Фармакодинамика.

Экспериментально доказано, что компоненты лекарственного средства модифицируют активность лиганд-рецепторного взаимодействия эндогенных регуляторов с соответствующими рецепторами: антитела к морфину — с опиатными рецепторами; антитела к гистамину — с H1-гистоминовыми рецепторами; антитела к брадикинину — с B1-рецепторами брадикинина; при этом совместное применение компонентов приводит к усилению противокашлевого эффекта.

Кроме противокашлевого действия, комплексный препарат за счет компонентов, входящих в его состав, оказывает противовоспалительное, противоотечное, противоаллергическое, спазмолитическое (антитела к гистамину, антитела к брадикинину) и обезболивающее действия (антитела к морфину).

Препарат за счет модификации гистаминзависимой активации Н1-рецепторов и брадикининзависимой активации B2-рецепторов избирательно снижает возбудимость кашлевого центра продолговатого мозга, тормозит центральные звенья кашлевого рефлекса. Подавляя центры болевой чувствительности в таламусе, блокирует передачу болевых импульсов к коре головного мозга. Подавляет поток болевой импульсации с периферии вследствие уменьшения высвобождения тканевых и плазменных альгогенов (гистамина, брадикинина, простагландинов и др.). В отличие от наркотических анальгетиков, не вызывает угнетение дыхания, лекарственной зависимости, не проявляет наркогенного и снотворного эффекта.

Облегчает проявления острого фарингита, ларингита и бронхита, уменьшая бронхоспазм. Купирует системные и местные симптомы аллергических реакций за счет влияния на синтез и высвобождение гистамина и брадикинина из тучных клеток.

Фармакокинетика.

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяют оценивать содержание активных компонентов лекарственного средства в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики.