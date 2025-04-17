Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
119,80
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
239,68
Экономия при брони: -7,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
239,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
239,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
212,97
Экономия при брони: -25,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
268,10
Экономия при брони: -52,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
223,75
Экономия при брони: -11,95 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
239,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
207,41
Экономия при брони: -19,84 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
239,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
208,23
Экономия при брони: -20,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
212,65
Экономия при брони: -25,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ренгалин таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
239,60
Экономия при брони: -24,00 грн