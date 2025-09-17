Диутор® таблетки (Diutor tablets) (356767) - инструкция по применению ATC-классификация
Диутор таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Торасемид действует как салуретик, его действие связано с угнетением почечной абсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле.
Фармакодинамические эффекты. У человека диуретический эффект быстро достигает своего максимума в течение первых 2–3 ч после в/в и перорального применения соответственно и остается постоянным на протяжении почти 12 ч. У здоровых добровольцев в диапазоне доз 5–100 мг отмечено пропорциональное логарифму дозы повышение диуреза (петлевая активность диуретика). Повышение диуреза зарегистрировано даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства, например дистально действующие эффективные диуретики тиазидного ряда, уже не оказывали нужного эффекта (например при почечной недостаточности). Благодаря такому механизму действия торасемид приводит к уменьшению отеков. В случае сердечной недостаточности торасемид уменьшает проявления заболевания и улучшает функционирование миокарда за счет снижения пре- и постнагрузки. После приема внутрь антигипертензивное действие торасемида развивается постепенно, начиная с 1-й недели после начала лечения. Максимум антигипертензивного действия достигается не позднее чем через 12 нед. Торасемид снижает АД за счет снижения ОПСС. Это влияние объясняется нормализацией нарушенного электролитного баланса главным образом за счет снижения повышенной активности свободных ионов кальция в клетках мышц артериальных сосудов, что выявлено у пациентов с АГ.
Вероятно, это влияние снижает повышенную восприимчивость сосудов к эндогенным вазопрессорным веществам, например катехоламинам.
Фармакокинетика
Всасывание и распределение. После перорального применения торасемид быстро и полностью всасывается. Cmax в сыворотке крови достигается в течение 1–2 ч. Биодоступность составляет 80–90%, При условии полного всасывания максимальное значение эффекта первого прохождения не превышает 10–20%. Согласно данным двух исследований пища снижает скорость (динамическую составляющую) всасывания торасемида (снижается Cmax и увеличивается tmax), но не влияет на общую абсорбцию. Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет более 99%, а у его метаболитов М1, М3, и М5 — 86; 95 и 97% соответственно. Кажущийся объем распределения (Vz) составляет 16 л.
Метаболизм. В организме человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов — М1, М3 и М5. Доказательства существования других метаболитов отсутствуют. Метаболиты М1, М3 и М5 образуются в результате окисления метильной группы, которая находится на фенольном кольце, до карбоновой кислоты, метаболит М3 образуется в результате гидроксилирования фенольного кольца. Метаболиты М2 и М4, выявленные в исследованиях на животных, у человека не отмечены.
Выведение. Конечный T½ торасемида и его метаболитов у здоровых добровольцев составляет 3–4 ч. Общий клиренс торасемида составляет 40 мл/мин, ренальный клиренс — около 10 мл/мин. У здоровых добровольцев около 80% введенной дозы выводится в виде торасемида и его метаболитов в следующем процентном соотношении: торасемид — около 24%, метаболит M1 — около 12%, метаболит M3 — около 3%, метаболит M5 — около 41%. Основной метаболит М5 диуретического эффекта не проявляет. На действующие метаболиты М1 и М3 вместе приходится около 10% всего фармакодинамического действия. При почечной недостаточности общий клиренс и T½ торасемида не изменяются, а T½ М3 и М5 удлиняется. Однако фармакодинамические характеристики остаются неизменными. Степень тяжести почечной недостаточности на продолжительность действия не влияет. Торасемид и его метаболиты практически не выводятся при гемодиализе и гемофильтрации. У пациентов с нарушением функции печени или с сердечной недостаточностью T½ торасемида и метаболита М5 незначительно удлиняются. Соотношение неизмененного торасемида и его метаболитов, выделяемых с мочой, почти не отличается от такового у здоровых добровольцев. Поэтому накопления торасемида и его метаболитов не происходит.
Линейность. Торасемид и его метаболиты характеризуются линейной дозозависимой кинетикой. Это означает, что Cmax и AUC торасемида увеличиваются пропорционально дозе.
Показания Диутор таблетки
дозировка 5 мг:
— эссенциальная гипертензия;
— лечение и профилактика рецидивов отеков и/или выпотов, вызванных сердечной недостаточностью.
Дозировка 10 мг:
— лечение и профилактика рецидивов отеков и/или выпотов, вызванных сердечной недостаточностью.
Применение Диутор таблетки
эссенциальная гипертензия. Лечение начать с применения 2,5 мг торасемида в сутки (применять другой препарат с действующим веществом торасемида в соответствующей дозировке). Снижение АД происходит постепенно, уже в течение первой недели лечения, и достигает максимального значения не позднее 12 нед. Если нормализация АД при ежедневном применении 2,5 мг препарата не происходит через 12 нед лечения, суточная доза может быть повышена до 5 мг. Для лечения АГ не следует превышать суточную дозу препарата Диутор, которая составляет 5 мг, поскольку в этом случае не ожидается дальнейшего снижения АД.
