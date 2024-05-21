Витагамма D 3 рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D 3 . Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Витамин D необходим для многих процессов в организме человека, поэтому следует заботиться о достаточном обеспечении этим витамином.

Витамин D способствует поддержанию в норме:

– поступления и усвоения минеральных веществ кальция и фосфора;

– уровня кальция в крови;

– состояния зубов, костей и функции мышц;

– процесса деления клеток;

– функционального состояния иммунной системы.

Витамин D — «витамин солнца» — предшественник этого витамина образуется с помощью ультрафиолетовых лучей солнечного света в коже человека и затем превращается в активную форму витамина в печени и почках. Пребывание в основном в закрытых зданиях, защита кожи одеждой и использование солнцезащитных кремов часто не обеспечивают достаточного влияния солнечного света для синтеза витамина D собственным организмом. Поэтому проживание в солнечных регионах не может полностью исключить наличие дефицита витамина D. Также наблюдается снижение собственной выработки витамина у лиц старше 65 лет вследствие уменьшения с возрастом толщины кожи.

Другой естественный путь поступления витамина D 3 в организм человека — это прием пищи. Поэтому, кроме обеспечения витамина D путем его продуцирования собственным организмом, это вещество может также поступать в организм с помощью диетического питания.

Для того чтобы обеспечить достаточный запас в долгосрочной перспективе, независимо от времени года и воздействия солнца, рекомендуется употреблять витамин D 3 .