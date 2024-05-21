Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставыАртросульфур C (Artrosulfur C)

Артросульфур C (Artrosulfur C) (357109) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Артросульфур C (Artrosulfur C)
Цена в городе Киев
от 819,08 грн
Без рецепта
28 шт от 819,08 грн
В наличии в 417 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Количество штук в упаковке
28 шт.
Диетические добавки
11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы