инъекции могут достигать черепного субарахноидального пространства и вызывать, например, временную слепоту, сердечно-сосудистую недостаточность, апноэ и судороги. Эти симптомы следует немедленно лечить;
- ретро- и околобульбарные инъекции местных анестетиков могут представлять определенный риск развития устойчивой дисфункции глазных мышц. Основными причинами являются травматическое поражение нервов и/или местные токсические эффекты на мышцы и нервы вследствие введения местного анестетика. Степень таких осложнений зависит от степени травмы, концентрации местного анестетика и продолжительности его экспозиции. По этой причине следует выбирать самую низкую эффективную дозу. Случайные интраваскулярные введения в область шеи и головы могут вызвать церебральные симптомы даже в низких дозах;
- парацервикальная блокада иногда может привести к брадикардии или тахикардии у плода, поэтому сердечный ритм плода следует тщательно контролировать.
Следует соблюдать осторожность при наличии у пациентов AV-блокады II или III степени, поскольку местные анестетики могут снизить проводимость миокарда. Пациенты пожилого возраста, пациенты с тяжелыми заболеваниями печени и тяжелыми нарушениями функции почек, пациентки на поздних стадиях беременности или пациенты, общее состояние которых плохое, также требуют особого внимания.
Пациенты, которых лечат антиаритмическими лекарственными средствами III класса (например, амиодароном), должны находиться под тщательным наблюдением. Кроме того, следует учитывать необходимость ЭКГ-мониторинга у таких пациентов, поскольку кардиологические эффекты бупивакаина и антиаритмических лекарственных средств III класса могут быть аддитивными.
Эпидуральная анестезия может привести к снижению артериального давления и брадикардии. Этот риск можно уменьшить, например, путем инъекции сосудосуживающих лекарственных средств. Снижение артериального давления следует корректировать немедленно, например, путем внутривенного введения симпатомиметиков, которое при необходимости повторяют.
В пострегистрационных период сообщали о случаях хондролиза у пациентов, получавших длительные внутрисуставные инфузии местных анестетиков после хирургических вмешательств. В большинстве случаев, о которых сообщали, хондролиз поражал плечевой сустав. Учитывая множественные этиологические факторы и противоречивость информации в научной литературе относительно механизма действия, причинно-следственная связь не установлена. Длительные внутрисуставные инфузии не являются одобренным показанием для препарата Бупивакаин.
Это лекарственное средство содержит 4,1 ммоль/дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, применяющих натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Бупивакаин должны вводить только врачи, имеющие опыт проведения регионарной анестезии или введение препарата следует осуществлять под их наблюдением. Необходимо применять малые дозы, позволяющие достичь достаточной степени анестезии.
Важно соблюдать особую осторожность для предотвращения случайных внутрисосудистых инъекций. Рекомендуется проводить аспирационную пробу перед введением общей дозы, а также во время введения общей дозы. Общую дозу следует вводить медленно, со скоростью 25–50 мг/мин или отдельными дозами, поддерживая постоянный вербальный контакт с пациентом и контролируя сердечный ритм.
При эпидуральном введении следует ввести тестовую дозу 3–5 мл бупивакаина с адреналином, поскольку случайная внутрисосудистая инъекция может вызвать, например, кратковременное повышение частоты сердцебиения, а случайная интратекальная инъекция может вызвать спинальную блокаду. При возникновении симптомов интоксикации введение препарата следует немедленно прекратить.
Ниже приведены рекомендуемые дозы. Дозировку следует корректировать в зависимости от степени блокады и общего состояния пациента.
Для инфильтрационной анестезии следует вводить 5–30 мл Бупивакаина 5 мг/мл (25–150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Для межреберной блокады следует вводить по 2–3 мл Бупивакаина 5 мг/мл (10–15 мг бупивакаина гидрохлорида) на один нерв до общего количества 10 нервов.
Для блокад больших нервов (например эпидуральной, сакральной и анестезии плечевого сплетения) следует вводить 15–30 мл Бупивакаина 5 мг/мл (75–150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Для акушерской анестезии (например эпидуральной анестезии и каудальной анестезии при влагалищных родах или вакуум-экстракции) следует вводить 6–10 мл Бупивакаина 5 мг/мл (30–50 мг бупивакаина гидрохлорида). Приведенные дозы являются начальными, их введение при необходимости можно повторять каждые 2–3 часа.
Для эпидуральной блокады (при проведении кесарева сечения) следует вводить 15–30 мл Бупивакаина 5 мг/мл (75–150 мг бупивакаина гидрохлорида).
При использовании комбинации с опиоидными препаратами дозу бупивакаина следует снизить.
Во время проведения инфузии нужно регулярно контролировать артериальное давление, частоту сердцебиения и наблюдать за состоянием пациента относительно возможных симптомов интоксикации. При наличии признаков токсического эффекта инфузию следует немедленно прекратить.
Максимальные рекомендованные дозы.
Максимальная рекомендованная доза, применяемая в течение одного и того же случая, рассчитывается по норме 2 мг/кг массы тела; для взрослых максимальная доза составляет 150 мг в течение 4 часов, то есть 30 мл Бупивакаина 5 мг/мл (150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Максимальная рекомендованная доза в сутки составляет 400 мг. Общую дозу следует корректировать в зависимости от возраста пациента, общего состояния здоровья и других значимых обстоятельств.
Дети
Лекарственное средство Бупивакаин не назначать детям.
Побочные реакции
Побочные эффекты, вызванные самым препаратом, может быть трудно отличить от физиологических эффектов блокады нервов (например снижение артериального давления, брадикардия), явлений, вызванных непосредственно пункцией иглой (в частности повреждения нервов), или явлений, косвенной причиной которых стала пункция иглой (таких как эпидуральный абсцесс).
Неврологические повреждения являются редкими, но хорошо известными последствиями регионарной, особенно эпидуральной и спинальной анестезии.
|Клас систем органов
|Частота
|Симптомы
|Со стороны иммунной системы
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Алергические реакции, анафилактический шок
|Со стороны нервной системы
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Парестезия, головокружение
|Нечасто (≥1/1000, <1/100)
|Симптомы токсичности со стороны ЦНС (судороги, околоротовая парестезия, онемение языка, гиперакузия, нарушения зрения, потеря сознания, тремор, легкое головокружение, звон в ушах, дизартрия)
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Невропатия, поражение периферических нервов, арахноидит, парез, параплегия
|Со стороны органов зрения
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Двоение в глазах
|Со стороны сердца
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Брадикардия
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Остановка сердца, сердечные аритмии
|Со стороны сосудов
|Очень часто (≥1/10)
|Артериальна гипотензия
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Артериальна гипертензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Угнетение дыхания
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень часто (≥1/10)
|Тошнота
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Рвота
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Задержка мочи
Сообщение о нежелательных побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важны. Они позволяют проводить непрерывный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
1 год.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл в ампуле. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.