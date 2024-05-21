диетическая добавка Ангитон за счет синергического действия активных компонентов обладает ангиопротекторными, венотоническими и лимфотоническими свойствами.

Венотоническое свойство сухого экстракта коры иглицы колючей обусловлено адренергическими механизмами двух уровней, а именно:

непосредственной стимуляцией постсинаптических α-адренорецепторов гладкомышечных клеток сосудистой стенки;

непрямым воздействием в результате высвобождения норадреналина из гранул пресинаптических нервных окончаний.

Экстракт коры иглицы колючей способствует повышению тонуса стенок и клапанного аппарата венозных и лимфатических сосудов.

Гесперидин метилхалькон по сравнению с гесперидином обладает более высокой растворимостью в воде для обеспечения лучшего всасывания в пищеварительном тракте.

По своему химическому строению гесперидин относится к γ-бензопиронам, относящимся к представителям группы биологически активных веществ — биофлавоноидам. Гесперидин оказывает мощное антиоксидантное действие, способствует уменьшению выраженности воспаления и отека, укреплению коллагена и эластина. Гесперидин также поддерживает здоровье глаз, обладает стабилизирующими свойствами в отношении кровеносных сосудов. Поддерживает целостность сосудов и улучшает прочность капилляров.

Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует улучшению эластичности сосудов, нормализации проницаемости капилляров, нормальному кроветворению и повышению защитных сил организма.

Диетическая добавка Ангитон способствует повышению тонуса вен и, что крайне важно, ускорению транспорта лимфы. Относительно клеточных и молекулярных механизмов действия этой диетической добавки — ее важная способность заключается в содействии угнетению аутоагрессивности лейкоцитов и макрофагов, а также блокаде синтеза локальных медиаторов воспаления.

При систематическом употреблении Ангитон способствует уменьшению выраженности проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы.