Ангитон (Angiton) (357105) - инструкция по применению Диетические добавки
Ангитон инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка Ангитон за счет синергического действия активных компонентов обладает ангиопротекторными, венотоническими и лимфотоническими свойствами.
Венотоническое свойство сухого экстракта коры иглицы колючей обусловлено адренергическими механизмами двух уровней, а именно:
- непосредственной стимуляцией постсинаптических α-адренорецепторов гладкомышечных клеток сосудистой стенки;
- непрямым воздействием в результате высвобождения норадреналина из гранул пресинаптических нервных окончаний.
Экстракт коры иглицы колючей способствует повышению тонуса стенок и клапанного аппарата венозных и лимфатических сосудов.
Гесперидин метилхалькон по сравнению с гесперидином обладает более высокой растворимостью в воде для обеспечения лучшего всасывания в пищеварительном тракте.
По своему химическому строению гесперидин относится к γ-бензопиронам, относящимся к представителям группы биологически активных веществ — биофлавоноидам. Гесперидин оказывает мощное антиоксидантное действие, способствует уменьшению выраженности воспаления и отека, укреплению коллагена и эластина. Гесперидин также поддерживает здоровье глаз, обладает стабилизирующими свойствами в отношении кровеносных сосудов. Поддерживает целостность сосудов и улучшает прочность капилляров.
Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует улучшению эластичности сосудов, нормализации проницаемости капилляров, нормальному кроветворению и повышению защитных сил организма.
Диетическая добавка Ангитон способствует повышению тонуса вен и, что крайне важно, ускорению транспорта лимфы. Относительно клеточных и молекулярных механизмов действия этой диетической добавки — ее важная способность заключается в содействии угнетению аутоагрессивности лейкоцитов и макрофагов, а также блокаде синтеза локальных медиаторов воспаления.
При систематическом употреблении Ангитон способствует уменьшению выраженности проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы.
Рекомендации по употреблению
Ангитон рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник сапонина (рускогенина), биофлавоноидов (гесперидина), витамина С с целью:
нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях и венах прямой кишки;
уменьшения ощущения тяжести, отека нижних конечностей;
ангиопротекторного и капилляростабилизирующего действия.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза:
взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше — по 1 капсуле 2 раза в сутки.
Капсулы запивать стаканом питьевой воды комнатной температуры.
Длительность применения — 2 мес, далее 2 мес перерыва.
Курс можно повторять 2–3 раза в год.
Перед началом употребления рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
чувствительность к составляющим компонентам; заболевания почек в стадии декомпенсации.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.