Бифидобактерин Энзифарм может быть рекомендован врачом в рационе диетического питания для создания оптимальных диетологических условий функционирования и регуляции деятельности ЖКТ:

- при нарушении баланса микрофлоры кишечника (дисбактериозе) вследствие кишечных инфекций бактериального и вирусного происхождения или неустановленной этиологии;

- при дисбактериозах различной этиологии вследствие приема антибиотиков, сульфаниламидов и других химиотерапевтических препаратов, вследствие неправильного питания, изменения климата и других причин;

- при диарее, запорах;

- при респираторных инфекциях, гриппе;

- при аллергических заболеваниях, в том числе вызванных пищевым фактором;

- при кожных заболеваниях (атопический дерматит, стрептодермия, экзема);

- при пищевой токсикоинфекции;

- для устранения кишечной диспепсии (вздутие живота, урчание, болевой синдром);

- как общеукрепляющее средство, особенно в восстановительный период после перенесенных заболеваний любого генеза;

- в период предродовой подготовки беременных и в послеродовый период;

- в программе уменьшения массы тела.

Важной особенностью Бифидобактерина Энзифарм считается полностью натуральный состав и низкая калорийность, поэтому он может быть рекомендован людям с сахарным диабетом и ожирением.

Диетическая добавка подходит для людей, не переносящих лактозу и белки коровьего молока. Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости, алкоголь, жареные, копченые, маринованные блюда, крепкие бульоны.

Предостережение при потреблении: повышенная чувствительность к компонентам продукта. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) ежедневного потребления.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Не является лекарственным средством!

Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет — по 2 капсулы 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 3 лет — по 1 капсуле 3 раза в сутки за 30 мин до приема пищи.

Недопустимо употреблять с горячей пищей или жидкостью.

Можно использовать в период беременности и кормления грудью.

Можно потреблять после окончания курса антибиотикотерапии, а также во время его проведения, но не ранее чем через 2 ч после приема антибиотика.

Срок употребления: до 20–30 дней, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывают с врачом.

Эффект отмечают обычно к концу 1-й недели потребления.