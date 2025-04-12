Медацет-1000 (Medacet-1000)
Медацет-1000 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: цефтазидим;
1 флакон содержит цефтазидима пентагидрат эквивалентно цефтазидиму 1000 мг;
вспомогательное вещество: карбонат натрия.
Лекарственная форма
Порошок для инъекций.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальное средство для системного применения. Цефалоспорины ІІІ поколения.
Код ATС J01D D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефтазидим — бактерицидный цефалоспориновый антибиотик, механизм действия которого связан с нарушением синтеза стенок бактериальной клетки.
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может изменяться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные по чувствительности к антибиотику и данные о распространении микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазы с расширенным спектром действия, особенно при лечении тяжелых инфекций.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae.
Грамотрицательные аэробы: Citrobacter koseri, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp., Pasteurella multocida.
Штаммы с возможной приобретенной резистентностью
Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morganii.
Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia, Viridans group streptococcus.
Грамположительные анаэробы: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Грамотрицательные анаэробы: Fusobacterium spp.
Нечувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Enterococcus spp., включая E. faecalis и E. faecium, Listeria spp.
Грамположительные анаэробы: Clostridium difficile.
Грамотрицательные анаэробы: Bacteroides spp., включая B. fragilis.
Другие: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
Фармакокинетика.
У пациентов после внутримышечной инъекции 500 мг и 1 г быстро достигаются средние пиковые концентрации 18 и 37 мг/л соответственно. Через 5 минут после внутривенного болюсного введения 500 мг, 1 г или 2 г в плазме крови достигаются концентрации в среднем 46, 87 или 170 мг/л соответственно. Терапевтически эффективные концентрации остаются в плазме крови даже через 8–12 ч после внутривенного и внутримышечного введения. Связывание с белками плазмы крови составляет около 10%. Концентрация цефтазидима, превышающая минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в таких тканях и средах как кости, сердце, желчь, мокрота, внутриглазная, синовиальная, плевральная и перитонеальная жидкости. Цефтазидим быстро проникает через плаценту и в грудное молоко. Препарат плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер, при отсутствии воспаления концентрация препарата в ЦНС невелика. Однако при воспалении мозговых оболочек концентрация цефтазидима в ЦНС составляет 4–20 мг/л и выше, что соответствует уровню его терапевтической концентрации. Цефтазидим не метаболизируется в организме. После парентерального введения достигается высокая и стойкая концентрация цефтазидима в плазме крови. Период полувыведения составляет около 2 часов. Препарат выводится в неизмененном виде в активной форме с мочой путем гломерулярной фильтрации; около 80–90% дозы выводится с мочой в течение 24 часов. У пациентов с нарушением функции почек элиминация цефтазидима снижается, поэтому дозу следует снижать. Менее 1% препарата выводится с желчью, что значительно ограничивает количество попадающего в кишечник препарата.
Показания
Лечение приведенных ниже инфекций у взрослых и детей, включая новорожденных:
- внутрибольничная пневмония;
- инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом;
- бактериальный менингит;
- хронический средний отит;
- злокачественный внешний отит;
- осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- осложненные инфекции брюшной полости;
- инфекции костей и суставов;
- перитонит, связанный с проведением диализа у больных, находящихся на непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе.
Лечение бактериемии, возникающей у пациентов в результате любой из приведенных выше инфекций.
Цефтазидим можно применять для лечения больных с нейтропенией и лихорадкой, возникающих в результате бактериальной инфекции.
Цефтазидим можно применять для профилактики инфекций мочевыводящих путей при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция).
При назначении цефтазидима следует учитывать его антибактериальный спектр, направленный главным образом против грамотрицательных аэробов (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
Цефтазидим следует применять с другими антибактериальными средствами, если ожидается, что ряд микроорганизмов, вызвавших инфекцию, не подпадают под спектр действия цефтазидима.
Назначать препарат следует согласно существующим официальным рекомендациям по назначению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтазидиму или другим компонентам препарата.
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Наличие в анамнезе тяжелой повышенной чувствительности (например, анафилактические реакции) к другим β-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамы и карбапенемы).
Особенности применения
Как и при применении других β-лактамных антибиотиков, сообщали о тяжелых и порой летальных реакциях повышенной чувствительности. При тяжелых реакциях повышенной чувствительности лечение цефтазидимом следует немедленно прекратить и предпринять соответствующие неотложные меры.
