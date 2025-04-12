Зетрон (Zetron)
Зетрон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ондансетрон;
1 мл раствора содержит: ондансетрона гидрохлорида дигидрата — 2,49 мг, что эквивалентно ондансетрону — 2 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид; лимонная кислота моногидрат; натрия цитрат дигидрат; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Антагонисты рецепторов серотонина (5НТ3). Код АТС А04А А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ондансетрон — сильнодействующий высокоселективный антагонист 5НТ3 (серотониновых) рецепторов. Препарат предупреждает или устраняет тошноту и рвоту, вызываемые химиотерапией и/или лучевой терапией, а также послеоперационные тошноту и рвоту. Механизм действия ондансетрона до конца не выяснен. Возможно, препарат блокирует возникновение рвотного рефлекса, оказывая антагонистическое действие в отношении 5НТ3-рецепторов, которые локализуются в нейронах как периферической, так и центральной нервной системы. Препарат не уменьшает психомоторную активность пациента и не оказывает седативного эффекта.
Фармакокинетика.
При внутримышечном введении пиковая концентрация в плазме крови достигается в течение 10 минут. Объем распределения после парентерального введения у взрослых составляет 140 л. Основная часть введенной дозы подвергается метаболизму в печени. С мочой в неизмененном состоянии выводится менее 5% препарата. Период полувыведения — около 3 часов (у больных пожилого возраста — 5 часов). Связывание с белками плазмы крови — 70–76%.
У пациентов с почечной недостаточностью умеренной степени (клиренс креатинина 15–60 мл/мин) уменьшаются как системный клиренс, так и объем распределения ондансетрона, результатом чего является незначительное и клинически незначительное увеличение периода полувыведения препарата. Фармакокинетика ондансетрона практически не изменяется у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени, которые находятся на хроническом гемодиализе (исследование проводилось в перерыве между сеансами гемодиализа). У пациентов с хронической печеночной недостаточностью тяжелой степени системный клиренс ондансетрона заметно уменьшается с увеличением периода полувыведения (15–32 ч).
Показания
Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией и лучевой терапией.
Профилактика и лечение послеоперационных тошноты и рвоты.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Применение ондансетрона вместе с апоморфином гидрохлоридом противопоказано, поскольку наблюдались случаи сильной артериальной гипотензии и потери сознания при сочетанном применении.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ондансетрон не ускоряет и не тормозит метаболизм других препаратов при одновременном применении. Специальные исследования показали, что ондансетрон не взаимодействует с алкоголем, темазепамом, фуросемидом, алфентанилом, трамадолом, морфином, лигнокаином, тиопенталом или пропофолом.
Ондансетрон метаболизируется различными ферментами цитохрома Р450 печени: CYP3A4, CYP2D6 и CYP1A2. Благодаря разнообразию ферментов метаболизма ондансетрона торможение или уменьшению активности одного из них (например генетический дефицит CYP2D6) в обычных условиях компенсируется другими ферментами и не будет оказывать влияния на общий клиренс креатинина или влияние будет незначительным.
С осторожностью следует применять ондансетрон вместе с лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT и/или вызывающими нарушения электролитного баланса (см. раздел «Особенности применения»).
Апоморфин
Применение ондансетрона вместе с апоморфином гидрохлоридом противопоказано, поскольку наблюдались случаи сильной гипотензии и потери сознания при сочетанном применении.
Фенитоин, карбамазепин и рифампицин
У пациентов, лечащихся потенциальными индукторами CYP3A4 (например фенитоином, карбамазепином и рифампицином), клиренс ондансетрона увеличивается и его концентрация в крови уменьшается.
Серотонинергетики (например СИОЗС и СИОЗСН)
Серотониновый синдром (включая изменения психического статуса, вегетативную нестабильность и нервно-мышечные нарушения) был описан после одновременного применения ондансетрона и других серотонинергических препаратов, в том числе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и системных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) (см. раздел «Особенности применения»).
Трамадол
По данным небольшого количества клинических исследований ондансетрон может уменьшать анальгетический эффект трамадола.
Применение Зетрона с другими лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT, может привести к дополнительному удлинению этого интервала. Совместимое применение Зетрона с кардиотоксическими лекарственными средствами (например антрациклинами) может увеличить риск возникновения аритмий (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
При лечении пациентов с проявлениями гиперчувствительности к другим селективным антагонистам 5НТ3-рецепторов наблюдались реакции гиперчувствительности.
