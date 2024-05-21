диетическая добавка Виноксин Форте предназначена только для взрослых. Лица, принимающие любые лекарственные средства, должны употреблять Виноксин Форте при условии медицинского наблюдения. Употребление диетической добавки противопоказано при индивидуальной чувствительности к ее компонентам, в детском возрасте до 18 лет, во время беременности и лактации, при острой стадии геморрагического инсульта; тяжелой ИБС, тяжелых формах аритмий.

С осторожностью употреблять при склонности к кровотечениям, компоненты продукта снижают вязкость крови.

Лицам с каким-либо заболеванием перед употреблением этого продукта необходима консультация врача.

Диетическая добавка Виноксин Форте не предназначена для лечения, не должна использоваться в качестве замены полноценного рациона питания.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не превышайте рекомендованную суточную дозу.