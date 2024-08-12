лекарственное средство следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени или перенесенным тяжелым заболеванием печени в прошлом.

Следует избегать применения лекарственного средства (из-за наличия в составе листьев мяты перечной) пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксом (изжогой), поскольку это может ухудшить их состояние.

Лекарственное средство следует применять с осторожностью (из-за наличия в составе листьев мяты перечной) пациентам с желчнокаменной болезнью или другими заболеваниями желчных протоков и желчного пузыря.

При применении лекарственного средства следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Лекарственное средство содержит соевое масло, поэтому его не следует применять у пациентов с наличием аллергии на арахис или сою.

Применение в период беременности или кормления грудью. Эффективность и безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлены, поэтому препарат не рекомендуется применять в эти периоды.

Дети. Данные по применению лекарственного средства у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют, поэтому его не рекомендуется применять у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, поэтому во время его применения рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами до выяснения индивидуальной чувствительности.