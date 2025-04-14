Артросульфур C (Artrosulfur C)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1229,14
Экономия при брони: -39,50 грн
1189,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1271,38
Экономия при брони: -77,15 грн
1194,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
767,29
Экономия при брони: -37,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1275,91
Экономия при брони: -80,72 грн
1195,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1256,82
Экономия при брони: -122,54 грн
1134,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
806,10
Экономия при брони: -124,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1075,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1075,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1204,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
361,18
Экономия при брони: -21,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1262,93
Экономия при брони: -251,30 грн
1011,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1285,28
Экономия при брони: -139,13 грн
1146,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1204,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1243,36
Экономия при брони: -48,87 грн
1194,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1204,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1204,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1236,66
Экономия при брони: -51,21 грн
1185,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1280,48
Экономия при брони: -86,14 грн
1194,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1204,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Mistral Capital Management
1259,71
Экономия при брони: -72,87 грн
1186,84 грн