Ондансетрон в дозозависимой форме удлиняет интервал QT (см. раздел «Фармакологические свойства»). Дополнительно по данным послемаркетингового наблюдения сообщалось о случаях дрожания/мерцания желудочков (torsade de pointes) при применении ондансетрона. Следует избегать применения ондансетрона пациентам с врожденным синдромом удлинения QT. Ондансетрон следует применять с осторожностью для лечения пациентов, имеющих или у которых может развиться удлинение интервала QT, включая пациентов с нарушением электролитного баланса, застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмиями или пациентов, которые лечатся другими препаратами, которые могут вызвать удлинение интервала.
QT или нарушение электролитного баланса. Перед началом применения следует скорректировать гипокалиемию и гипомагниемию.
После одновременного применения ондансетрона и других серотонинергических препаратов был описан серотониновый синдром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Если одновременное лечение ондансетроном и другими серотонинергическими препаратами клинически обосновано, рекомендуется соответствующее наблюдение за состоянием пациента.
Поскольку ондансетрон ослабляет перистальтику кишечника, требуется тщательное наблюдение за пациентами с признаками подострой непроходимости кишечника при применении Зетрона.
У пациентов с хирургическим вмешательством в аденотонзилярном участке применение ондансетрона для профилактики тошноты и рвоты может маскировать возникновение кровотечения. Поэтому такие больные подлежат тщательному наблюдению после применения ондансетрона.
Способ применения и дозы
Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией и лучевой терапией
Эметогенный потенциал рака варьирует в зависимости от дозы и комбинации режимов химиотерапии и лучевой терапии. Выбор режима дозирования зависит от тяжести эметогенного воздействия.
Взрослые
Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия
Рекомендована внутривенная или внутримышечная доза Зетрона — 8 мг в форме медленной инъекции на протяжении не менее 30 секунд непосредственно перед лечением.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 часов рекомендуется пероральное или ректальное применение ондансетрона.
Высоко эметогенная химиотерапия (например высокие дозы цисплатина)
Зетрон можно назначать в виде однократной дозы 8 мг внутривенно или внутримышечно непосредственно перед химиотерапией. Дозы свыше 8 мг (до 16 мг) можно применять только в виде внутривенной инфузии на 50–100 мл 0,9% раствора хлорида натрия или другого соответствующего растворителя (см. ниже «Инструкции для применения»); инфузия должна длиться не менее 15 минут. Однократную дозу более 16 мг не применять (см. раздел «Особенности применения»).
Для высоко эметогенной химиотерапии 8 мг Зетрона или меньшую дозу не следует разводить и можно вводить путем медленной внутривенной или внутримышечной инъекции (не менее 30 секунд) непосредственно перед химиотерапией с последующим двукратным внутривенным или внутримышечным введением 8 мг через 2 и 4 часа или постоянной инфузией 1 мг/час в течение 24 часов.
Эффективность Зетрона при высоко эметогенной химиотерапии может быть повышена дополнительным однократным введением дексаметазона натрия фосфата в дозе 20 мг перед химиотерапией.
Для профилактики отсроченной или длительной рвоты после первых 24 часов рекомендуется пероральное или ректальное применение препарата.
Дети (в возрасте 6 мес — 17 лет)
В педиатрической практике Зетрон следует вводить путем внутривенной инфузии в 25–50 мл раствора 0,9% раствора хлорида натрия или другого соответствующего растворителя (см. ниже «Инструкции для применения») в течение не менее 15 минут. Дозу можно рассчитать по площади поверхности тела или массы тела ребенка.
Расчет дозы согласно площади поверхности тела ребенка
Зетрон следует вводить непосредственно перед химиотерапией путем разовой инъекции в дозе 5 мг/м², внутривенная доза не должна превышать 8 мг. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может занять еще 5 дней. Не превышайте дозу для взрослых.
Расчет дозы согласно массе тела ребенка
Зетрон следует вводить непосредственно перед химиотерапией разовой внутривенной инъекции в дозе 0,15 мг/кг. Внутривенная доза не должна превышать 8 мг. В первый день можно ввести еще 2 внутривенных дозы с 4-часовым интервалом. Через 12 часов можно начинать пероральное применение препарата, которое может занять еще 5 дней. Не превышайте дозу для взрослых.
Больные пожилого возраста
Пациентам в возрасте старше 65 лет все дозы для внутривенных инъекций следует растворять и вводить в течение 15 минут, при повторном применении интервал между инъекциями должен быть не менее 4 часов.
