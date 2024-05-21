ВИТАГАММА D3 2000 (VITAGAMMA D3 2000) (356156) - инструкция по применению Диетические добавки
ВИТАГАММА D3 2000 инструкция по применению
Характеристика
Витагамма D3 рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D3. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Витамин D необходим для многих процессов в организме человека, поэтому следует заботиться о достаточном обеспечении этим витамином.
Витамин D способствует поддержанию в норме:
– поступления и усвоения минеральных веществ кальция и фосфора;
– уровня кальция в крови;
– состояния зубов, костей и функции мышц;
– процесса деления клеток;
– функционального состояния иммунной системы.
Витамин D — «витамин солнца» — предшественник этого витамина образуется с помощью ультрафиолетовых лучей солнечного света в коже человека и затем превращается в активную форму витамина в печени и почках. Пребывание в основном в закрытых зданиях, защита кожи одеждой и использование солнцезащитных кремов часто не обеспечивают достаточного влияния солнечного света для синтеза витамина D собственным организмом. Поэтому проживание в солнечных регионах не может полностью исключить наличие дефицита витамина D. Также наблюдается снижение собственной выработки витамина у лиц старше 65 лет вследствие уменьшения с возрастом толщины кожи.
Другой естественный путь поступления витамина D3 в организм человека — это прием пищи. Поэтому, кроме обеспечения витамина D путем его продуцирования собственным организмом, это вещество может также поступать в организм с помощью диетического питания.
Для того чтобы обеспечить достаточный запас в долгосрочной перспективе, независимо от времени года и воздействия солнца, рекомендуется употреблять витамин D3.
Рекомендации по употреблению
диетические добавки не следует употреблять как замену полноценного рациона питания.
Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.
Продолжительность употребления зависит от уровня витамина D в крови.
Витагамма D3 2000 — с сахаром(ами) и подсластителем(ями). Содержит ингредиенты, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость. Необходима консультация врача.
Взрослым: употреблять каждые 2-е сутки по 1 таблетке (в 1-е сутки принимают 1 таблетку Витагамма D3 2000, на 2-е сутки делают перерыв, в 3-и сутки — 1 таблетку Витагамма D3 2000).
В дальнейшем следует придерживаться вышеупомянутой схемы употребления, если врач не назначил иной схемы.
Поскольку витамин D является жирорастворимым витамином и может храниться в жировой ткани, необходимость его ежедневного употребления отсутствует.
Витагамма D3 2000 употребляют по одной таблетке не разжевывая перед приемом пищи с большим количеством жидкости.
Для взрослых и лиц пожилого возраста рекомендуемое максимальное допустимое количество суточного потребления, которое не вызывает нежелательных явлений, составляет до 4000 МЕ/сут (100 мкг/сут). При необходимости суточную дозу можно посмотреть после консультации с врачом.
В период беременности и кормления грудью витамин D3 должен поступать в организм в необходимом количестве. Превышение дозы может плохо сказаться на здоровье матери и ребенка. Следует избегать длительной передозировки витамина D. В период беременности витамин D3 следует употреблять только после рекомендаций врача.
Противопоказания
не употреблять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов добавки; аллергические реакции.
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
Также используется при гипермагнезиемии, гиперкальциурии и гипервитаминозе D3.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.