Отеки и выпоты. Лечение начать с применения суточной дозы 5 мг торасемида. Обычно эта доза считается поддерживающей. Если суточной дозы 5 мг недостаточно, следует применять суточную дозу 10 мг торасемида, которую следует принимать ежедневно. В зависимости от тяжести состояния пациента доза может быть повышена до 20 мг торасемида. Таблетки применять натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Биодоступность торасемида не зависит от приема пищи. Препарат Диутор обычно применяют продолжительное время или до уменьшения выраженности отеков.
Особые группы пациентов
Пациенты с печеночной недостаточностью. Торасемид противопоказан пациентам с печеночной комой или прекомой (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Лечение этой категории пациентов следует проводить с осторожностью, поскольку возможно повышение концентрации торасемида в плазме крови (см. Фармакокинетика).
Пациенты пожилого возраста. Специальный подбор дозы не требуется. Однако исследования сравнительного действия препарата у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста не проводились.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Диутор у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлены. В связи с этим торасемид не следует применять у пациентов данной возрастной категории (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказания
— повышенная чувствительность к действующему веществу, препаратам сульфонилмочевины и одному из вспомогательных веществ лекарственного средства;
— почечная недостаточность с анурией;
— печеночная кома или прекома;
— артериальная гипотензия;
— гиповолемия;
— гипонатриемия;
— гипокалиемия;
— значительное нарушение мочеиспускания, например вследствие гипертрофии предстательной железы;
— период кормления грудью.
Побочные эффекты
ниже приведены побочные реакции, которые могут наблюдаться при лечении торасемидом. Для оценки побочных реакций была использована такая частота их проявлений: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — гемоконцентрация, тромбоцитопения, эритропения и/или лейкопения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции. После в/в введения могут наблюдаться острые, потенциально жизнеугрожающие реакции гиперчувствительности (анафилактический шок), требующие оказания немедленной медицинской помощи.
Со стороны метаболизма и обмена веществ: часто — усиление метаболического алкалоза, гиперкалиемия, гипокалиемия при сопутствующей диете с низким содержанием калия, при рвоте, диарее, после чрезмерного применения слабительных средств, а также у пациентов с хронической дисфункцией печени. В зависимости от дозы и длительности лечения возможны нарушения водно-электролитного баланса, например гиповолемия, гипокалиемия и/или гипонатриемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение (особенно в начале лечения); нечасто — парестезии; очень редко — синкопе, церебральная ишемия, спутанность сознания.
Со стороны органа зрения: очень редко — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха и лабиринта: очень редко — звон в ушах, потеря слуха.
Со стороны сердца: очень редко — ишемия миокарда, аритмия, стенокардия, острый инфаркт миокарда.
Со стороны сосудистой системы: очень редко — тромбоэмболические осложнения, артериальная гипотензия, а также нарушение кровообращения в сердце и нарушение центрального кровообращения.
Со стороны ЖКТ: часто — нарушения со стороны ЖКТ (например отсутствие аппетита, боль в желудке, тошнота, рвота, диарея, устойчивый запор), особенно в начале лечения; нечасто — ксеростомия; очень редко — панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение концентрации некоторых печеночных ферментов (гамма-глутамилтранспептидазы) в крови.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — аллергические реакции (например зуд, сыпь, фотосенсибилизация), тяжелые кожные реакции.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — спазмы мышц (особенно в начале лечения).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — при нарушении мочеиспускания (например при гипертрофии предстательной железы) повышенное образование мочи может сопровождаться ее задержкой и растяжением мочевого пузыря.
Общие нарушения и реакции в месте введения лекарственного средства: часто — повышенная утомляемость, общая слабость (особенно в начале лечения).
Данные лабораторных методов исследований: часто — повышение концентрации мочевой кислоты и липидов (ТГ, ХС) в крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); нечасто — повышение концентрации мочевины и креатинина в крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
не следует назначать торасемид в следующих случаях:
— подагра;
— аритмии сердца, например синоатриальная блокада, AV-блокада II и III степени;
— патологические изменения кислотно-щелочного метаболизма;
— сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов;
— патологические изменения картины крови, например тромбоцитопения или анемия у пациентов без почечной недостаточности;
— нарушение функции почек, вызванное нефротоксичными средствами;
— детям и подросткам в возрасте до 18 лет.
Вследствие того, что при лечении торасемидом может наблюдаться повышение концентрации глюкозы в крови, пациентам с латентным и явным сахарным диабетом следует проводить регулярный контроль метаболизма углеводов. Прежде всего в начале терапии и при лечении пациентов пожилого возраста необходимо обращать особое внимание на появление симптомов гемоконцентрации и потери электролитов. При длительном применении торасемида необходим регулярный контроль электролитного баланса, в частности уровня калия в сыворотке крови. Также следует регулярно контролировать уровень глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и липидов в крови. Кроме того, следует регулярно контролировать общую картину крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты).
