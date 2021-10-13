следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Это лекарственное средство не рекомендуется применять одновременно с седативными, снотворными средствами или лекарственными препаратами, содержащими алкоголь, из-за повышенного риска гепатотоксичности.

Лекарственное средство содержит парацетамол, который из-за гепатотоксичности нельзя применять дольше и в дозах выше, рекомендуемых в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Длительный прием может привести к тяжелым осложнениям со стороны печени, таких как цирроз. Острая или хроническая передозировка может привести к тяжелому поражению печени и в редких случаях — летальному исходу.

Длительное применение парацетамола, особенно в сочетании с другими анальгетиками, может привести к необратимому повреждению почек и риску развития почечной недостаточности (анальгетической нефропатии).

Длительное применение парацетамола в высоких дозах может приводить к поражению печени и почек. Большое количество лекарственных средств, применяемых одновременно, алкоголизм, алкогольное поражение печени, сепсис или сахарный диабет могут повышать риск гепатотоксичности парацетамола в терапевтических дозах. Опасность передозировки возникает у больных с нецирротическим алкогольным заболеванием печени.

Если по рекомендации врача препарат применять в течение длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Перед применением препарата необходима консультация с врачом:

если пациент применяет варфарин или подобные препараты, оказывающие антикоагулянтный эффект;

если пациент имеет проблемы с дыханием, хронические заболевания легких, эмфизему или хронический бронхит;

пациенту с заболеванием печени или инфекционными поражениями печени, такими как вирусный гепатит;

пациенту с заболеванием почек, поскольку может потребоваться коррекция дозы.

В случае почечной недостаточности тяжелой степени (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) врачу следует оценить соотношение риск/польза до начала применения препарата. Необходима коррекция дозы, следует обеспечить постоянный мониторинг:

при АГ;

при ежедневном применении анальгетиков при артритах легкой формы.

Применять с осторожностью пациентам с:

наличием хронического недоедания и обезвоживания;

печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (<9 баллов по шкале Чайлда — Пью);

болезнью Рейно;

заболеваниями щитовидной железы;

глаукомой.

Следует обратиться к врачу:

если симптомы не исчезают и/или сопровождаются высокой температурой тела, которая длится более 3 дней;

если головная боль становится постоянной.

Очень редко сообщалось о случаях тяжелых кожных реакций. При покраснении кожи, появлении сыпи, пузырьков или шелушении необходимо прекратить применение парацетамола и немедленно обратиться за медицинской помощью.

В период применения парацетамола в терапевтических дозах возможно повышение АлАТ.

Парацетамол может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Не превышать указанную дозу.

Вспомогательное вещество краситель желтый «Солнечный закат» может вызвать аллергические реакции.

Предупреждение по содержанию сахара и сахарозы: если у пациента непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат; препарат может быть вредным для зубов.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности.

Женщинам во время приема препарата следует прекратить кормление грудью.

Фертильность. Существуют ограниченные данные о возможности нарушения фертильности у женщин из-за влияния на овуляцию препаратов, ингибирующих синтез ЦОГ/простагландина, имеющего обратимый характер и исчезающего после отмены лечения. Поскольку, как считается, парацетамол ингибирует синтез простагландина, он может негативно влиять на фертильность, хотя такие случаи отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Из-за возможности возникновения сонливости следует воздержаться от управления транспортными средствами, работы с механизмами в течение 4 ч после применения препарата.