Для пациентов в возрасте 65 — 74 лет начальная доза ондансетрона составляет 8 или 16 мг, ее вводят путем внутривенной инфузии в течение 15 минут, которую можно продолжить введением 2 доз по 8 мг в течение 15 минут с интервалом между инфузиями не менее 4 часов.
Для пациентов в возрасте старше 75 лет начальная внутривенная инъекция ондансетрона не должна превышать 8 мг с инфузией не менее 15 минут. После начальной дозы 8 мг можно продолжить применение 2 дозами по 8 мг, которые вводят путем инфузии в течение 15 минут с интервалом между инфузиями не менее 4 часов.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости в изменении режима дозирования или пути назначения препарата пациентам с нарушением функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс Зетрона значительно снижается, а период полувыведения из плазмы крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушением метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у пациентов с нарушением метаболизма спартеина и дебрисоквина не меняется. У таких пациентов повторное введение приводит к такой же концентрации препарата, что и у больных с ненарушенным метаболизмом. Поэтому изменения дозы или частоты ввода не требуется.
Послеоперационная тошнота и рвота
Взрослые
Для профилактики послеоперационных тошноты и рвоты рекомендованная доза Зетрона составляет 4 мг в форме однократной внутримышечной или медленной внутривенной инъекции при введении в наркоз.
Для лечения послеоперационных тошноты и рвоты рекомендуемая разовая доза Зетрона составляет 4 мг в форме внутримышечной или медленной внутривенной инъекции.
Дети (в возрасте 1 мес — 17 лет)
Для профилактики и лечения послеоперационных тошноты и рвоты у детей, оперирующих под общей анестезией, Зетрон можно вводить в дозе 0,1 мг/кг массы тела (максимально — до 4 мг) путем медленной внутривенной инъекции (не менее 30 секунд) до, во время, после введения в наркоз или после операции.
Больные пожилого возраста
Опыт применения Зетрона для профилактики и лечения послеоперационных тошноты и рвоты у пациентов пожилого возраста ограничен, однако Зетрон хорошо переносится больными в возрасте старше 65 лет, получающими химиотерапию.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости в изменении режима дозирования или пути назначения препарата пациентам с нарушением функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени клиренс Зетрона значительно снижается, а период полувыведения из плазмы крови возрастает. Для таких больных максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
Пациенты с нарушением метаболизма спартеина/дебрисоквина
Период полувыведения ондансетрона у субъектов с нарушением метаболизма спартеина и дебрисоквина не меняется. У таких пациентов повторное введение приводит к такой же концентрации препарата, что и у больных с невредимым метаболизмом. Поэтому изменение дозы или частоты ввода не требуется.
Инструкция по применению
Ампулы с Зетроном не содержат консервантов, и их необходимо использовать немедленно после вскрытия; оставшийся раствор нужно уничтожить.
Ампулы с Зетроном нельзя автоклавировать.
Совместимость с другими жидкостями для внутривенных инъекций
Растворы для внутривенного вливания следует готовить непосредственно перед инфузией. Однако установлено, что раствор ондансетрона сохраняет стабильность в течение 7 дней при комнатной температуре (до 25 °С) при дневном свете или в холодильнике при растворении в следующих средах: 0,9% раствор хлорида натрия, раствор глюкозы 5%, раствор маннитола 10%, раствор Рингера, 0,3% раствор калия хлорида и 0,9% раствор натрия хлорида, 0,3% раствор калия хлорида и раствор глюкозы 5%.
Установлено, что ондансетрон сохраняет стабильность при использовании полиэтиленовых и стеклянных флаконов. Показано, что ондансетрон, разведенный 0,9% хлоридом натрия или 5% глюкозой, сохраняет стабильность в полипропиленовых шприцах. Доказано также, что стабильность в полипропиленовых шприцах сохраняется при разведении ондансетрона другими рекомендуемыми растворами.
При необходимости длительного хранения препарата растворение следует проводить в соответствующих асептических условиях.