Перед началом лечения следует определить у пациента наличие в анамнезе тяжелых реакций повышенной чувствительности к цефтазидиму, цефалоспориновым антибиотикам или другим β-лактамным антибиотикам. С осторожностью следует назначать пациентам, у которых были нетяжелые реакции гиперчувствительности на другие β-лактамные антибиотики.
Цефтазидим обладает ограниченным спектром антибактериальной активности. Он не является приемлемым препаратом для монотерапии некоторых типов инфекций, пока не установлено, что возбудитель болезни является чувствительным к лечению препаратом или существует большая вероятность того, что возможный возбудитель будет чувствительным к лечению цефтазидимом. Это особенно важно, когда решается вопрос лечения пациентов с бактериемией, бактериальным менингитом, инфекциями кожи и мягких тканей и инфекциями костей и суставов. Кроме того, цефтазидим чувствителен к гидролизу некоторыми β-лактамазами с расширенным спектром действия. Поэтому при выборе цефтазидима для лечения следует учитывать информацию о распространении микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазы с расширенным спектром действия.
Одновременное лечение высокими дозами цефалоспоринов и нефротоксическими препаратами, такими как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например фуросемид) может неблагоприятно влиять на функцию почек. Опыт клинического применения цефтазидима показал, что при соблюдении рекомендуемого дозирования это явление маловероятно. Нет данных, что цефтазидим оказывает неблагоприятное влияние на функцию почек в обычных терапевтических дозах.
Цефтазидим выводится почками, поэтому дозу следует снижать в соответствии со степенью поражения почек. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, когда доза не была соответственно уменьшена (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»).
Как и при применении других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение цефтазидимом может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов (например Candida, Enterococci); в этом случае может потребоваться прекращение лечения или принятие других необходимых мер. Очень важно постоянно контролировать состояние больного.
При применении антибиотиков сообщали о случаях псевдомембранозного колита, что может быть разной степени тяжести от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учесть установление этого диагноза у пациентов, у которых возникла диарея во время или после применения антибиотика. В случае длительной и значительной диареи или при возникновении абдоминальных спазмов лечение следует немедленно прекратить, провести дальнейшее обследование пациента и при необходимости назначить специфическое лечение Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, замедляющие перистальтику кишечника.
Как и при применении других цефалоспоринов и пенициллинов широкого спектра действия некоторые ранее чувствительны штаммы Enterobacter spp. и Serratia spp. могут стать резистентными при лечении цефтазидимом. В таких случаях следует периодически проводить исследования на чувствительность.
Лекарственное средство содержит карбонат натрия 2,39 ммоль/дозу, который следует учитывать при лечении пациентов, находящихся на натрий-контролируемой диете.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
|Интермитирующее введение
|Инфекция
|Вводимая доза
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|100–150 мг/кг массы тела в сутки каждые 8 часов, максимально до 9 г/сут 1
|фебрильная нейтропения
|2 г каждые 8 часов
|внутрибольничная пневмония
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|1–2 г каждые 8 часов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|осложненные инфекции мочевыводящих путей
|1–2 г каждые 8 часов или 12 часов
|профилактика инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция)
|1 г во время индукции в анестезию и вторая доза в момент удаления катетера
|хронический средний отит
|1–2 г каждые 8 часов
|злокачественный внешний отит
|Постоянная инфузия
|Инфекция
|Вводимая доза
|фебрильная нейтропения
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 4 — 6 г каждые 24 часа 1
|внутрибольничная пневмония
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|1 У взрослых пациентов с нормальной функцией почек применение 9 г/сут не приводило к побочным реакциям
*Если это ассоциируется или подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе «Показания».
Дети с массой тела < 40 кг
|Младенцы и дети в возрасте > 2 месяца и массой тела <40 кг
|Инфекция
|Обычная доза
|Интермитирующее введение
|осложненные инфекции мочевыводящих путей
|100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут
|хронический средний отит
|злокачественный внешний отит
|нейтропения у детей
|150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г в сутки
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия *
|инфекции костей и суставов
|100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Постоянная инфузия
|фебрильная нейтропения
|Вводится нагрузочная доза 60–100 мг/кг массы тела с последующим постоянным инфузионным введением 100–200 мг/кг массы тела в сутки, максимально — до 6 г в сутки.
|внутрибольничная пневмония
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Младенцы и дети ≤ 2 месяца
|Инфекция
|Обычная доза
|Інтермітуюче введення
|Большинство инфекций
|25–60 мг/кг массы тела в сутки разделенная на 2 приема 1
|1У младенцев и детей в возрасте ≤ 2 месяцев период полувыведения из плазмы крови может быть в 2–3 раза больше, чем у взрослых
*Если это ассоциируется или есть подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе «Показания».
