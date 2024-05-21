Виноксин® Форте (Vinoxin Forte) (357113) - инструкция по применению Диетические добавки
Виноксин Форте инструкция по применению
Характеристика
комплексные свойства Виноксина Форте, проявляемые в отношении системы кровообращения, обусловлены совокупным эффектом комбинации натуральных экстрактов барвинка, омелы и гинкго билоба. Биологически активные вещества растений, входящих в состав Виноксина Форте, способствуют: поддержанию нормального сердечного, мозгового и периферического кровообращения, стабилизации АД; оптимальной вязкости крови с целью улучшения обеспечения кислородом и метаболизма в тканях головного мозга, сердца, конечностей и внутренних органов. Флавоноиды гинкго билоба в составе диетической добавки тормозят процессы старения клеток, способствуют усилению функции памяти и концентрации, предотвращают головокружение.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Рекомендации по употреблению
диетическую добавку Виноксин Форте рекомендуется употреблять взрослым внутрь до еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды.
Суточная доза составляет: для взрослых — по 1 капсуле 2 раза в сутки или по рекомендации врача.
Срок употребления: определяет врач индивидуально.
Особые указания
диетическая добавка Виноксин Форте предназначена только для взрослых. Лица, принимающие любые лекарственные средства, должны употреблять Виноксин Форте при условии медицинского наблюдения. Употребление диетической добавки противопоказано при индивидуальной чувствительности к ее компонентам, в детском возрасте до 18 лет, во время беременности и лактации, при острой стадии геморрагического инсульта; тяжелой ИБС, тяжелых формах аритмий.
С осторожностью употреблять при склонности к кровотечениям, компоненты продукта снижают вязкость крови.
Лицам с каким-либо заболеванием перед употреблением этого продукта необходима консультация врача.
Диетическая добавка Виноксин Форте не предназначена для лечения, не должна использоваться в качестве замены полноценного рациона питания.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не превышайте рекомендованную суточную дозу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.