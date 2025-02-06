Аква Спрей Окси (Aqua Spray Oxy) (357250) - инструкция по применению ATC-классификация
Аква Спрей Окси инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: oxymetazoline;
1 мл раствора содержит оксиметазолина гидрохлорида 0,5 мг;
вспомогательные вещества: кислота лимонная, моногидрат; натрия цитрат; глицерин; бензалкония хлорида раствор; вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей назальный, дозированный.
Основные физико-химические свойства: почти прозрачный, от бесцветного до слегка желтоватого оттенка раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики, простые препараты.
Код АТХ R01A A05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
АКВА СПРЕЙ ОКСИ относится к группе местных сосудосуживающих средств. Оксиметазолин оказывает симпатомиметическое и сосудосуживающее действие, устраняя отек слизистой оболочки носа. Сужает сосуды в месте нанесения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, уменьшает выделения из носа. Восстанавливает носовое дыхание. Устранение отека слизистой оболочки носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух, полости среднего уха, что предотвращает развитие бактериальных осложнений.
Оксиметазолин оказывает противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия во время проведения клинических исследований было доказано более быстрое и эффективное устранение симптомов острого ринита (заложенности носа, ринореи, чихания, ухудшенного самочувствия).
Двойное слепое сравнительное исследование с параллельными группами, проведенное с участием 247 пациентов, показало быстрое и лучшее улучшение типичных симптомов острого ринита (заложенный нос, насморк, чихание, ухудшенное самочувствие) (р < 0,05) за счет комбинации сосудосуживающего, противовирусного, противовоспалительного и антиоксидантного эффектов оксиметазолина. Таким образом, лечение с помощью 0,05% оксиметазолина, назального спрея, по сравнению с физиологическим раствором значительно сокращает продолжительность простуды в среднем от 6 до 4 дней (р < 0,001).
Фармакокинетика.
Эффект действия оксиметазолина наступает в течение нескольких секунд.
Эффект действия назального спрея оксиметазолина 0,05% измеряли методом открытого исследования и установили в среднем после 20,6 секунды. Этот вывод был проверен в сравнении с изотоническим солевым раствором в двойном слепом сравнительном исследовании с параллельными группами, проведенном с участием 247 пациентов: в среднем начало действия наблюдалось через 25 секунд. Продолжительность действия препарата — до 12 часов.
При местном назальном применении в терапевтических концентрациях не раздражает слизистой оболочки носа, не вызывает гиперемии. Период полувыведения составляет примерно 35 часов после применения препарата. 2,1% препарата выводится почками, приблизительно 1,1% — с калом.
Показания
Острые респираторные заболевания, сопровождающиеся заложенностью носа.
Аллергический ринит.
Вазомоторный ринит.
Для восстановления дренажа и носового дыхания при заболеваниях придаточных пазух полости носа, евстахиите.
Для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Сухой ринит.
После транссфеноидальной гипофизэктомии или других хирургических вмешательств, которые касаются твердой мозговой оболочки.
Детский возраст до 6 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение оксиметазолина и:
- трициклических антидепрессантов;
- ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) типа транилципромина;
- гипертензивных препаратов
может привести к повышению артериального давления. Не следует комбинировать эти препараты, если это возможно.
При передозировке оксиметазолина или при его заглатывании, или при применении одновременно или сразу после трициклических антидепрессантов и/или ингибиторов МАО возможно повышение артериального давления.
Особенности применения
В нижеприведенных случаях препарат следует применять только после тщательной оценки соотношения польза-риск:
- повышенное внутриглазное давление, особенно при закрытоугольной глаукоме;
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (например, ишемическая болезнь сердца) и артериальная гипертензия;
- феохромоцитома;
- метаболические нарушения (например, гипертиреоз, сахарный диабет);
- гиперплазия предстательной железы;
- порфирия;
- при применении ингибиторов МАО и других лекарственных средств, которые потенциально повышают артериальное давление.
Длительное применение и передозировка противоотечного средства для носа может привести к уменьшению эффективности действия препарата. Злоупотребление этим средством может вызвать медикаментозный ринит, атрофию слизистых оболочек, реактивную гиперемию слизистой оболочки носа (обратный эффект).
Консервант (бензалкония хлорид), содержащийся в препарате, может вызвать отек слизистой оболочки носа, особенно при длительном применении. Если такая реакция (хронически заложен нос) подозревается, следует применять другой назальный препарат без каких-либо консервантов. Если такой препарат недоступен, следует рассмотреть применение другой лекарственной формы.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям от 6 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Указанную разовую дозу не применять более 3 раз в сутки. Не применять дозы, выше рекомендованных. Препарат применять не дольше 7 дней.
Дети
Не применять препарат детям до 6 лет.
Побочные реакции
Частота возникновения классифицируется таким образом: очень часто (≥ 10%), часто (≥ 1% — < 10%), нечасто (≥ 0,1% — < 1%), редко (≥ 0,01% — < 0,1%), очень редко или единичные случаи (< 0,01%).
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения
Часто: изжога или сухость слизистой оболочки носа, чихание.
Нечасто: увеличение отека слизистой оболочки, кровотечение из носа после прекращения применения.
Очень редко: апноэ у новорожденных и детей младшего возраста.
Со стороны костно-мышечной системы
Очень редко: судороги (преимущественно у детей).
Со стороны нервной системы
Очень редко: беспокойство, бессонница, утомляемость (сонливость, седативный эффект), головная боль, галлюцинации (особенно у детей).
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко: ощущение сердцебиения, тахикардия, артериальная гипертензия.
Очень редко: аритмия.
Со стороны иммунной системы
Нечасто: реакции гиперчувствительности (сыпь, зуд, ангионевротический отек).
Срок годности
2 года.
Срок годности после первого вскрытия — 6 месяцев.
Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл во флаконе полимерном с распылителем назальным. По 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Публичное акционерное общество «Химфармзавод «Красная звезда».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61010, Украина, Харьковская область, город Харьков, улица Гордиенковская, дом 1.