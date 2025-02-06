Фармакодинамика.

АКВА СПРЕЙ ОКСИ относится к группе местных сосудосуживающих средств. Оксиметазолин оказывает симпатомиметическое и сосудосуживающее действие, устраняя отек слизистой оболочки носа. Сужает сосуды в месте нанесения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, уменьшает выделения из носа. Восстанавливает носовое дыхание. Устранение отека слизистой оболочки носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух, полости среднего уха, что предотвращает развитие бактериальных осложнений.

Оксиметазолин оказывает противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия во время проведения клинических исследований было доказано более быстрое и эффективное устранение симптомов острого ринита (заложенности носа, ринореи, чихания, ухудшенного самочувствия).

Двойное слепое сравнительное исследование с параллельными группами, проведенное с участием 247 пациентов, показало быстрое и лучшее улучшение типичных симптомов острого ринита (заложенный нос, насморк, чихание, ухудшенное самочувствие) (р < 0,05) за счет комбинации сосудосуживающего, противовирусного, противовоспалительного и антиоксидантного эффектов оксиметазолина. Таким образом, лечение с помощью 0,05% оксиметазолина, назального спрея, по сравнению с физиологическим раствором значительно сокращает продолжительность простуды в среднем от 6 до 4 дней (р < 0,001).

Фармакокинетика.

Эффект действия оксиметазолина наступает в течение нескольких секунд.

Эффект действия назального спрея оксиметазолина 0,05% измеряли методом открытого исследования и установили в среднем после 20,6 секунды. Этот вывод был проверен в сравнении с изотоническим солевым раствором в двойном слепом сравнительном исследовании с параллельными группами, проведенном с участием 247 пациентов: в среднем начало действия наблюдалось через 25 секунд. Продолжительность действия препарата — до 12 часов.

При местном назальном применении в терапевтических концентрациях не раздражает слизистой оболочки носа, не вызывает гиперемии. Период полувыведения составляет примерно 35 часов после применения препарата. 2,1% препарата выводится почками, приблизительно 1,1% — с калом.