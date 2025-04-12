Ренгалин (Rengalin)
Ренгалин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит антитела к брадикинину аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 6 мг; антитела к гистамину аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 6 мг; антитела к морфину аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 6 мг;
вспомогательные вещества: изомальт, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, лимонная кислота безводная, аспартам (Е 951), сахарин натрия.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено риску, на другом плоской стороне нанесена надпись RENGALIN.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Экспериментально доказано, что компоненты лекарственного средства модифицируют активность лиганд-рецепторного взаимодействия эндогенных регуляторов с соответствующими рецепторами: антитела к морфину — с опиатными рецепторами; антитела к гистамину — с H1-гистоминовыми рецепторами; антитела к брадикинину — с B1-рецепторами брадикинина; при этом совместное применение компонентов приводит к усилению противокашлевого эффекта.
Кроме противокашлевого действия, комплексный препарат за счет компонентов, входящих в его состав, оказывает противовоспалительное, противоотечное, противоаллергическое, спазмолитическое (антитела к гистамину, антитела к брадикинину) и обезболивающее действия (антитела к морфину).
Препарат за счет модификации гистаминзависимой активации Н1-рецепторов и брадикининзависимой активации B2-рецепторов избирательно снижает возбудимость кашлевого центра продолговатого мозга, тормозит центральные звенья кашлевого рефлекса. Подавляя центры болевой чувствительности в таламусе, блокирует передачу болевых импульсов к коре головного мозга. Подавляет поток болевой импульсации с периферии вследствие уменьшения высвобождения тканевых и плазменных альгогенов (гистамина, брадикинина, простагландинов и др.). В отличие от наркотических анальгетиков, не вызывает угнетение дыхания, лекарственной зависимости, не проявляет наркогенного и снотворного эффекта.
Облегчает проявления острого фарингита, ларингита и бронхита, уменьшая бронхоспазм. Купирует системные и местные симптомы аллергических реакций за счет влияния на синтез и высвобождение гистамина и брадикинина из тучных клеток.
Фармакокинетика.
Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяют оценивать содержание активных компонентов лекарственного средства в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики.
Показания
Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и бронхоспазмом. Продуктивный и непродуктивный кашель при гриппе и ОРВИ, остром фарингите, ларинготрахеите, остром обструктивном ларингите, хроническом бронхите и других инфекционно-воспалительных и аллергических заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Противопоказан детям (в возрасте младше 18 лет).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.
Особенности применения
Информация для пациентов с фенилкетонурией: препарат содержит аспартам (Е 951) в количестве 0,41 мг на 1 таблетку.
Аспартам (Е 951) является производным веществом фенилаланина, что представляет опасность для больных фенилкетонурией.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применяют внутрь по 1 таблетке на прием (не применять препарат вместе с пищей). Таблетку держать во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.
Применять по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня частоту приема можно увеличить до 4–6 раз в сутки (только по назначению врача).
Дети
Не применять детям (в возрасте младше 18 лет).
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Если указанные побочные реакции усиливаются, или Вы заметили любые другие побочные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Вейверю 134Б, г. Каунас, Каунасское м. сам, LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Нивская, д. 20, тел.: +380 (44) 400–90–78.