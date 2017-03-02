Борная кислота (Boric acid) (3565) - инструкция по применению ATC-классификация
Борная кислота инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. борная кислота оказывает антисептическое действие. Коагулирует белки (в том числе ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки, благодаря чему задерживается рост и развитие бактерий.
фармакокинетика. При наружном применении препарат абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность; при случайном употреблении внутрь — через слизистую оболочку ЖКТ. Борная кислота может накапливаться в тканях организма. Выводится из организма медленно.
Показания Борная кислота
пиодермия, мокнущая экзема, опрелости, острый и хронический средний отит.
Применение Борная кислота
применяют наружно. При пиодермии, опрелостях, экземе пораженные участки кожи обрабатывают с помощью салфетки, предварительно смоченной препаратом, 2–3 раза в сутки.
При отите в наружный слуховой проход вводят смоченные р-ром турунды или закапывают по 3–5 капель 2–3 раза в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к кислоте борной, нарушения функции почек, хронический мезотимпанит с нормальной или мало измененной слизистой оболочкой, травматические перфорации барабанной перепонки, период беременности и кормления грудью, в том числе для обработки молочных желез, детям (в том числе — новорожденным).
Побочные эффекты
применение препарата может вызвать аллергические реакции (покраснение кожи, зуд, крапивница, сыпь, отек). В единичных случаях — развитие анафилактической реакции, включая шок; десквамация эпителия.
При длительном применении и у пациентов с нарушением функции почек могут возникать тошнота, рвота, диарея, головная боль, спутанность сознания, олигурия, судороги.
Особые указания
применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. У детей препарат не применяют.
Взаимодействия
взаимодействие пока что неизвестно.
Передозировка
в случае случайного употребления препарата внутрь провести зондовое промывание желудка, применить внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию.
Симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение ЦНС, снижение температуры тела, шок, кома, эритематозная сыпь. В случае тяжелого отравления принимают меры относительно поддержания жизненно важных функций организма, проводят гемодиализ или перитонеальный диализ, заместительное переливание крови. При длительном применении препарата на больших по площади участках кожи могут возникать симптомы хронической интоксикации: отек тканей, истощение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, судороги, алопеция. В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.