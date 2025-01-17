Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИСРЕДСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИПрочие средства для местного применения в стоматологииБензидаминГландум (Glandum)

Гландум (Glandum) (356763) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Гландум (Glandum)
Цена в городе Киев
от 219,00 грн
Без рецепта
1 шт, 1,5 мг/мл от 219,00 грн 1 шт, 1,5 мг/мл от 211,66 грн
В наличии в 120 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Дозировка
1,5 мг/мл
Объем
30 мл
ATC-група
A01A D02 Бензидамин
Регистрационное удостоверение
UA/17869/01/01 от 17.01.2020
Международное название
BENZYDAMINUM (БЕНЗИДАМИН)

Гландум инструкция по применению

Состав

действующее вещество: бензидамина гидрохлорид;

1 мл раствора содержит бензидамина гидрохлорида 1,5 мг;

вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), ментол (левоментол), сахарин натрия, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, вода очищенная.

Лекарственная форма

Cпрей для полости рта.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная или слегка опалесцентная жидкость с ароматом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Другие средства для местного применения в полости рта.

Код АТХ А01А D02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) с обезболивающими и противоэкссудативными свойствами.

В процессе клинических исследований было показано, что бензидамин эффективен для облегчения симптомов, которыми сопровождаются локализованные раздражающие патологические процессы в ротовой полости и глотке. Кроме того, бензидамин оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие, проявляет местный анестезирующий эффект на слизистую оболочку ротовой полости.

Фармакокинетика.

Факт абсорбции через слизистую оболочку ротовой полости и глотки был доказан наличием измеряемых количеств бензидамина в плазме крови человека. Однако этого недостаточно для того, чтобы оказывать какой-либо системный фармакологический эффект. Экскреция происходит главным образом с мочой, преимущественно в форме неактивных метаболитов или конъюгированных соединений.

Было показано, что при местном применении достигается накопление эффективной концентрации бензидамина в воспаленных тканях благодаря его способности проникать через слизистую оболочку.

Показания

Симптоматическое лечение раздражений и воспалений ротоглотки; боли, обусловленной фарингитом, гингивитом, стоматитом; в стоматологии после экстракции зуба или с профилактической целью.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования по изучению взаимодействия не проводили.

Особенности применения

В случаях возникновения чувствительности при длительном применении следует прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу, чтобы он назначил соответствующее лечение.

У некоторых пациентов язвы слизистой оболочки щек/глотки могут быть обусловлены серьезными патологическими процессами. В связи с этим пациенты, у которых симптомы усилились или не уменьшились в течение 3 дней или у которых повысилась температура тела или возникли другие симптомы, должны обратиться за консультацией к терапевту или стоматологу в соответствующих случаях.

Не рекомендуется применять бензидамин пациентам с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или к другим НПВП.

Применение препарата может вызвать бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой или с бронхиальной астмой в анамнезе. Такие пациенты должны быть обязательно об этом предупреждены.

Для спортсменов: применение лекарственных средств, содержащих этиловый спирт, может давать положительный результат анализа антидопингового теста, учитывая пределы, установленные некоторыми спортивными федерациями.

Способ применения и дозы

При нажатии на спрей-насос образуется аэрозоль, содержащий 1 дозу спрея — 0,17 мл, что соответствует 0,255 мкг бензидамина гидрохлорида.

Дозирование.

Взрослым: 4–8 распылений 2–6 раз в сутки.

Детям (6–12 лет): 4 распыления 2–6 раз в сутки.

Детям (4–6 лет): 1 распыление на каждые 4 кг массы тела, до максимальной дозы, эквивалентной 4 распылениям 2–6 раз в сутки.

Не превышать рекомендуемые дозировки.

Дети

Препарат можно применять детям от 4 лет.

Побочные реакции

Внутри каждой частотной группы нежелательные эффекты указаны в порядке уменьшения их серьезности.

Нежелательные реакции классифицированы по частоте их возникновения: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не может быть оценена на основе доступных данных).

Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко — чувство жжения во рту, сухость во рту; частота неизвестна — гипестезия ротовой полости, тошнота, рвота, отек и изменение цвета языка, изменение вкуса.

Со стороны иммунной системы: редко — реакция гиперчувствительности; частота неизвестна — анафилактическая реакция.

Со стороны респираторной системы, грудной клетки и средостения: очень редко — ларингоспазм; частота неизвестна — бронхоспазм.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — фоточувствительность; очень редко — ангионевротический отек; частота неизвестна — сыпь, зуд, крапивница.

Со стороны нервной системы: частота неизвестна — головокружение, головная боль.

Гландум содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызвать аллергические реакции (также и отдаленные реакции).

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 0С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл во флаконе со спрей-насосом и насадкой поворотной. По 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Публичное акционерное общество «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

61010, Украина, Харьковская область, город Харьков, улица Гордиенковская, дом 1.

Гландум
Гландум спрей для ротовой полости 1,5 мг/мл флакон 30 мл тм Baum Pharm, №1
от 219,00 грн
В наличии в 120 аптеках
Цены в аптеках
Гландум
Гландум спрей для ротовой полости 1,5 мг/мл флакон 30 мл тм Baum Pharm, №1
от 219,00 грн
Забронировать
Забронировать