фармакодинамика. Механизм действия . Торасемид действует как салуретик, его действие связано с угнетением почечной абсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле.

Фармакодинамические эффекты . У человека диуретический эффект быстро достигает своего максимума в течение первых 2–3 ч после в/в и перорального применения соответственно и остается постоянным на протяжении почти 12 ч. У здоровых добровольцев в диапазоне доз 5–100 мг отмечено пропорциональное логарифму дозы повышение диуреза (петлевая активность диуретика). Повышение диуреза зарегистрировано даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства, например дистально действующие эффективные диуретики тиазидного ряда, уже не оказывали нужного эффекта (например при почечной недостаточности). Благодаря такому механизму действия торасемид приводит к уменьшению отеков. В случае сердечной недостаточности торасемид уменьшает проявления заболевания и улучшает функционирование миокарда за счет снижения пре- и постнагрузки. После приема внутрь антигипертензивное действие торасемида развивается постепенно, начиная с 1-й недели после начала лечения. Максимум антигипертензивного действия достигается не позднее чем через 12 нед. Торасемид снижает АД за счет снижения ОПСС. Это влияние объясняется нормализацией нарушенного электролитного баланса главным образом за счет снижения повышенной активности свободных ионов кальция в клетках мышц артериальных сосудов, что выявлено у пациентов с АГ.

Вероятно, это влияние снижает повышенную восприимчивость сосудов к эндогенным вазопрессорным веществам, например катехоламинам.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение . После перорального применения торасемид быстро и полностью всасывается. C max в сыворотке крови достигается в течение 1–2 ч. Биодоступность составляет 80–90%, При условии полного всасывания максимальное значение эффекта первого прохождения не превышает 10–20%. Согласно данным двух исследований пища снижает скорость (динамическую составляющую) всасывания торасемида (снижается C max и увеличивается t max ), но не влияет на общую абсорбцию. Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет более 99%, а у его метаболитов М 1 , М 3 , и М 5 — 86; 95 и 97% соответственно. Кажущийся объем распределения (Vz) составляет 16 л.

Метаболизм . В организме человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов — М 1 , М 3 и М 5 . Доказательства существования других метаболитов отсутствуют. Метаболиты М 1 , М 3 и М 5 образуются в результате окисления метильной группы, которая находится на фенольном кольце, до карбоновой кислоты, метаболит М 3 образуется в результате гидроксилирования фенольного кольца. Метаболиты М 2 и М 4 , выявленные в исследованиях на животных, у человека не отмечены.

Выведение . Конечный T ½ торасемида и его метаболитов у здоровых добровольцев составляет 3–4 ч. Общий клиренс торасемида составляет 40 мл/мин, ренальный клиренс — около 10 мл/мин. У здоровых добровольцев около 80% введенной дозы выводится в виде торасемида и его метаболитов в следующем процентном соотношении: торасемид — около 24%, метаболит M 1 — около 12%, метаболит M 3 — около 3%, метаболит M 5 — около 41%. Основной метаболит М 5 диуретического эффекта не проявляет. На действующие метаболиты М 1 и М 3 вместе приходится около 10% всего фармакодинамического действия. При почечной недостаточности общий клиренс и T ½ торасемида не изменяются, а T ½ М 3 и М 5 удлиняется. Однако фармакодинамические характеристики остаются неизменными. Степень тяжести почечной недостаточности на продолжительность действия не влияет. Торасемид и его метаболиты практически не выводятся при гемодиализе и гемофильтрации. У пациентов с нарушением функции печени или с сердечной недостаточностью T ½ торасемида и метаболита М 5 незначительно удлиняются. Соотношение неизмененного торасемида и его метаболитов, выделяемых с мочой, почти не отличается от такового у здоровых добровольцев. Поэтому накопления торасемида и его метаболитов не происходит.

Линейность . Торасемид и его метаболиты характеризуются линейной дозозависимой кинетикой. Это означает, что C max и AUC торасемида увеличиваются пропорционально дозе.