Дети
Безопасность и эффективность применения цефтазидима путем постоянной инфузии у младенцев и детей в возрасте ≤ 2 месяцев не установлены.
Пациенты пожилого возраста
Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста, имеющих острые инфекции, суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно у пациентов в возрасте старше 80 лет.
Печеночная недостаточность
Необходимости изменения дозирования для больных с легкой и умеренной печеночной недостаточностью нет. Клинических исследований у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не проводилось. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Почечная недостаточность
Цефтазидим выводится почками в неизмененном состоянии. Поэтому пациентам с нарушениями функции почек дозу следует снизить.
Начальная нагрузочная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на клиренсе креатинина.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — интермиттирующее введение
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная одноразовая доза цефтазидима, г
|Частота дозирования (ч)
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|1
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4 )
|1
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|0,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|0,5
|48
Пациентам с тяжелыми инфекциями однократную дозу можно увеличить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. Таким пациентам рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в плазме крови.
У детей клиренс креатинина следует откорректировать в соответствии с площадью поверхности тела или массой тела.
Дети с массой тела < 40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин **
|Приблизительный уровень креатинина* в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендуемая индивидуальная доза, мг/кг массы тела
|Частота дозирования (ч)
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|25
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|25
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|12,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|12,5
|48
* Это уровень креатинина в плазме крови, рассчитанный в соответствии с рекомендациями, и может точно не соответствовать уровню уменьшения функции почек у всех пациентов с почечной недостаточностью;
** клиренс креатинина, рассчитанный на основе площади поверхности тела, или определен.
Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — постоянная инфузия
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Частота дозирования (ч)
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 — 3 г каждые 24 часа
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 г каждые 24 часа
|≤ 15
|350 (> 4)
|Не исследовалось
Выбор дозы следует проводить с осторожностью. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Дети с массой тела < 40 кг
Безопасность и эффективность применения цефтазидима путем постоянной инфузии детям, масса тела которых < 40 кг, с нарушениями функции почек не установлены. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения препарата.
Если детям с нарушениями функции почек необходимо применить препарат путем постоянной внутривенной инфузии, клиренс креатинина следует скорректировать в соответствии с площадью тела ребенка или массой тела.
Гемодиализ
Период полувыведения цефтазидима из плазмы крови во время гемодиализа составляет 3 — 5 часов.
После каждого сеанса гемодиализа следует вводить рекомендуемую поддерживающую дозу цефтазидима в таблице, приведенной ниже.
Перитонеальный диализ
Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и длительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Помимо внутривенного применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно 125 — 250 мг на 2 л диализного раствора).
Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводится длительный артериовенозный гемодиализ или высокопоточная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут в виде однократной дозы или в несколько приемов. Для низкотекущей гемофильтрации следует применять дозы, как при нарушении функции почек.
Пациентам, которым проводится веновенозная гемофильтрация и веновенозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах.
Рекомендации по дозированию цефтазидима пациентам, которым проводится длительная веновенозная гемофильтрация.
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации (мл/мин)а
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Рекомендации по дозированию цефтазидима пациентам, которым проводится длительный веновенозный гемодиализ
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) для диализата при скорости потока (мл/мин)а
|1 л/ч
|2 л/ч
|Скорость ультрафильтрации (л/ч)
|Скорость ультрафильтрации (л/ч)
|0,5
|1
|2
|0,5
|1
|2
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Введение
Препарат следует вводить внутривенно инъекционно или инфузионно или путем глубокой внутримышечной инъекции. Рекомендуемыми участками для внутримышечного введения являются верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.
Растворы цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или систему для внутривенных инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.
Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также возраста и функции почек пациента.
Инструкция по приготовлению
Цефтазидим совместим с большинством растворов для внутривенного введения. Однако не следует применять в качестве растворителя бикарбонат натрия для инъекций (см. раздел «Несовместимость»).
