Фармакодинамика.

Будесонид — это глюкокортикостероид с сильным местным противовоспалительным действием, частота и тяжесть побочных эффектов которого ниже, чем у пероральных кортикостероидов.

Местный противовоспалительный эффект

Точный механизм действия глюкокортикостероидов при лечении бронхиальной астмы до конца не выяснен. Вероятно, играют важную роль противовоспалительные эффекты с участием Т-клеток, эозинофилов и тучных клеток. Эти реакции заключаются в ингибировании высвобождения медиаторов воспаления и угнетении опосредованного цитокинами иммунного ответа. Сила действия будесонида, измеряемая как родство к глюкокортикостероидному рецептору, примерно в 15 раз превышает силу действия преднизолона.

Клиническое исследование с участием пациентов с бронхиальной астмой, в котором сравнивались ингаляционная и пероральная лекарственные формы будесонида в дозах, рассчитанных для достижения близкой по значению системной биодоступности, показало статистически значимое преимущество эффективности ингаляционного будесонида, в отличие от перорального будесонида, по сравнению с плацебо. Таким образом, терапевтический эффект стандартных доз ингаляционного будесонида может в значительной степени объясняться непосредственным действием на дыхательные пути.

В провокационном исследовании в результате предварительного лечения будесонидом в течение 4 недель наблюдалось уменьшение сужения бронхов при астматических реакциях как немедленного, так и позднего типов.

Реактивность дыхательных путей

Будесонид оказывает противовоспалительное действие, что приводит к уменьшению сужения бронхов при аллергических реакциях как немедленного, так и позднего типов. У пациентов с гиперреактивностью бронхов будесонид снижает реактивность дыхательных путей на гистамин и метахолин.

Исследования доказали, что чем раньше начнется лечение будесонидом после возникновения проявлений бронхиальной астмы, тем большее улучшение легочной функции можно ожидать.

В исследованиях с участием здоровых добровольцев при применении препарата в форме суспензии для ингаляции наблюдалось дозозависимое влияние на уровень кортизола в плазме крови и моче. При применении в рекомендуемых дозах будесонид значительно меньше влияет на функцию надпочечниковых желез, чем преднизон в дозе 10 мг, что подтверждено анализами на АКТГ.

У детей старше 3 лет не отмечалось системное влияние после приема доз до 400 мг в сутки. После приема от 400 до 800 мг/сут мог появиться системный эффект, в случае применения доз более 800 мг/сут такой эффект наблюдался часто.

Бронхиальная астма физического напряжения

Терапия ингаляционным будесонидом эффективно применялась для профилактики вызванных физической нагрузкой приступов астмы.

Воздействие на концентрацию кортизола в плазме крови

В исследованиях с участием здоровых добровольцев при применении будесонида в форме суспензии для распыления наблюдалось дозозависимое влияние на уровень кортизола в плазме крови и моче. Будесонид при применении в рекомендуемых дозах значительно меньше влияет на функцию надпочечниковых желез, чем преднизон в дозе 10 мг, что подтверждено анализами на АКТГ.