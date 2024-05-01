Бентеро (Bentero) (355828) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Hetero Labs
Форма выпуска
Лиофилизат для раствора для инъекций
Дозировка
100 мг
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/15774/01/02 от 23.02.2022
Международное название
В справочнике «Компендиум» 2017 года по препарату Бентеро (Bentero) была представлена следующая информация
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Лацидоэнтер — комбинация пробиотических штаммов Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum и цинка.
Благодаря сочетанию этих компонентов Лацидоэнтер способствует устранению или уменьшению проявлений кишечного дискомфорта (спазмы, метеоризм, вздутие), поддержанию нормальной частоты стула, нормализации кишечной микрофлоры и регуляции местного иммунитета.
Общедоступные литературные данные указывают на следующие свойства основных ингредиентов, входящих в состав Лацидоэнтер: Saccharomyces boulardii и Lactobacillus plantarum устойчивы к воздействию соляной кислоты в желудке, желчных кислот и большинству антибиотиков. Попадая в кишечник, они проявляют защитный эффект в отношении нормальной микрофлоры кишечника путем конкурентного воздействия на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и способствуют укреплению иммунитета.
Saccharomyces boulardii улучшают процесс пищеварения за счет повышения активности ферментов кишечника: лактазы, сахарозо-альфа-глюкозидазы и мальтазы. Они не проникают в системный кровоток и лимфатические узлы, обладают трофическим действием, сохраняют высокую концентрацию в кишечнике в течение суток и полностью выводятся с калом в течение 3-5 дней после окончания употребления Лацидоэнтер.
Lactobacillus plantarum способствуют расщеплению простых и сложных углеводов, снижают брожение в кишечнике, тем самым уменьшают проявления дискомфорта (метеоризм, вздутие, спазм).
Цинк способствует нормальному кислотно-щелочному, углеводному метаболизму и метаболизму жирных кислот; нормальному усвоению макронутриентов; защите клеток от оксидативного стресса; нормальной работе иммунной системы.
Таким образом, Лацидоэнтер может быть полезен в качестве дополнительного средства при состояниях, которые могут сопровождаться нарушением баланса кишечной микрофлоры (стресс, прием антибиотиков, путешествия, изменение питания).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ:
Лацидоэнтер — диетическая добавка к основному рациону питания, источник Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum и цинка. Способствует нормализации функционального состояния кишечника и поддержанию баланса его микрофлоры.
Диетические добавки не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Детям в возрасте 3–6 лет: по 1 капсуле 1–2 раза в сутки;
детям в возрасте старше 6 лет и взрослым: по 1–2 капсулы 1–2 раза в сутки.
Капсулы необходимо употреблять за 30 мин до приема пищи, запивая питьевой водой.
Для детей и взрослых, которые не могут проглотить целую капсулу, ее можно открыть, смешать содержимое с питьевой водой комнатной температуры и принять внутрь.
Лацидоэнтер рекомендуется употреблять за 2 ч до или через 2 ч после приема антибиотиков.
Продолжительность употребления составляет 5–10 дней, если врач не назначил иначе.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Перед употреблением необходима консультация врача.
Предостережение: беременным и женщинам в период кормления грудью употреблять только по назначению врача.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, детский возраст до 3 лет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
хранить в оригинальной упаковке в сухом, удаленном от света и тепла месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.