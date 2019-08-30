перед началом лечения тиреоидными гормонами или проведением пробы на тиреоидную супрессию следует исключить наличие или вылечить следующие заболевания: коронарная болезнь сердца, стенокардия, артериосклероз, повышенное АД, гипофизарная недостаточность, недостаточность надпочечников. Также следует исключить аутоиммунный тиреоидит или вылечить это заболевание до начала проведения терапии тиреоидными гормонами.

Следует избегать даже незначительных проявлений тиреотоксикоза, вызванных приемом препарата у пациентов с коронарной болезнью сердца, сердечной недостаточностью, тахиаритмией. Поэтому при лечении таких пациентов тиреоидными гормонами необходимо регулярно контролировать уровень тиреоидных гормонов.

В случае развития вторичного тиреотоксикоза причину следует выявить до назначения заместительной терапии, при необходимости следует провести курс заместительной терапии для компенсации недостаточности коры надпочечников.

При подозрении на аутоиммунный тиреоидит следует определить уровень ТТГ или провести тиреосцинтиграфию до начала лечения.

Для женщин в постклимактерический период с гипотиреозом в условиях повышенного риска развития остеопороза следует избегать очень высокого уровня левотироксина в плазме крови, который превышает физиологический уровень. Поэтому необходимо тщательно контролировать функцию щитовидной железы.

Тиреоидные гормоны не способствуют уменьшению массы тела. Назначение физиологических доз не приводит к уменьшению массы тела у пациентов с нормально функционирующей щитовидной железой (эутиреоидное состояние). При превышении рекомендованных доз возможно возникновение побочных явлений (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

После начала приема левотироксина или изменения препарата рекомендуется скорректировать дозу в соответствии с реакцией пациента на препарат, данными лабораторных анализов.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или нарушением всасываемости глюкозы-галактозы, не следует применять препарат.

Препарат содержит сахар, поэтому следует с осторожностью применять препарат у пациентов с сахарным диабетом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности или кормления грудью терапию препаратом, назначенным по поводу гипотиреоза, следует продолжать. В период беременности необходимо повышение дозы препарата в связи с повышенным уровнем тироксинсвязывающего глобулина. Очень высокие дозы левотироксина могут оказывать негативный эффект на внутриутробное развитие плода.

Количество тиреоидного гормона, который секретируется с грудным молоком при кормлении грудью (даже при применении препарата в высоких дозах), недостаточное для того, чтобы вызвать нарушения у ребенка. Прием в период беременности в комбинации с тиреостатиками противопоказан, так как применение левотироксина может потребовать повышения доз тиреостатиков. Тиреостатики, в отличие от левотироксина, могут проникать через плаценту, вызывая развитие гипотиреоза у плода.

В период кормления грудью препарат следует применять с осторожностью, только в рекомендуемых дозах и под врачебным контролем.

Дети. Препарат применяют для лечения детей с рождения.