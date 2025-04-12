Мирофурил капсулы (Mirofuril capsules)
Мирофурил капсулы инструкция по применению
Состав
действующее вещество: nifuroxazide;
1 капсула содержит нифуроксазида 200 мг;
вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат;
оболочка капсулы: титана диоксид (Е 171), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы белого цвета размера 0, наполненные порошком желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства, применяемые для лечения кишечных инфекций. Нифуроксазид.
Код ATС А07А Х03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нифуроксазид является противомикробным препаратом, производным нитрофурана. Механизм действия не полностью выяснен. Антимикробные и противопаразитарные свойства нифуроксазида, возможно, обусловлены наличием аминогруппы. Локальная активность и отсутствие проникновения в органы и ткани организма обусловливает уникальность нифуроксазида по сравнению с другими производными нитрофурана, поскольку отсутствует системное действие этого антидиарейного препарата. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E.coly, Salmonellae, Shigellae.
Фармакокинетика.
Нифуроксазид после перорального применения практически не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта и не попадают в органы и ткани, 99% примененного препарата остается в кишечнике. Метаболизм нифуроксазида происходит в кишечнике, около 20% принятого количества выводится в неизмененном виде. Нифуроксазид и его метаболиты выводятся с калом. Скорость выведения препарата зависит от количества принятого лекарственного средства и от моторики желудочно-кишечного тракта. В целом выведение нифуроксазида медленное, он остается в желудочно-кишечном тракте в течение длительного времени.
В терапевтических дозах нифуроксазид практически не подавляет нормальную микрофлору кишечника, не вызывает появления устойчивых микробных форм, а также развитие перекрестной устойчивости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Лечебный эффект достигается с первых часов лечения.
Показания
Острая диарея инфекционной этиологии.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, производным нитрофурана и другим компонентам препарата;
- непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахаразы и изомальтазы;
- беременность;
- дети в возрасте младше 6 лет (для данной лекарственной формы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нифуроксазид не рекомендуется применять одновременно с сорбентами, препаратами, в состав которых входит спирт, препаратами, которые могут вызвать антабусные реакции, и с препаратами, угнетающими центральную нервную систему (ЦНС).
В случае приема других лекарственных средств (в том числе безрецептурных) перед применением препарата Мирофурил следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
Лечение нифуроксазидом не исключает диетического режима и регидратации. Если диарея не прекращается после 3 суток лечения, необходимо пересмотреть дозировку и принять решение о регидратации. При необходимости применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста и состояния пациента и интенсивности диареи.
В случае назначения пероральной или внутривенной регидратации необходимо следовать инструкциям по разведению и применению предназначенных для этого растворов. Если нет необходимости такой регидратации, нужно обеспечить компенсацию потери жидкости употреблением большого количества напитков, содержащих соль и сахар (из расчета средней суточной потребности в 2 литрах воды).
Следует учитывать рекомендации по диетическому режиму во время диареи: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и напитков. Следует отдать предпочтение рису. Решение о применении молочных продуктов принимают в зависимости от конкретного случая.
Если диарея сопровождается клиническими проявлениями, указывающие на агрессивные явления (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), нифуроксазид нужно назначать вместе с антибактериальными лекарственными средствами, которые применяют для лечения кишечных инфекций, поскольку препарат не всасывается в кишечнике и не поступает в системный кровоток. Препарат не назначать в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.
Мирофурил содержит сахарозу, что следует учитывать при назначении препарата больным сахарным диабетом. Не следует назначать пациентам с наследственными нарушениями толерантности к сахарозе, фруктозе.
В ходе лечения употребление алкоголя строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, чувством жара на лице и в верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
При появлении симптомов гиперчувствительности (одышка, сыпь, зуд) следует прекратить прием препарата.
В случае непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать данный препарат.
Следует учитывать, что капсулы Мирофурил содержат сахарозу (см. раздел «Противопоказания»).
Содержание хлебных единиц в разовых и суточных дозах препарата:
|Одноразовая и суточная дозы в зависимости от возраста
|Количество хлебных единиц (ХЕ)
|Дети в возрасте 6 — 18 лет
|Разовая доза 200 мг
|0,0071
|Суточная доза 600–800 мг
|0,0213–0,0284
|Взрослые
|Разовая доза 200 мг
|0,0071
|Суточная доза 800 мг
|0,0284
Способ применения и дозы
Принимать внутрь, независимо от приема пищи.
Детям в возрасте 6 — 18 лет: 200 мг 3–4 раза в сутки (интервал между приемами 6–8 часов).
Взрослым 200 мг 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 часов).
Продолжительность курса лечения 5–7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применять препарат только согласно способу применения и в дозах, указанных в инструкции. Перед применением лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 6 лет (для данной лекарственной формы).
Побочные реакции
Аллергические реакции (зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). Возникновение аллергической реакции требует отмены препарата. В дальнейшем больному необходимо избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана. Со стороны кроветворной и лимфатической системы сообщалось об одном случае нейтропении.
Возможно возникновение временной боли в животе, тошнота, рвота, усиление диареи.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 капсул в блистере, по 2 или по 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АВС Фармачеутичи С.п.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Кантоне Моретти, 29 (Локалита Сан Бернардо) 10015 — Ивреа (ТО), Италия.