фармакодинамика. борная кислота оказывает антисептическое действие. Коагулирует белки (в том числе ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки, благодаря чему задерживается рост и развитие бактерий.

фармакокинетика. При наружном применении препарат абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность; при случайном употреблении внутрь — через слизистую оболочку ЖКТ. Борная кислота может накапливаться в тканях организма. Выводится из организма медленно.