Флаконы всех размеров производят под пониженным давлением. По мере растворения препарата выделяется диоксид углерода и давление во флаконе повышается. Небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном препарате можно не учитывать.
|Вводимая доза
|Необходимое количество растворителя (мл)
|Приблизительная концентрация (мг/мл)
|1000 мг
внутримышечно
внутривенный болюс
внутривенная инфузия
3
10
50*
260
90
20
*Примечание. Растворение для приготовления внутривенной инфузии следует проводить в два этапа (см. ниже).
Цвет раствора варьирует от светло-желтого до янтарного в зависимости от концентрации, растворителя и условий хранения. При соблюдении рекомендаций действие препарата не зависит от вариаций его окраски.
Цефтазидим в концентрациях 1 — 40 мг/мл совместим со следующими растворами: 0,9% раствор натрия хлорида; М/6 раствор натрия лактата; раствор Хартмана; 5% раствор глюкозы; 0,225% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы; 0,45% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы; 0,9% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы; 0,18% раствор натрия хлорида и 4% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы 40 и 0,9% раствор натрия хлорида; 10% раствор глюкозы 40 и 5% раствор глюкозы; 6% раствор декстрана 70 и 0,9% раствор натрия хлорида; 6% раствор декстрана 70 и 5% раствор глюкозы.
Цефтазидим в концентрациях 0,05 — 0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).
Цефтазидим для внутримышечного введения можно растворять в 0,5% или 1% растворе лидокаина гидрохлорида.
Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл со следующими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл — в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций или 0,5% растворе глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг/мл — в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; клоксациллин (клоксациллин натрия) 4 мг/мл — в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мэкв/л — в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций.
Приготовление растворов для внутримышечной или внутривенной болюсной инъекции
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендуемый объем растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного раствора.
3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь раствор в шприц, при этом игла должна быть в растворе. На маленькие пузырьки углекислого газа можно не обращать внимание.
Приготовление растворов для внутривенной инфузии
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного раствора.
3. Не вставлять иглу для воздуха до полного растворения препарата. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.
4. Добавить полученный раствор в систему для внутривенной инфузии, создав общий объем раствора не менее 50 мл и использовать для внутривенной инфузии в течение 15–30 мин.
Примечание. Для обеспечения стерильности препарата очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.
Дети
Применять детям с первых дней жизни.
Побочные реакции
Побочные эффекты были классифицированы по частоте их возникновения — от очень частых до нечастых, а также по органам и системам: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 и < 1/100), редко (≥ 1/10000 и < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: нечасто — кандидоз (включая вагинит и кандидозный стоматит).
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: часто — эозинофилия и тромбоцитоз; нечасто — лейкопения, нейтропения и тромбоцитопения; частота неизвестна — лимфоцитоз, гемолитическая анемия и агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилаксия (включая бронхоспазм и/или артериальную гипотензию).
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; частота неизвестна — парестезии.
Сообщалось о случаях неврологических осложнений, таких как тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома у больных с почечной недостаточностью, для которых доза цефтазидима не была соответственно уменьшена.
Со стороны сосудов: часто — флебит или тромбофлебит в месте введения препарата.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — диарея; нечасто — тошнота, рвота, боль в животе и колиты.
Как и при применении других цефалоспоринов, колит может быть связан с Clostridium difficile и может проявляться в виде псевдомембранозного колита (см. раздел «Особенности применения»); частота неизвестна — нарушение вкуса.
Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — транзиторное повышение уровня мочевины крови; очень редко — интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — транзиторное повышение уровня одного или нескольких печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ГГТ, щелочная фосфатаза); частота неизвестна — желтуха.
Со стороны кожи и подкожной ткани: часто — макулопапулезная сыпь или крапивница; нечасто — зуд; частота неизвестна — ангионевротический отек, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Общие расстройства и расстройства в месте введения: часто — боль и/или воспаление в месте внутримышечной инъекции; нечасто — лихорадка.
Лабораторные показатели: часто — положительный тест Кумбса.
Нечасто, как и при применении других цефалоспоринов, иногда наблюдалось транзиторное повышение уровня мочевины крови, азота мочевины крови и/или креатинина в плазме крови.
Положительная реакция Кумбса наблюдается у около 5% пациентов, что может оказывать влияние на определение группы крови.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 флакону с препаратом в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Сенс Лабораторис Пвт. Лтд.