Последствия неправильного применения в качестве допинга. Применение препарата Диутор может быть причиной получения положительного результата допинг-теста. Невозможно спрогнозировать влияние на состояние здоровья, если применение препарата Диутор неправильное, то есть с целью допинга, — в таком случае нельзя исключить вред для здоровья.
Вспомогательные вещества Диутор содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не должны применять данное лекарственное средство.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Достоверные данные о влиянии торасемида на беременных отсутствуют. Имеется информация относительно репродуктивной токсичности торасемида. Торасемид проникает через плацентарный барьер. Диутор не рекомендуется применять в период беременности, а также женщинам репродуктивного возраста, не использующим средства контрацепции. В связи с изложенным выше торасемид применяется в период беременности только по жизненным показаниям и в минимальной эффективной дозе. Диуретики не предназначены для стандартной схемы лечения АГ или отеков у беременных, поскольку они могут снижать перфузию плацентарного барьера и вызывать токсическое воздействие на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применяется для лечения беременных с сердечной или почечной недостаточностью, необходим тщательный мониторинг уровня электролитов и гематокрита,
Кормление грудью. До сих пор не установлено, проникают ли торасемид или его метаболиты в грудное молоко животных или людей. Невозможно исключить риск при применении препарата у новорожденных/младенцев. Поэтому применение препарата в период кормления грудью противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Решение об отказе от грудного вскармливания или об отмене/прекращении применения препарата Диутор следует принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы лечения для женщины.
Фертильность. Исследование влияния торасемида на фертильность у людей не проводились. В эксперименте на животных не выявлено указанного влияния торасемида.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Диутор у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлены. Поэтому торасемид не следует применять у пациентов данной возрастной категории (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при надлежащем применении торасемид может негативно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Прежде всего это касается начала лечения, периода повышения дозы лекарственного средства, замены препарата, назначения сопутствующей терапии и употребления алкоголя. Поэтому во время применения препарата следует быть особенно осторожным при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
нерекомендуемые комбинации. Торасемид, особенно в высоких дозах, может усилить ототоксическое и нефротоксическое действие аминогликозидных антибиотиков, например канамицина, гентамицина, тобрамицина, и цитостатиков — активных производных платины, а также нефротоксическое действие цефалоспоринов. При одновременном применении торасемида и препаратов лития возможно повышение концентрации лития в плазме крови, что может вызвать усиление влияния и увеличение выраженности побочных эффектов лития.
Комбинации, применение которых требует осторожности. Торасемид усиливает действие других антигипертензивных средств, в частности ингибиторов АПФ, что может вызвать чрезмерное снижение АД при их одновременном применении. При одновременном применении торасемида с препаратами дигиталиса дефицит калия, вызванный применением торасемида, может привести к повышению частоты и увеличению выраженности побочного действия обоих препаратов. Торасемид может снижать эффективность противодиабетических средств. Пробенецид и НПВП (например индометацин, ацетилсалициловая кислота) могут тормозить диуретическое и гипотензивное действие торасемида. При лечении салицилатами в высоких дозах торасемид может повышать их токсическое действие на ЦНС. Торасемид может усиливать действие теофиллина, а также влияние курареподобных лекарственных средств на миорелаксацию. Слабительные средства, а также минерало- и ГКС могут усилить потерю калия, обусловленную торасемидом. Торасемид может уменьшать выраженность сосудосуживающего действия катехоламинов, например эпинефрина и норэпинефрина. При одновременном применении с холестирамином могут снижаться всасывание торасемида и, соответственно, его ожидаемая эффективность.
Передозировка
симптомы. Типичная симптоматика неизвестна. При передозировке могут возникнуть выраженное увеличение диуреза, в том числе повышается риск выраженной потери воды и электролитов, сонливость, синдром спутанности сознания, симптоматическая артериальная гипотензия, циркуляторный коллапс и нарушения со стороны пищеварительной системы.
Лечение Специфический антидот неизвестен. Симптомы интоксикации исчезают, как правило, при снижении дозы и отмене лекарственного средства и при соответствующем замещении жидкости и электролитов (следует проводить контроль уровня электролитов в крови). Торасемид не выводится из крови с помощью гемодиализа.
Лечение при гиповолемии: восполнение объема жидкости.
Лечение при гипокалиемии: назначение препаратов калия.
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности: придать пациенту горизонтальное положение и при необходимости — назначить симптоматическую терапию.
Анафилактический шок (неотложные меры): при первом появлении кожных реакций (таких как крапивница или гиперемия кожи), возбужденного состояния пациента, головной боли, повышенного потоотделения, тошноты, цианоза проводят катетеризацию вены; пациенту придают горизонтальное положение с приподнятыми вверх ногами, обеспечивают свободное поступление воздуха, назначают кислород. По мере необходимости в дальнейшем применяют также средства интенсивной терапии (включая эпинефрин, ГКС и восполнение ОЦК).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.