Вамелан (Vamelan) (355921) - инструкция по применению ATC-классификация
Вамелан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Вамелан является лекарственным средством растительного происхождения с мягким седативным действием. Комбинация обладает слабым успокаивающим эффектом и показана для устранения незначительного транзиторного нервного напряжения (в качестве ежедневного седативного средства при умственных нагрузках, состоянии возбуждения, раздражительности).
Валериана оказывает седативное действие. Она положительно влияет на самочувствие при симптомах раздражения, таких как беспокойство, возбуждение и напряжение вследствие нервного перенапряжения. При бессоннице способствует быстрому засыпанию.
Мелисса также оказывает седативное и спазмолитическое действие.
Мята перечная традиционно применяется в сочетании с валерианой в успокоительных средствах.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют.
Показания Вамелан
неврозы, сопровождающиеся такими симптомами:
нервное возбуждение;
беспокойство;
напряжение, вызванное стрессом;
расстройства сна.
Применение Вамелан
лекарственное средство предназначено для перорального применения. Капсулы следует глотать целиком, запивая водой, независимо от приема пищи.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. При умственной нагрузке, состоянии возбуждения или раздражительности рекомендуемая доза составляет 2 капсулы 2 раза в сутки.
При бессоннице рекомендуемая доза составляет 2 капсулы за 1 ч до сна.
Для лекарственного средства характерно постепенное проявление действия. Для достижения оптимального эффекта лечения его рекомендуется применять в течение не менее 14 сут.
Срок лечения не ограничен. Даже при длительном применении привыкания не отмечено. После прекращения лечения синдром отмены отсутствует.
Если через 14 дней от начала лечения улучшение состояния не наблюдается, следует проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валериане, мелиссе, мяте перечной или другим компонентам препарата.
Выраженная артериальная гипотензия, БА.
Депрессия или другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС.
Побочные эффекты
сообщалось о таких побочных реакциях со стороны пищеварительного тракта: тошнота, абдоминальные спазмы, обострение изжоги.
Очень редко отмечались сонливость, астенические проявления (слабость, снижение настроения и работоспособности, угнетение эмоциональных реакций), головокружение, депрессия.
Если возникают другие побочные реакции (например реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу, покраснение и отек кожи), следует обратиться к врачу.
Особые указания
лекарственное средство следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени или перенесенным тяжелым заболеванием печени в прошлом.
Следует избегать применения лекарственного средства (из-за наличия в составе листьев мяты перечной) пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксом (изжогой), поскольку это может ухудшить их состояние.
Лекарственное средство следует применять с осторожностью (из-за наличия в составе листьев мяты перечной) пациентам с желчнокаменной болезнью или другими заболеваниями желчных протоков и желчного пузыря.
При применении лекарственного средства следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Лекарственное средство содержит соевое масло, поэтому его не следует применять у пациентов с наличием аллергии на арахис или сою.
Применение в период беременности или кормления грудью. Эффективность и безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлены, поэтому препарат не рекомендуется применять в эти периоды.
Дети. Данные по применению лекарственного средства у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют, поэтому его не рекомендуется применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, поэтому во время его применения рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами до выяснения индивидуальной чувствительности.
Взаимодействия
данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами ограничены. Перед применением лекарственного средства одновременно с другими лекарственными средствами следует проконсультироваться с врачом.
Клинически значимого взаимодействия с активными веществами, которые метаболизируются CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 или CYP 2E1, не выявлено.
Не рекомендуется одновременное применение лекарственного средства и синтетических седативных средств (бензодиазепинов) без консультации врача.
При одновременном применении возможно усиление действия других седативных и снотворных средств, спазмолитических, анальгетических, анксиолитических средств, алкоголя.
Передозировка
симптомы. Однократная доза, составляющая около 20 г корней валерианы, может вызвать такие незначительные симптомы, как утомляемость, абдоминальные спазмы, ощущение сжатия в груди, головокружение, тремор рук, расширение зрачков. Эти симптомы исчезают в течение 24 ч. При передозировке средств, содержащих валериану, также могут возникать головная боль, сонливость, вялость, общая слабость, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, брадикардия/тахикардия, снижение концентрации внимания, усиление седативного эффекта.
Нет сообщений о случаях передозировки листьями мелиссы и мяты перечной.
Лечение. В случае передозировки показана симптоматическая терапия (промывание желудка, прием адсорбентов).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.