Совместимость с другими препаратами
Зетрон можно назначать в форме внутривенной инфузии со скоростью 1 мг/час. Через Y-образный инъектор вместе с Зетроном при концентрации ондансетрона 16 — 160 мкг/мл (т.е. 8 мг/500 мл или 8 мг/50 мл соответственно) можно вводить:
- цисплатин в концентрации до 0,48 мг/мл в течение 1–8 часов;
- 5-фторурацил в концентрации до 0,8 мг/мл (например, 2,4 г в 3 л или 400 мг в 500 мл) со скоростью не более 20 мл/час. Более высокая концентрация 5-фторурацила может вызвать преципитацию ондансетрона. Раствор для инфузий 5-фторурацила может содержать до 0,045% хлорида магния в дополнение к другим наполнителям, которые являются совместимыми;
- карбоплатин в концентрации 0,18 — 9,9 мг/мл (например, от 90 мг в 500 мл до 990 мг в 100 мл) в течение 10–60 минут;
- этопозид в концентрации 0,14 — 0,25 мг/мл (например, от 72 мг в 500 мл до 250 мг в 1 л) в течение 30–60 минут;
- цефтазидим в дозе 250 — 2 г, разбавленный в воде для инъекций (например 2,5 мл на 250 мг или 10 мл на 2 г цефтазидима) в форме внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- циклофосфамид в дозе 100 — 1 г, разведенный в воде для инъекций (5 мл на 100 мг циклофосфамида), в форме внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- доксорубицин в дозе 10 — 100 мг, разведенный в воде для инъекций (5 мл на 10 мг доксорубицина) в форме внутривенной болюсной инъекции в течение 5 минут;
- дексаметазон в дозе 20 мг в форме медленной внутривенной инъекции в течение 2–5 минут (при одновременном введении 8 мг или 16 мг ондансетрона, растворенного в 50–100 мл инъекционного раствора), в течение примерно 15 минут. Поскольку данные препараты совместимы, их можно вводить через одну капельницу, при этом в растворе концентрации дексаметазона фосфата (в форме натриевой соли) будут составлять 32 мкг — 2,5 мг в 1 мл, а ондансетрона — 8 мкг — 1 мг в 1мл.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 6 месяцев (при химиотерапии) и в возрасте старше 1 месяца (для профилактики и лечения послеоперационных тошноты и рвоты).
Побочные реакции
Побочные реакции, описанные ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте ее возникновения. По частоте возникновения распределена на следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000) очень редко (<1/10000).
Со стороны иммунной системы:
редко: реакции гиперчувствительности немедленного типа, иногда тяжелые, вплоть до анафилаксии.
Со стороны нервной системы:
очень часто: головные боли;
нечасто: судороги, двигательные нарушения (включая экстрапирамидные реакции, такие как окулогирный криз, дистонические реакции и дискинезия без стойких клинических последствий);
редко: головокружение преимущественно при быстром введении препарата.
Со стороны органов зрения:
редко: преходящие зрительные расстройства (помутнение в глазах), главным образом во время внутривенного введения;
очень редко: преходящая слепота, главным образом во время внутривенного применения. В большинстве случаев слепота проходит в течение 20 минут.
Со стороны сердца:
нечасто: аритмии, боль в груди (с депрессией сегмента ST или без нее), брадикардия;
редко: удлинение интервала QT (включая дрожание/мерцание желудочков (torsade de pointes)).
Со стороны сосудов:
часто: ощущение тепла или приливов;
нечасто: гипотензия.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки:
нечасто: икота.
Со стороны пищеварительного тракта:
часто: запор.
Со стороны гепатобилиарной системы:
редко: бессимптомное повышение показателей функции печени.
Эти случаи наблюдаются главным образом у больных, лечащихся химиотерапевтическими препаратами, содержащими цисплатин.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
очень редко: токсическая сыпь, в том числе токсический эпидермальный некролиз.
Общие расстройства:
часто: местные реакции в области внутривенного введения.
По данным послерегистрационного наблюдения сообщалось о нижеперечисленных побочных реакциях.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: боль и дискомфорт в груди, экстрасистолы, тахикардия, включая желудочковую и наджелудочковую тахикардию, фибрилляцию предсердий, сердцебиение, синкопе, изменения ЭКГ.
Реакции гиперчувствительности: анафилактические реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок, зуд, кожная сыпь, крапивница.
Со стороны нервной системы: нарушение походки, хорея, миоклонус, неугомонность, чувство жжения, протрузия языка, диплопия, парестезия.
Общие нарушения и местные реакции: повышение температуры тела, боль, краснота, жжение в месте введения.
Другое: гипокалиемия.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Ампулы по 4 мл; по 5 ампул в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
РАФАРМ С.А., Греция/
RAFARM S.A., Greeсе.
Заявитель
Фармацевтическая компания «ВОКАТЕ С.А.», Греция/
Pharmaceutical company «VOCATE SA», Greece.
Местонахождение заявителя
166 74 Глифада, ул.Гунари,150 г. Афины, Греция/
166 74 Glyfada, Gounari str., 150 Athens, Greece.