Фармакодинамика.

Бримонидин является агонистом α2-адренергических рецепторов, который в тысячи раз более селективный по отношению к α2-адренорецепторам, чем α1-адренорецепторам.

Эта селективность является причиной отсутствия мидриаза и сужения микрососудов, связанных с ксенотрансплантатами сетчатки человека.

Местное применение бримонидина тартрата у человека снижает внутриглазное давление (ВГД) с минимальным влиянием на показатели сердечно-сосудистой и легочной деятельности.

Бримонидина тартрат 0,2% характеризуется быстрым началом действия, пиковый гипотонический эффект в отношении глаз достигается в течение 2 часов после применения. В исследованиях бримонидина тартрат 0,2% снижал ВГД в среднем на 4–6 мм рт.ст.

Результаты исследований на животных и человеке свидетельствуют, что бримонидин тартрат обладает двойным механизмом действия. Считается, что бримонидина тартрат 0,2% снижает ВГД вследствие уменьшения продукции водянистой влаги и повышения увеосклерального оттока.

Фармакокинетика.

После закапывания в глаза 0,2% бримонидина тартрата 2 раза в сутки в течение 10 дней его плазменные концентрации были низкими (средняя максимальная концентрация препарата в плазме крови (Смакс) составляла 0,06 нг/мл). Повторные закапывания (2 раза в сутки в течение 10 дней) приводили к его незначительному накоплению в крови. Площадь под кривой плазменной концентрации во времени (AUC0–12 ч) через 12 ч составляла в равновесном состоянии 0,31 нг/ч/мл по сравнению с 0,23 нг/ч/мл после первой дозы. Средний период полувыведения из системного кровообращения у человека после местного применения составлял около 3 часов. Степень связывания бримонидина с белками плазмы после местного применения у человека составляет около 29%.

В тканях глаза бримонидин обратимо связывается с меланином in vitro и in vivo. После двух недель применения в глаза концентрации бримонидина в радужной оболочке и собственной сосудистой оболочке глаза были в 3–17 раз выше, чем после однократной дозы. При отсутствии меланина накопления не наблюдается.

Значение связывания с меланином не выяснено. Однако биомикроскопическое исследование пациентов, получавших 0,2% бримонидина тартрат в течение до 1 года, не показало наличия каких-либо существенных побочных реакций со стороны глаз. У обезьян, получавших дозы, которые превышали примерно в 4 раза рекомендованную дозу бримонидина тартрата, не обнаружено значительной глазной токсичности.

У человека бримонидин хорошо всасывается и быстро выводится после приема внутрь. Существенная часть дозы (примерно 75%) выводится с мочой в виде метаболитов через 5 дней. Результаты исследований in vitro, которые проводились с применением животной и человеческой печени, свидетельствуют о том, что его метаболизм обусловлен преимущественно альдегидоксидазой и цитохромом Р450. Считается, что системное выведение в основном обусловлено печеночным метаболизмом. Экскреция с мочой является главным путем выведения бримонидина и метаболитов.

Пациенты пожилого возраста

Смакс, AUC и период полувыведения бримонидина после однократной дозы пациентам пожилого возраста (в возрасте от 65 лет) были такими же, как и у взрослых молодого возраста, что свидетельствует о том, что возраст не влияет на системную абсорбцию и выведение лекарственного средства.