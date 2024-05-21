Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®) (355748) - инструкция по применению Диетические добавки
Бифидобактерин Энзифарм инструкция по применению
Характеристика
Бифидобактерин Энзифарм — комплексная диетическая добавка — синбиотик, содержит лиофилизированную микробную массу живых клеток Bifidobacterium bifidum, штамм 1 (пробиотик), продукты метаболизма и лактулозу (пребиотик) — стимулятор роста и развития живых бактерий.
Бифидобактерии играют важную роль в обеспечении гомеостаза, поэтому их дефицит серьезно влияет на здоровье человека и может стать причиной инфекционных, аллергических, иммунопатологических состояний.
Применение препарата существенно увеличивает количество бифидофлоры в микробиоценозе, в результате этого нормализуется деятельность ЖКТ, улучшаются обменные процессы, стимулируется функциональная деятельность пищеварительной системы, предотвращается развитие затяжных форм кишечных заболеваний, повышается неспецифическая резистентность организма.
Основные функции:
- поддерживает состав и численность микробиоты и способствует подавлению роста патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за счет выработки веществ с антибактериальными свойствами — бактериоцинов, органических кислот, перекиси водорода;
- нормализует деятельность ЖКТ и помогает ему функционировать более эффективно в неблагоприятных условиях;
- способствует улучшению обменных процессов, активно поддерживая пристеночное пищеварение;
- повышает иммунологический статус организма;
- хорошо сочетается с антибиотиками и способствует уменьшению их негативного влияния на ЖКТ;
- помогает регулировать электролитный и газовый обмен;
- способствует синтезу аминокислот и витаминов;
- помогает выведению из организма токсинов.
Свойства активных компонентов
Основой диетической добавки являются лиофилизированная микробная масса живых клеток Bifidobacterium bifidum, штамм 1, и их метаболитов.
Бифидобактерии обладают антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, участвующих в образовании молочной и уксусной кислот, синтезе бактериоцинов, аминокислот, белков и витаминов, усиливают всасывание ионов кальция, железа и витамина D, подавляют рост патогенной микрофлоры, поддерживают процессы пристеночного пищеварения, способствуют снижению pH питательной массы в толстой кишке.
Лактулоза — это пребиотик, состоящий из молекул фруктозы и галактозы. К толстой кишке доходит в неизмененном виде, где расщепляется до молочной, уксусной и масляной кислот, является питательной средой для лактобактерий и бифидобактерий.
Рекомендации по употреблению
Бифидобактерин Энзифарм может быть рекомендован врачом в рационе диетического питания для создания оптимальных диетологических условий функционирования и регуляции деятельности ЖКТ:
- при нарушении баланса микрофлоры кишечника (дисбактериозе) вследствие кишечных инфекций бактериального и вирусного происхождения или неустановленной этиологии;
- при дисбактериозах различной этиологии вследствие приема антибиотиков, сульфаниламидов и других химиотерапевтических препаратов, вследствие неправильного питания, изменения климата и других причин;
- при диарее, запорах;
- при респираторных инфекциях, гриппе;
- при аллергических заболеваниях, в том числе вызванных пищевым фактором;
- при кожных заболеваниях (атопический дерматит, стрептодермия, экзема);
- при пищевой токсикоинфекции;
- для устранения кишечной диспепсии (вздутие живота, урчание, болевой синдром);
- как общеукрепляющее средство, особенно в восстановительный период после перенесенных заболеваний любого генеза;
- в период предродовой подготовки беременных и в послеродовый период;
- в программе уменьшения массы тела.
Важной особенностью Бифидобактерина Энзифарм считается полностью натуральный состав и низкая калорийность, поэтому он может быть рекомендован людям с сахарным диабетом и ожирением.
Диетическая добавка подходит для людей, не переносящих лактозу и белки коровьего молока. Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости, алкоголь, жареные, копченые, маринованные блюда, крепкие бульоны.
Предостережение при потреблении: повышенная чувствительность к компонентам продукта. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) ежедневного потребления.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством!
Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет — по 2 капсулы 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 3 лет — по 1 капсуле 3 раза в сутки за 30 мин до приема пищи.
Недопустимо употреблять с горячей пищей или жидкостью.
Можно использовать в период беременности и кормления грудью.
Можно потреблять после окончания курса антибиотикотерапии, а также во время его проведения, но не ранее чем через 2 ч после приема антибиотика.
Срок употребления: до 20–30 дней, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывают с врачом.
Эффект отмечают обычно к концу 1-й недели потребления.
Условия хранения
при температуре 2–8 °С. Допускается транспортирование при температуре не выше 25 ° в течение 5 дней.
Срок хранения: 2 года от даты изготовления в нераскрытой упаковке изготовителя. После вскрытия упаковки хранить не более 30 дней.